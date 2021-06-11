IDC: российский серверный рынок сократился на 6,1% в деньгах по итогам I квартала 2021 года

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в I квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено 29284 серверов всех типов на общую сумму $216,96 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки серверов снизились на 4,8% и 6,1% соответственно в количественном и денежном выражении.

Квартальные поставки серверов стандартной х86-архитектуры заняли 99,8% в количественном выражении. В денежном выражении серверы х86 составили долю в 97,9%, что на 0,7% ниже по отношению к I кварталу 2020 г. Поставки RISC-систем сократились как в количественном, так и денежном выражении – на 41,7% и 74,6% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

По итогам квартала тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры возглавила компания Dell Technologies как по количеству поставленных единиц оборудования, так и в денежном выражении. Она продемонстрировала серьезные темпы роста поставок от года к году. За ней следуют компании Hewlett Packard Enterprise и Lenovo.

«В I квартале рынок показал отрицательную динамику, но не следует забывать о существенном росте в 2020 г. Крупные компании практически всех отраслей продолжают планирование инвестиций как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию новых трансформационных проектов. Наблюдается устойчивый спрос на высокопроизводительные системы», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.