HP OfficeJet МФУ

|07.10.2016
|
HP представила МФУ OfficeJet Pro формата А3 для СМБ
Компания HP Inc. представила универсальное МФУ формата А3 для малого и среднего бизнеса HP OfficeJet Pro 7740. Как сообщили CNews в HP, решение обеспечивает печать высокого качества
|15.09.2016
|
HP представила в России МФУ и принтеры PageWide, OfficeJet и OffiсeJet Pro для бизнеса
представила в Москве МФУ для корпоративных заказчиков на основе технологии PageWide, а также новые OfficeJet и OffiсeJet Pro. Все новинки уже доступны для заказа в России, сообщили CNews в HP.
|17.07.2015
|
МФУ HP OfficeJet Pro X476dw — универсальный солдат для среднего офиса
Компания HP пытается изменить это восприятие при помощи линейки своих устройств OfficeJet Pro X. Они предназначены для среднеофисного сегмента, а значит должны сочетать высо
|16.06.2015
|
HP OfficeJet 7510 - спасение для бюджета
Хорошее соотношение цены и качества итогового отпечатка обеспечивает новая модель МФУ OfficeJet 7510 из линейки HP OfficeJet. Устройство предназначено для предприятий средн
|15.06.2015
|
HP представила новое МФУ OfficeJet формата A3 для СМБ
Компания HP объявила о добавлении в продуктовый ряд семейства OfficeJet нового МФУ HP OfficeJet 7510. Как сообщили CNews в HP, это устройство предна
|16.05.2014
|
МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide
хнологию NFC, то можно осуществлять безопасную печать в одно касание, находясь рядом с устройством. МФУ HP Officejet Enterprise Color MFP X585 Многофункциональное устройство HP Officejet Enterp
|26.12.2013
|
Мировой рекорд скорости - за принтерами HP
Компания Hewlett Packard ghtlcnfdbkf на российском рынке серию принтеров HP Officejet Pro X. Новые принтеры HP Officejet Pro X используют технологию HP Pagewid
|08.08.2013
|
Обзор миниатюрного МФУ на аккумуляторе HP Officejet 150 Mobile L511: трудно быть первым
и распечатка или копия документа нужна здесь и сейчас, а МФУ стоит в офисе на другом континенте? HP Officejet 150 Mobile L511 Сегодня речь у нас пойдет о принципиально другом устройстве, а име
|19.04.2013
|
HP приступила к продажам экономичных принтеров с функционалом для беспроводной печати
рые доступны через интуитивный интерфейс, оснащенный большим цветным сенсорным дисплеем. Устройства HP Officejet Pro 276dw MFP и 251dw доступны к отгрузке во всех регионах, включая Европу, Ближ
|22.04.2011
|
Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля
стижения в области струйной печати, но нас сегодня заинтересовала модель компании Hewlett-Packard – HP OfficeJet Pro 8500A Plus. Встроенный цветной ЖК-дисплей на порядок облегчает управление ус
|21.04.2011
|
HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса
Компания HP представила новые струйные принтеры для корпоративного сегмента. Принтер HP Officejet Pro 8000 для корпоративного сегмента и мобильный принтер HP Officejet 100 по
|22.12.2010
|
CNews TV. Перерождение принтеров HP: дисплей, фотокачество, двусторонняя печать
вает второе рождение. Большая заслуга в этом компании НР и ее новой серии мультиформатных устройств OfficeJet Pro. Одна из последних новинок - НР OfficeJet Pro 8500А Plus, которую от пре
|22.11.2010
|
HP представила принтеры с технологией ePrint
Компания HP официально показала в России новые принтеры серии HP Officejet с новой технологией удаленной печати ePrint для корпоративного рынка. В нее вход
|08.06.2010
|
Новые модели линейки HP OfficeJet Pro
не последнее место в списке приоритетов. При знакомстве с новыми струйными МФУ от компании HP серии OfficeJet 8500 мы руководствовались как раз вышеперечисленными категориями, то есть соотношен
