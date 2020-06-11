Продажи серверов в России рванули вверх

Удачное начало года

Российский рынок серверного оборудования по итогам первого квартала 2020 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штучном выражении до 30 767 серверов всех типов, увеличившись на 27,6% (24 104 серверов годом ранее).

В денежном выражении это составило общую сумму $231,16 млн, что на 34,9% больше, чем $168,35 млн в первом квартале 2019 г. Об этом CNews сообщили аналитики IDC Russia со ссылкой на результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

Для сравнения: в четвертом квартале 2019 г. в России было продано 48 260 серверных систем всех типов (рост на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.) на общую сумму $362,85 млн (рост на 10,6% по сравнению с кварталом годом ранее). По итогам всего 2019 г. аналитики IDC отметили, что российский серверный рынок перешагнул отметку в миллиард долларов ($1,035 млрд), увеличившись за год на 7,6%.

Ключевым драйвером, обеспечивающим рост российского рынка серверного оборудования со второй половины 2019 г., стали инвестиции крупных компаний практически всех отраслей в модернизацию инфраструктуры и в реализацию новых сервисов. Кроме того, неопределенность середины первого квартала также способствовала росту расходов на обеспечение непрерывности бизнеса и производительности, сообщили в IDC.

«В первом квартале рынок показал уверенную положительную динамику. Корпоративный сегмент продолжил инвестиции в развитие инфраструктуры. Наблюдался устойчивый спрос на высокопроизводительные системы», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

Данные по российскому серверному рынку за первый квартал 2020 г. противоположны тому, что продемонстрировал мировой рынок серверных решений за этот период. Как ранее сообщал CNews со ссылкой на данные IDC, мировой рынок по итогам первого квартала 2020 г. продолжил стагнацию и сократился на 6% до $18,6 млрд в денежном и на 0,2% до 2,6 млн серверных систем по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Лидеры российского серверного рынка

Согласно результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, по итогам первого квартала 2020 г. первую тройку поставщиков, как и в предыдущем квартала, возглавила компания Hewlett Packard Enterprise (HPE). Она сохранила за собой лидирующую позицию в сегменте серверных решений по количеству поставленных единиц оборудования стандартной архитектуры х86. В сегменте систем с архитектурой RISС в денежном выражении лидирует российская компания Yadro.

Квартальные поставки RISC-систем выросли в деньгах на 46,9%

Второе и третье место в рейтинге лидеров российского рынка серверных систем заняли Lenovo и Dell Technologies соответственно. Обе компании продемонстрировали серьезные темпы роста поставок в штучном и денежном выражении, отмечают в IDC. В предыдущем квартале второе и третье место поделили Dell Technologies, российская Yadro и Huawei.

Российские продажи RISC-систем набирают обороты

Как рассказали CNews в IDC, доля сегмента серверов стандартной архитектуры х86 составила 99,7% в количественном выражении. В денежном выражении продажи серверов х86 обеспечили долю в 92,6%, продемонстрировав уверенный рост на 34,1% по отношению к первому кварталу 2019 г.

Поставки RISC-систем за первый квартал 2020 г. в штучном выражении показали рост на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако в денежном выражении рост был значительно более впечатляющим – сразу на 46,9%.

Такой значительный рост популярности RISC-систем продолжается уже не первый квартал. Так, в четвертом квартале 2019 г. продажи RISC-систем в России увеличились на 16,3% в штучном выражении и подскочили на 78,2% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. соответственно. За тот же период поставки систем архитектуры х86 показали прирост в денежном выражении только на 5,5%.