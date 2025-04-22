Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

CNews продолжает серию публикаций о выручке российских ИТ-компаний. Интегратор «Инлайн груп» увеличил выручку по результатам 2024 г. на 70% до 7,2 млрд руб.

Рост на три миллиарда

Как выяснил CNews, выручка российского интегратора «Инлайн груп» выросла с 4,2 млрд руб. по итогам 2023 г. до 7,2 млрд руб. в 2024 г. То есть рост составил 70%. Штат компании также вырос на 22% с 359 в 2023 г. до 438 сотрудников в 2024 г., сообщили CNews представители компании.

«В 2024 году компания значительно увеличила выручку за счет роста числа интеграционных проектов, — рассказал CNewsгенеральный директор «Инлайн груп» Алексей Ромашкин. — Это крупные комплексные внедрения, включающие как услуги (консалтинг, сервисная поддержка), так и поставку различного оборудования и ПО».

По словам Ромашкина, в 2024 г. традиционно лидировало направление ТЭК, которое выросло почти в два раза. А снизились поставки по таким направлениям как финансы и ритейл. «Это связано с завершением ряда крупных проектов в этих областях и переходом их в стадию поддержки и сопровождения», — отмечает Алексей Ромашкин.

ededchechine на Freepik Выручка «Инлайн груп» достигла 7,2 млрд рублей

По его словам, компания в 2025 г. рассчитывает нарастить выручку не менее чем на 10%.

Чем занимается «Инлайн груп»

«Инлайн груп» основана в 2000 г. и специализируется на реализации масштабных консалтинговых и инфраструктурных проектов в государственном секторе, кредитно-финансовых организациях, телекоммуникационных и добывающих компаниях, на объектах транспорта и в образовательных учреждениях.

Среди направлений деятельности компании присутствуют автоматизация, контрсанкционные меры для сохранения работоспособности ИТ, информационная безопасность, техподдержка и др.

Рост российского ИТ-рынка

В марте CNews также писал выручка компании «Тензор» (разработчика Saby, ранее СБИС) выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб.

По итогам 2024 г. выручка «Т1» выросла на 29% и составила более 249 млрд руб.

Показатели разработчика офисного программного обеспечения «Р7» составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 г.

В целом объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Если сравнить с предыдущим годом — там было примерно 2 триллиона рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей», — отметил он.