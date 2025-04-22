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Ромашкин Алексей
Ромашкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация менеджеров 93 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
|Афанасьев Вадим 9 2
|Гайдамаков Сергей 27 1
|Сяо Хайцзюнь 31 1
|Кирюшин Сергей 83 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Аитов Тимур 197 1
|Сорокин Святослав 27 1
|Демидов Александр 20 1
|Козлов Андрей 28 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Сергеев Дмитрий 60 1
|Макаренков Константин 41 1
|Вольпе Борис 91 1
|Лившиц Дмитрий 23 1
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
|Горюнов Павел 6 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Дьяков Петр 12 1
|Бетсис Павел 100 1
|Данилин Александр 17 1
|Кимельман Константин 10 1
|Широких Алексей 72 1
|Александров Сергей 14 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Волянский Денис 6 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Князев Роман 9 1
|Тыщенко Марина 9 1
|Шаин Андрей 6 1
|Емельянов Виктор 6 1
|Янушкевич Владимир 6 1
|Карачаров Олег 7 1
|Фатеева Людмила 5 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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