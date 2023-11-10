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HP Inc. HP Inc. Russia ЭйчПи Инк Хьюлетт Паккард Россия
|10.11.2023
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HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица
ская «дочка» Американская компания HP Inc. начала ликвидацию своего российского представительства – ООО «Эйчпи инк», пишет РБК. Это одна из двух компаний, которые появились в ноябре 2015 г. в р
|12.09.2014
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«HP Россия» выплатит штраф в размере $58,8 млн за подкуп российских чиновников
Суд Сан-Франциско оштрафовал российское подразделение американской компании Hewlett-Packard («HP Россия») на $58,8 млн за подкуп российских чиновников, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции США. Как указывается в обвинительном вердикте, HP давала взятки российским
|14.05.2009
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В «НР Россия» сменился руководитель подразделения системной интеграции и техподдержки
на российском рынке услуг, разработку стратегии по развитию и продвижению сервисов НР в регионы, а также за повышение эффективности взаимодействия с заказчиками. Леонид Парамонов начал свою работу в «НР Россия» в 1996 г. в должности специалиста по продажам подразделения технологических сервисов. Через 3 года был назначен на должность руководителя подразделения продаж НР TS в России и страна
|26.01.2009
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Назначение в «НР Россия»: директор Группы технологических решений
Компания НР объявила о назначении Александра Микояна новым директором Группы технологических решений (Technology solution group, TSG) «НР Россия». Опыт работы Микояна в ИКТ-индустрии составляет более 14 лет, из них 6 лет на руководящих постах. В новой должности Александр Микоян будет отвечать за реализацию глобальной стратегии
|21.11.2007
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HP Россия назначила директора по работе с органами госвласти
Сегодня HP Россия сообщила о назначении Марины Тыщенко на должность директора по работе с органами государственной власти и стратегическим инициативам (Government Affairs. Strategic Initiatives). Основ
|08.12.2006
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"HP Россия" испытывает кадровую недостаточность
л своего давнего конкурента — Dell. Доля рынка, принадлежащая HP, по оценкам Gartner составила 16,3%. HP не оглашает сумму доходов в России, однако, как отмечает Оуэн Кемп, генеральный директор «HP Россия», темпы роста российского подразделения более чем в 3 раза превосходят аналогичный показатель в мире. «Мы считаем, что достигли поставленных в этом году целей и заложили прочную основ
|27.11.2003
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В «НР Россия» новый гендиректор
были названы розничная торговля, органы государственной власти и промышленность. Хилмар Лоренц, генеральный директор НР в странах СНГ и директор подразделения корпоративных компьютерных систем (ESG) «НР Россия», добавил, что огромный потенциал существует также в области малых и средних предприятий России, пока еще практически не охваченных серьезной компьютеризацией. Не только перспективы р
HP Inc. и организации, системы, технологии, персоны:
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 31
|Калинин Александр 163 8
|Лобов Сергей 27 8
|Калинин Алексей 68 7
|Микоян Александр 43 7
|Рассказов Сергей 39 6
|Пенязь Дмитрий 21 5
|Серова Елена 320 5
|Городничий Виктор 8 5
|Емельченков Сергей 140 4
|Казак Максим 162 4
|Михайлов Алексей 79 4
|Burkhardt Marco - Буркхардт Марко 9 4
|Burris Ann - Буррис Энн 5 4
|Путин Владимир 3227 3
|Тенишев Андрей 16 3
|Лифшиц Евгений 11 3
|Паршин Максим 317 3
|Симаков Олег 113 3
|Таболин Сергей 21 3
|Висящев Андрей 64 3
|Козлов Михаил 175 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Колосов Антон 6 3
|Меднов Сергей 124 3
|Светушкова Наталья 17 3
|Кравченко Кирилл 6 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Широких Алексей 72 3
|Кудрявцев Алексей 39 3
|Радаев Александр 44 3
|Зезюлинский Николай 23 3
|Гликман Феликс 16 3
|Малютин Андрей 10 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Власкин Павел 6 3
|Троицкий Максим 5 3
|Логвиненко Владислав 7 3
|Вышлов Андрей 23 3
|Торчинский Михаил 7 3
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