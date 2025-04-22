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Ромашкин Алексей



22.04.2025 Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда 1
28.11.2024 Алексей Ромашкин, «Инлайн Груп»: Нет никакого импортозамещения в том, чтобы перейти с американского софта на азиатский 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
08.11.2021 Huawei и «Инлайн груп» договорились о продвижении ЦОД в ключевые отрасли российской экономики 1
07.06.2021 Алексей Ромашкин -

Наилучшими темпами в России цифровизуются ритейл, банки и госсектор

 1
28.07.2016 Алексей Ромашкин -

Бизнес приемлет только те ИТ-инвестиции, которые способствуют повышению эффективности  

 1
13.06.2013 Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ» 1
27.12.2010 Глава Cisco просит сотрудников ни с кем не обсуждать визит милиции 1
12.05.2010 Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп» 2
12.05.2010 Топ-менеджер Cisco Systems стал исполнительным директором в «Инлайн Груп» 2
21.10.2008 Россия: ИТ-специалисты подешевеют? 1
07.04.2005 Microsoft провела конференцию в Москве 1
15.12.2003 НР решился на региональную экспансию в России 1
11.06.2002 Новые назначения в российском представительстве HP 1
11.02.2002 HP провела конференцию в Башкортостане 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Ромашкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Inline Group - Инлайн Груп 100 10
SAP SE 5319 5
Cisco Systems 5145 5
HP Inc. 5711 5
HP - Hewlett-Packard 3627 5
8397 4
ESG - Enterprise Strategy Group 241 4
Microsoft Corporation 24791 2
Huawei 3995 2
Oracle Corporation 6750 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Крок - Croc 1782 1
Haulmont - Хоулмонт 117 1
Xerox 1143 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 388 1
Celonis 27 1
Google LLC 11913 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
HP Services - HPS 26 1
Softline - Софтлайн 2933 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 1
Ростелеком 9867 1
Информзащита 784 1
Seiko Epson Corporation 898 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 461 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 222 1
ИКС 327 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 2
Газпром ПАО 1359 2
Газпром нефть 633 2
Транснефть 307 2
eBay Inc 1622 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 1
Airbnb 92 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Uber 332 1
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2470 1
Верный - торговая сеть 294 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 923 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1048 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Ассоциация менеджеров 93 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 6
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1513 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1285 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 141 1
Microsoft Office 3795 1
Intel x86 - архитектура процессора 1890 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Booking.com 115 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Intel Itanium 628 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 286 1
HPE Service Manager - HPSM 45 1
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Microsoft Windows 15842 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Tibbo AggreGate 14 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 603 1
HP Adaptive Enterprise - HP Adaptive Optimization 4 1
Google Android 14195 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 247 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
Афанасьев Вадим 9 2
Гайдамаков Сергей 27 1
Сяо Хайцзюнь 31 1
Кирюшин Сергей 83 1
Дергунова Ольга 119 1
Аитов Тимур 197 1
Сорокин Святослав 27 1
Демидов Александр 20 1
Козлов Андрей 28 1
Размахаев Сергей 42 1
Сергеев Дмитрий 60 1
Макаренков Константин 41 1
Вольпе Борис 91 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 6 1
Горюнов Павел 6 1
Вышлов Андрей 23 1
Агамирзян Игорь 74 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Слесаренко Марина 23 1
Ухлинов Леонид 59 1
Рассказов Сергей 39 1
Дьяков Петр 12 1
Бетсис Павел 100 1
Данилин Александр 17 1
Кимельман Константин 10 1
Широких Алексей 72 1
Александров Сергей 14 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Мамыкин Владимир 44 1
Волянский Денис 6 1
Зезюлинский Николай 23 1
Антимонов Сергей 11 1
Князев Роман 9 1
Тыщенко Марина 9 1
Шаин Андрей 6 1
Емельянов Виктор 6 1
Янушкевич Владимир 6 1
Карачаров Олег 7 1
Фатеева Людмила 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 3
Европа 21880 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14264 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1261 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2293 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2906 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4036 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2487 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2798 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2719 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 719 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Украина 7654 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 614 1
Сербия - Республика 342 1
Индийский океан - Персидский залив 211 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 1
Россия - ПФО - Самарская область 1359 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Азия - Азиатский регион 5595 1
Индия - Bharat 5517 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5547 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24570 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3214 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7106 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 3
Энергетика - Energy - Energetically 5196 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7961 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13940 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11145 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4523 2
Кибернетика - Cybernetics 244 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10117 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1358 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 396 1
МТР - Материально-технические ресурсы 61 1
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Экономический эффект 1099 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5277 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2158 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10055 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3278 5
IDC - International Data Corporation 4914 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 2
Gartner - Гартнер 3568 2
CNews Fast рейтинг 46 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
РАЭК Экономика Рунета 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 387 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Huawei Digital Community Conference 3 1
Электронное государство XXI века 32 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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