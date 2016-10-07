HP OfficeJet МФУ

Разделы

07.10.2016 HP представила МФУ OfficeJet Pro формата А3 для СМБ

Компания HP Inc. представила универсальное МФУ формата А3 для малого и среднего бизнеса HP OfficeJet Pro 7740. Как сообщили CNews в HP, решение обеспечивает печать высокого качества
15.09.2016 HP представила в России МФУ и принтеры PageWide, OfficeJet и OffiсeJet Pro для бизнеса

представила в Москве МФУ для корпоративных заказчиков на основе технологии PageWide, а также новые OfficeJet и OffiсeJet Pro. Все новинки уже доступны для заказа в России, сообщили CNews в HP.
17.07.2015 МФУ HP OfficeJet Pro X476dw — универсальный солдат для среднего офиса

Компания HP пытается изменить это восприятие при помощи линейки своих устройств OfficeJet Pro X. Они предназначены для среднеофисного сегмента, а значит должны сочетать высо
16.06.2015 HP OfficeJet 7510 - спасение для бюджета

Хорошее соотношение цены и качества итогового отпечатка обеспечивает новая модель МФУ OfficeJet 7510 из линейки HP OfficeJet. Устройство предназначено для предприятий средн
15.06.2015 HP представила новое МФУ OfficeJet формата A3 для СМБ

Компания HP объявила о добавлении в продуктовый ряд семейства OfficeJet нового МФУ HP OfficeJet 7510. Как сообщили CNews в HP, это устройство предна
16.05.2014 МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide

хнологию NFC, то можно осуществлять безопасную печать в одно касание, находясь рядом с устройством. МФУ HP Officejet Enterprise Color MFP X585 Многофункциональное устройство HP Officejet Enterp
26.12.2013 Мировой рекорд скорости - за принтерами HP

Компания Hewlett Packard ghtlcnfdbkf на российском рынке серию принтеров HP Officejet Pro X. Новые принтеры HP Officejet Pro X используют технологию HP Pagewid
08.08.2013 Обзор миниатюрного МФУ на аккумуляторе HP Officejet 150 Mobile L511: трудно быть первым

и распечатка или копия документа нужна здесь и сейчас, а МФУ стоит в офисе на другом континенте? HP Officejet 150 Mobile L511  Сегодня речь у нас пойдет о принципиально другом устройстве, а име
19.04.2013 HP приступила к продажам экономичных принтеров с функционалом для беспроводной печати

рые доступны через интуитивный интерфейс, оснащенный большим цветным сенсорным дисплеем. Устройства HP Officejet Pro 276dw MFP и 251dw доступны к отгрузке во всех регионах, включая Европу, Ближ
22.04.2011 Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля

стижения в области струйной печати, но нас сегодня заинтересовала модель компании Hewlett-Packard – HP OfficeJet Pro 8500A Plus. Встроенный цветной ЖК-дисплей на порядок облегчает управление ус
21.04.2011 HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса

Компания HP представила новые струйные принтеры для корпоративного сегмента. Принтер HP Officejet Pro 8000 для корпоративного сегмента и мобильный принтер HP Officejet 100 по
22.12.2010 CNews TV. Перерождение принтеров HP: дисплей, фотокачество, двусторонняя печать

вает второе рождение. Большая заслуга в этом компании НР и ее новой серии мультиформатных устройств OfficeJet Pro. Одна из последних новинок - НР OfficeJet Pro 8500А Plus, которую от пре
22.11.2010 HP представила принтеры с технологией ePrint

Компания HP официально показала в России новые принтеры серии HP Officejet с новой технологией удаленной печати ePrint для корпоративного рынка. В нее вход
08.06.2010 Новые модели линейки HP OfficeJet Pro

не последнее место в списке приоритетов. При знакомстве с новыми струйными МФУ от компании HP серии OfficeJet 8500 мы руководствовались как раз вышеперечисленными категориями, то есть соотношен
03.09.2009 HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки

как бы замещают более слабые в технологическом отношении модели. Многофункциональное устройство HP OfficeJet Pro 8500 создано по принципу "все в одном". Оно представляет собой и принтер, и ска
03.06.2009 HP представляет новые принтеры для дома и малого бизнеса

Компания НР представляет две новые серии принтеров: HP Officejet 6000 и широкоформатные модели HP Officejet 7000 Wide Format. Обе серии принт
26.05.2009 Обзор МФУ HP OfficeJet 7500A: покоряем формат A3

Линейка печатных устройств OfficeJet включает в себя модели, сочетающие универсальность и качество. Эта линейка ориентир
27.12.2007 Новые МФУ от Hewlett-Packard: типография в офисе

Российское представительство HP объявило о начале продаж новых многофункциональных устройств (МФУ) Officejet Pro L7480 и Officejet J5520. С помощью данных устройств заказчики могут само
15.10.2007 HP выпускает цветной струйный принтер для небольших компаний

Компания НР объявила о начале поставок на российский рынок нового струйного принтера HP OfficeJet K7103 для цветной офисной печати до формата А3+. Принтер предназначен для компан
25.05.2004 Officejet 4255 - миниатюрное МФУ от НР для рынка SOHO

Вчера компания HP представила сверхкомпактное МФУ HP Officejet 4255 Оно оснащено автоматическим устройством подачи документов на 20 листов и по
10.04.2004 HP Officejet 5510: Испытания концепта

HP Officejet 5510 — не самый мощный образец из подобных ему в линейке устройств под общей м
25.02.2004 НР представил МФУ для разных категорий потребителей

нера, принтера, копира и факсимильного аппарата. Новая серия цветных устройств HP для рабочих групп Officejet 9100 - это МФУ на основе струйного принтера, обеспечивающие цветную (22 страницы в

03.06.2003 HP Officejet 4110 - новое МФУ от НР

ку компактных многофункциональных устройств HP "все в одном" (принтер/факс/сканер/копир). Модель HP Officejet 4110 позиционируется как решение, предназначенное для профессиональных пользователе
06.03.2003 Миниатюрный сканер и самый маленький многофункционал НР появились в России

Сразу три многофункциональных устройства - HP Officejet 6110, HP PSC 1210, HP PSC 2210 - стали зимним прибавлением линейки устройств «все в
20.01.2003 HP Officejet 6110 - три устройства в одном корпусе

  Hewlett-Packard объявил о выпуске сверхкомпактного многофункционального устройства HP Officejet 6110, объединившего в себе цветной принтер, факс, планшетный сканер и копир. Неб
16.08.2000 Hewlett-Packard анонсировала новые многофункциональные офисные устройства серии HP OfficeJet K

мещающих возможности принтера, сканера, копира и факса, для малых компаний и домашних пользователей HP OfficeJet K. Модель HP OfficeJet K60 по цене $399 имеет все возможности многофункци
30.04.1999 Драйвер печатающего устройства с функциями копира и факса Hewlett-Packard OfficeJet Pro 1150C некорректно работает с Windows-приложениями

Из-за внутренней ошибки в драйвере COMM95.DRV устройства НР OfficeJet Pro 1150C некоторые Windows-приложения могут выдавать сообщения GPF in Module COMM95.DRV. Для получения помощи можно обратиться на сайт НР.
08.12.1998 Hewlett-Packard получила награды от 13 ведущих мировых журналов

урналов во всем мире за последние 3 месяца. Сканер НР ScanJet 6100С, многофункциональное устройство HP OfficeJet Pro 1175 Cse и принтер НР 2100С включены в WinList ноября журналом WINDOWS. Прин