|03.09.2009
|
HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки
как бы замещают более слабые в технологическом отношении модели. Многофункциональное устройство HP OfficeJet Pro 8500 создано по принципу "все в одном". Оно представляет собой и принтер, и ска
|03.06.2009
|
HP представляет новые принтеры для дома и малого бизнеса
Компания НР представляет две новые серии принтеров: HP Officejet 6000 и широкоформатные модели HP Officejet 7000 Wide Format. Обе серии принт
|26.05.2009
|
Обзор МФУ HP OfficeJet 7500A: покоряем формат A3
Линейка печатных устройств OfficeJet включает в себя модели, сочетающие универсальность и качество. Эта линейка ориентир
|27.12.2007
|
Новые МФУ от Hewlett-Packard: типография в офисе
Российское представительство HP объявило о начале продаж новых многофункциональных устройств (МФУ) Officejet Pro L7480 и Officejet J5520. С помощью данных устройств заказчики могут само
|15.10.2007
|
HP выпускает цветной струйный принтер для небольших компаний
Компания НР объявила о начале поставок на российский рынок нового струйного принтера HP OfficeJet K7103 для цветной офисной печати до формата А3+. Принтер предназначен для компан
|25.05.2004
|
Officejet 4255 - миниатюрное МФУ от НР для рынка SOHO
Вчера компания HP представила сверхкомпактное МФУ HP Officejet 4255 Оно оснащено автоматическим устройством подачи документов на 20 листов и по
|10.04.2004
|
HP Officejet 5510: Испытания концепта
HP Officejet 5510 — не самый мощный образец из подобных ему в линейке устройств под общей м
|25.02.2004
|
НР представил МФУ для разных категорий потребителей
нера, принтера, копира и факсимильного аппарата. Новая серия цветных устройств HP для рабочих групп Officejet 9100 - это МФУ на основе струйного принтера, обеспечивающие цветную (22 страницы в
|03.06.2003
|
HP Officejet 4110 - новое МФУ от НР
ку компактных многофункциональных устройств HP "все в одном" (принтер/факс/сканер/копир). Модель HP Officejet 4110 позиционируется как решение, предназначенное для профессиональных пользователе
|06.03.2003
|
Миниатюрный сканер и самый маленький многофункционал НР появились в России
Сразу три многофункциональных устройства - HP Officejet 6110, HP PSC 1210, HP PSC 2210 - стали зимним прибавлением линейки устройств «все в
|20.01.2003
|
HP Officejet 6110 - три устройства в одном корпусе
Hewlett-Packard объявил о выпуске сверхкомпактного многофункционального устройства HP Officejet 6110, объединившего в себе цветной принтер, факс, планшетный сканер и копир. Неб
|16.08.2000
|
Hewlett-Packard анонсировала новые многофункциональные офисные устройства серии HP OfficeJet K
мещающих возможности принтера, сканера, копира и факса, для малых компаний и домашних пользователей HP OfficeJet K. Модель HP OfficeJet K60 по цене $399 имеет все возможности многофункци
|30.04.1999
|
Драйвер печатающего устройства с функциями копира и факса Hewlett-Packard OfficeJet Pro 1150C некорректно работает с Windows-приложениями
Из-за внутренней ошибки в драйвере COMM95.DRV устройства НР OfficeJet Pro 1150C некоторые Windows-приложения могут выдавать сообщения GPF in Module COMM95.DRV. Для получения помощи можно обратиться на сайт НР.
|08.12.1998
|
Hewlett-Packard получила награды от 13 ведущих мировых журналов
урналов во всем мире за последние 3 месяца. Сканер НР ScanJet 6100С, многофункциональное устройство HP OfficeJet Pro 1175 Cse и принтер НР 2100С включены в WinList ноября журналом WINDOWS. Прин
