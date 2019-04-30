Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Колосов Антон


УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2022 1
30.04.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис» 1
13.07.2012 СМБ "хочет странного" от ИТ 1
10.07.2012 Как уволить сисадмина и сэкономить на ИТ 1
26.06.2012 Как быстро и недорого автоматизировать бизнес. РЕЦЕПТЫ 1
18.06.2012 Информатизация небольшой компании: Как не потратить много денег? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Колосов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 3
Softline - Софтлайн 3116 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 3
Корус Консалтинг ГК 1288 2
8728 2
HP Inc. 5728 2
Инжиниринг Сбыт 2 2
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Dell EMC 5060 1
Google LLC 12082 1
Мегаплан 85 1
3data - 3дата 91 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 192 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Comindware - Колловэар 167 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 41 1
Marksman - Марксман РС 9 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 217 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Верный - торговая сеть 304 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 3
Принтер струйный - Inkjet printer 728 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1319 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 448 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1350 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1146 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Принтер - скорость печати 588 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3313 1
Управляемость - Manageability 1862 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Microsoft Office 3887 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 2
1С:ERP Управление предприятием 667 1
HP OfficeJet МФУ 62 1
Aladdin Liveoffice 12 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 262 1
Торчинский Михаил 7 4
Симаков Олег 113 3
Иванов Игорь 32 3
Таболин Сергей 21 3
Корнетов Игорь 9 2
Серова Елена 320 2
Михеев Сергей 12 2
Радаев Александр 44 2
Жарков Алексей 5 2
Лиховид Алексей 1 1
Степанов Антон 70 1
Козлов Михаил 175 1
Хала Илья 44 1
Груздев Сергей 46 1
Семенов Александр 164 1
Тен Антон 41 1
Цыпляев Максим 43 1
Афанасьев Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 755 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Энергетика - Energy - Energetically 5392 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 314 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 200 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 3
IDC - International Data Corporation 4931 2
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
CNews Fast рейтинг 48 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще