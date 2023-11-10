HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия

HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица ская «дочка» Американская компания HP Inc. начала ликвидацию своего российского представительства – ООО «Эйчпи инк», пишет РБК. Это одна из двух компаний, которые появились в ноябре 2015 г. в р

«HP Россия» выплатит штраф в размере $58,8 млн за подкуп российских чиновников Суд Сан-Франциско оштрафовал российское подразделение американской компании Hewlett-Packard («HP Россия») на $58,8 млн за подкуп российских чиновников, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции США. Как указывается в обвинительном вердикте, HP давала взятки российским

В «НР Россия» сменился руководитель подразделения системной интеграции и техподдержки на российском рынке услуг, разработку стратегии по развитию и продвижению сервисов НР в регионы, а также за повышение эффективности взаимодействия с заказчиками. Леонид Парамонов начал свою работу в «НР Россия» в 1996 г. в должности специалиста по продажам подразделения технологических сервисов. Через 3 года был назначен на должность руководителя подразделения продаж НР TS в России и страна

Назначение в «НР Россия»: директор Группы технологических решений Компания НР объявила о назначении Александра Микояна новым директором Группы технологических решений (Technology solution group, TSG) «НР Россия». Опыт работы Микояна в ИКТ-индустрии составляет более 14 лет, из них 6 лет на руководящих постах. В новой должности Александр Микоян будет отвечать за реализацию глобальной стратегии

HP Россия назначила директора по работе с органами госвласти Сегодня HP Россия сообщила о назначении Марины Тыщенко на должность директора по работе с органами государственной власти и стратегическим инициативам (Government Affairs. Strategic Initiatives). Основ

"HP Россия" испытывает кадровую недостаточность л своего давнего конкурента — Dell. Доля рынка, принадлежащая HP, по оценкам Gartner составила 16,3%. HP не оглашает сумму доходов в России, однако, как отмечает Оуэн Кемп, генеральный директор «HP Россия», темпы роста российского подразделения более чем в 3 раза превосходят аналогичный показатель в мире. «Мы считаем, что достигли поставленных в этом году целей и заложили прочную основ