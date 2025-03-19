Выручка российского разработчика ПО для автоматизации бизнеса выросла почти на треть

Выручка «Тензор» — разработчика Saby (ранее СБИС) выросла на 27% по сравнению с 2023 г. и достигла 17,4 млрд руб.

Рост выручки

Как стало известно CNews, выручка компании «Тензор» выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб. Об этом изданию сообщили представители компании.

В то же время, за рассматриваемый период штат компании увеличился на 25 человек — с 7000 до 7025.

По данным сервиса «Контур.Фокус» выручка компании стабильно растет несколько лет подряд. Так, на конец 2020 г. ее сумма составила 7 млрд руб., на конец 2021 — 9,3 млрд руб., на конец 2022 г. — 10 млрд руб.

О компании

«Тензор» является российской компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, компания выступает в роли крупного оператора фискальных данных, обеспечивая проведение безналичных платежей.

Freepik Выручка «Тензор» выросла на 27%

Компания была основана в 1996 г., а ее головной офис расположен в Ярославле.

Основным продуктом компании является экосистема из более чем 30 онлайн-сервисов Saby (ранее СБИС), предоставляющая компаниям возможность вести электронный документооборот, осуществлять бухгалтерский учет, проводить закупки, а также организовывать совещания и вебинары.

С 2011 г. компания участвовала более чем 2600 государственных закупках. Всего «Тензор» успешно заключил 1840 госконтрактов на общую сумму в 151 млн руб.

Самый крупный по сумме контракт «Тензор» подписала в 2017 г. с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг по обеспечению обмена расчетно–платежными документами между ПАО «Ростелеком» и его абонентами. Сумма контракта — 3,7 млн руб.

Лидеры рынка КЭДО

Согласно данным CNews Analytics в исследовании «Крупнейшие игроки рынка КЭДО 2023», общий доход участников рейтинга составил 2 943 млн руб. Более 80% от общей суммы приходится на пять ведущих компаний, которые заработали на проектах КЭДО 2 548 млн руб.

Лидером стала компания VK Tech, которая впервые участвует в исследовании. В 2023 г. ей удалось заработать 857 млн руб. на рынке кадрового электронного документооборота. На втором месте расположился «Тензор» с доходом в 724 млн руб. Рост составил 76,16%. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы ярославская компания сохранила лидерство.

На третьей строчке — компания HRlink. Ее доход составил 640 млн руб., что также показывает положительную динамику по сравнению с 2022 г. — 82,34%. Ранее эта компания занимала второе место.

Четвертое место занимает компания Docsvision. Ее результат — 177 млн руб. В отличие от других лидеров, у этой компании положительная динамика не такая значительная — всего 8%.

Замыкает пятерку лидеров компания «1С-Корпоративные системы управления». Эта компания, как и VK Tech, впервые участвует в рейтинге, но сразу же попала в топ-5.