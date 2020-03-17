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Российский серверный рынок взял планку в миллиард долларов

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур
По данным аналитиков IDC, в 2019 г. продажи серверных систем на российском рынке значительно выросли. Особенно удачным оказался последний квартал года, в котором поставки серверов год к году выросли на 24,9% в штуках и на 10,6% в деньгах.

Удачный год, отличный квартал

Объем российского рынка серверного оборудования по итогам 2019 г. увеличился на 7,6% и достиг отметки в $1,035 млрд. Об этом CNews сообщили аналитики IDC Russia со ссылкой на результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

По итогам IV квартала 2019 г. на российском рынке было продано 48 260 серверных систем всех типов, что на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2018 г., на общую сумму $362,85 млн, что на 10,6% больше чем за IV квартал годом ранее.

«В IV квартале рынок показал уверенную положительную динамику. Корпоративный сегмент продолжил инвестиции в развитие инфраструктуры. Наблюдался устойчивый спрос на высокопроизводительные системы. Крупные компании практически всех отраслей продолжают инвестиции как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию новых сервисов. Рост рынка как в количественном, так и в денежном выражении является тому подтверждением», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

До этого последний раз российский рынок серверных устройств рос в I квартале 2019 г., когда было поставлено 24104 серверов всех типов (штучный рост на 3,4% к показателям за аналогичный период предыдущего года) на сумму $168,35 млн (рост на 19,9%).

Во втором и третьем кварталах 2019 г. российский рынок серверов испытал значительное падение. Так, во II квартале 2019 г. на российский рынок было поставлено 31890 серверов всех типов (на 10,2% меньше год к году) на сумму $226,63 млн (спад на 6,2% год к году). В III квартале в Россию было поставлено в общей сложности 33345 серверов всех типов, то есть, на 16,9% меньше чем за аналогичный период 2018 г., хотя выручка, напротив, выросла на 6,5% год к году до $266,74 млн.

Лидеры российского рынка серверных систем

По итогам IV квартала 2019 г. первая тройка поставщиков серверных решений в России осталась неизменной. По данным аналитиков IDC, на лидирующей позиции остается компания Hewlett Packard Enterprise (HPE). Вторую и третью строчку рейтинга занимают Dell EMC и Huawei, соответственно.

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Лидерами российского рынка серверов стали HPE, Dell EMC и Huawei

В IDC отмечают серьезные темпы роста поставок всех трех лидирующих вендоров по итогам последнего квартала 2019 г. ODM-поставщики оставались в пятерке крупнейших поставщиков квартала. Рост также продемонстрировал сегмент отечественных производителей.

Сектор RISC-систем на взлете

С точки зрения серверных архитектур, поставки систем архитектуры х86 в IV квартале 2019 г. заняли 99,4% рынка в штучном выражении и 88,7% в денежном выражении, продемонстрировав прирост на 5,5% по отношению к IV кварталу 2018 г.

Поставки RISC-систем за этот же отчетный период также увеличились, но в этом сегменте наблюдалась гораздо более динамичная картина. В штучном выражении продажи RISC-систем увеличились на 16,3%, в денежном подскочили на 78,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.



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