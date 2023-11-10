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HP Inc. HP Inc. Russia ЭйчПи Инк Хьюлетт Паккард Россия

HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия


10.11.2023 HP окончательно уходит из России. Начата ликвидация юрлица

ская «дочка» Американская компания HP Inc. начала ликвидацию своего российского представительства – ООО «Эйчпи инк», пишет РБК. Это одна из двух компаний, которые появились в ноябре 2015 г. в р
12.09.2014 «HP Россия» выплатит штраф в размере $58,8 млн за подкуп российских чиновников

Суд Сан-Франциско оштрафовал российское подразделение американской компании Hewlett-Packard («HP Россия») на $58,8 млн за подкуп российских чиновников, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Департамента юстиции США. Как указывается в обвинительном вердикте, HP давала взятки российским
14.05.2009 В «НР Россия» сменился руководитель подразделения системной интеграции и техподдержки

на российском рынке услуг, разработку стратегии по развитию и продвижению сервисов НР в регионы, а также за повышение эффективности взаимодействия с заказчиками. Леонид Парамонов начал свою работу в «НР Россия» в 1996 г. в должности специалиста по продажам подразделения технологических сервисов. Через 3 года был назначен на должность руководителя подразделения продаж НР TS в России и страна
26.01.2009 Назначение в «НР Россия»: директор Группы технологических решений

Компания НР объявила о назначении Александра Микояна новым директором Группы технологических решений (Technology solution group, TSG) «НР Россия». Опыт работы Микояна в ИКТ-индустрии составляет более 14 лет, из них 6 лет на руководящих постах. В новой должности Александр Микоян будет отвечать за реализацию глобальной стратегии
21.11.2007 HP Россия назначила директора по работе с органами госвласти

Сегодня HP Россия сообщила о назначении Марины Тыщенко на должность директора по работе с органами государственной власти и стратегическим инициативам (Government Affairs. Strategic Initiatives). Основ
08.12.2006 "HP Россия" испытывает кадровую недостаточность

л своего давнего конкурента — Dell. Доля рынка, принадлежащая HP, по оценкам Gartner составила 16,3%. HP не оглашает сумму доходов в России, однако, как отмечает Оуэн Кемп, генеральный директор «HP Россия», темпы роста российского подразделения более чем в 3 раза превосходят аналогичный показатель в мире. «Мы считаем, что достигли поставленных в этом году целей и заложили прочную основ
27.11.2003 В «НР Россия» новый гендиректор

были названы розничная торговля, органы государственной власти и промышленность. Хилмар Лоренц, генеральный директор НР в странах СНГ и директор подразделения корпоративных компьютерных систем (ESG) «НР Россия», добавил, что огромный потенциал существует также в области малых и средних предприятий России, пока еще практически не охваченных серьезной компьютеризацией. Не только перспективы р

Публикаций - 144, упоминаний - 163

HP Inc. и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5709 98
HP - Hewlett-Packard 3627 34
Intel Corporation 12271 22
Microsoft Corporation 24784 16
IBM - International Business Machines Corp 9464 11
Крок - Croc 1782 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 876 11
SAP SE 5317 11
Dell EMC 5043 11
Oracle Corporation 6750 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 10
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AMI-Network - АМИ-нетворк 11 8
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 8
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8842 8
Softline - Софтлайн 2928 7
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Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 7
МегаФон 9153 7
HP Software 51 7
Merlion - Мерлион 830 6
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 461 6
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 5
SAP CIS - САП СНГ 855 5
ФОРС - Центр разработки 642 5
Google LLC 11909 5
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 5
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 5
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7507 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 5
Kempinski - Кемпински 34 5
Почта России ПАО 2146 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2463 4
Лента - Утконос 177 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 137 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 3
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 3
Marksman - Марксман РС 9 3
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 3
Метрополис ТРК 55 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 2
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 2
Меркури - Mercury 213 2
Благосостояние НПФ 51 2
Татнефть 229 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 2
ПСБ - Промсвязьбанк 868 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 2
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Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
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Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 2
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HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 29 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11140 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14835 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5873 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29793 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7098 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13922 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10048 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7956 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2874 9
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 299 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7855 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5935 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16600 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4744 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3078 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6290 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7049 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4977 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8947 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24558 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19003 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4522 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1759 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2362 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10114 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5910 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6131 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 632 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4944 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6446 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 10
Атлас страхования 14 4
TAdviser - Центр выбора технологий 404 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1937 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 2
Открытые системы ИД 175 2
Ведомости 1058 2
Руспрофайл 3 1
Forbes - Форбс 845 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
DatacenterDynamics 5 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5944 1
FT - Financial Times 1230 1
Mash - telegram-канал 17 1
IDC - International Data Corporation 4914 21
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3272 18
Gartner - Гартнер 3568 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Wainhouse Research 40 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting 20 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 271 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 237 2
МЭИ - Московский энергетический институт 148 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1548 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1115 1
РАН - Российская академия наук 1914 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 211 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 23 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 387 1
SHU - Sheffield Hallam University - Университет Шеффилд Холлэм 2 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 146 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 2 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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