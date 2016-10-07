HP OfficeJet МФУ

HP представила МФУ OfficeJet Pro формата А3 для СМБ Компания HP Inc. представила универсальное МФУ формата А3 для малого и среднего бизнеса HP OfficeJet Pro 7740. Как сообщили CNews в HP, решение обеспечивает печать высокого качества

HP представила в России МФУ и принтеры PageWide, OfficeJet и OffiсeJet Pro для бизнеса представила в Москве МФУ для корпоративных заказчиков на основе технологии PageWide, а также новые OfficeJet и OffiсeJet Pro. Все новинки уже доступны для заказа в России, сообщили CNews в HP.

МФУ HP OfficeJet Pro X476dw — универсальный солдат для среднего офиса Компания HP пытается изменить это восприятие при помощи линейки своих устройств OfficeJet Pro X. Они предназначены для среднеофисного сегмента, а значит должны сочетать высо

HP OfficeJet 7510 - спасение для бюджета Хорошее соотношение цены и качества итогового отпечатка обеспечивает новая модель МФУ OfficeJet 7510 из линейки HP OfficeJet. Устройство предназначено для предприятий средн

HP представила новое МФУ OfficeJet формата A3 для СМБ Компания HP объявила о добавлении в продуктовый ряд семейства OfficeJet нового МФУ HP OfficeJet 7510. Как сообщили CNews в HP, это устройство предна

МФУ для бизнеса: новая технология HP PageWide хнологию NFC, то можно осуществлять безопасную печать в одно касание, находясь рядом с устройством. МФУ HP Officejet Enterprise Color MFP X585 Многофункциональное устройство HP Officejet Enterp

Мировой рекорд скорости - за принтерами HP Компания Hewlett Packard ghtlcnfdbkf на российском рынке серию принтеров HP Officejet Pro X. Новые принтеры HP Officejet Pro X используют технологию HP Pagewid

Обзор миниатюрного МФУ на аккумуляторе HP Officejet 150 Mobile L511: трудно быть первым и распечатка или копия документа нужна здесь и сейчас, а МФУ стоит в офисе на другом континенте? HP Officejet 150 Mobile L511 Сегодня речь у нас пойдет о принципиально другом устройстве, а име

HP приступила к продажам экономичных принтеров с функционалом для беспроводной печати рые доступны через интуитивный интерфейс, оснащенный большим цветным сенсорным дисплеем. Устройства HP Officejet Pro 276dw MFP и 251dw доступны к отгрузке во всех регионах, включая Европу, Ближ

Тест МФУ HP OfficeJet Pro 8500A Plus: возвращение короля стижения в области струйной печати, но нас сегодня заинтересовала модель компании Hewlett-Packard – HP OfficeJet Pro 8500A Plus. Встроенный цветной ЖК-дисплей на порядок облегчает управление ус

HP выпустила новые струйные принтеры для бизнеса Компания HP представила новые струйные принтеры для корпоративного сегмента. Принтер HP Officejet Pro 8000 для корпоративного сегмента и мобильный принтер HP Officejet 100 по

CNews TV. Перерождение принтеров HP: дисплей, фотокачество, двусторонняя печать вает второе рождение. Большая заслуга в этом компании НР и ее новой серии мультиформатных устройств OfficeJet Pro. Одна из последних новинок - НР OfficeJet Pro 8500А Plus, которую от пре

HP представила принтеры с технологией ePrint Компания HP официально показала в России новые принтеры серии HP Officejet с новой технологией удаленной печати ePrint для корпоративного рынка. В нее вход

Новые модели линейки HP OfficeJet Pro не последнее место в списке приоритетов. При знакомстве с новыми струйными МФУ от компании HP серии OfficeJet 8500 мы руководствовались как раз вышеперечисленными категориями, то есть соотношен

HP OfficeJet Pro 8500: МФУ на все руки как бы замещают более слабые в технологическом отношении модели. Многофункциональное устройство HP OfficeJet Pro 8500 создано по принципу "все в одном". Оно представляет собой и принтер, и ска

HP представляет новые принтеры для дома и малого бизнеса Компания НР представляет две новые серии принтеров: HP Officejet 6000 и широкоформатные модели HP Officejet 7000 Wide Format. Обе серии принт

Обзор МФУ HP OfficeJet 7500A: покоряем формат A3 Линейка печатных устройств OfficeJet включает в себя модели, сочетающие универсальность и качество. Эта линейка ориентир

Новые МФУ от Hewlett-Packard: типография в офисе Российское представительство HP объявило о начале продаж новых многофункциональных устройств (МФУ) Officejet Pro L7480 и Officejet J5520. С помощью данных устройств заказчики могут само

HP выпускает цветной струйный принтер для небольших компаний Компания НР объявила о начале поставок на российский рынок нового струйного принтера HP OfficeJet K7103 для цветной офисной печати до формата А3+. Принтер предназначен для компан

Officejet 4255 - миниатюрное МФУ от НР для рынка SOHO Вчера компания HP представила сверхкомпактное МФУ HP Officejet 4255 Оно оснащено автоматическим устройством подачи документов на 20 листов и по

HP Officejet 5510: Испытания концепта HP Officejet 5510 — не самый мощный образец из подобных ему в линейке устройств под общей м

НР представил МФУ для разных категорий потребителей нера, принтера, копира и факсимильного аппарата. Новая серия цветных устройств HP для рабочих групп Officejet 9100 - это МФУ на основе струйного принтера, обеспечивающие цветную (22 страницы в

HP Officejet 4110 - новое МФУ от НР ку компактных многофункциональных устройств HP "все в одном" (принтер/факс/сканер/копир). Модель HP Officejet 4110 позиционируется как решение, предназначенное для профессиональных пользователе

Миниатюрный сканер и самый маленький многофункционал НР появились в России Сразу три многофункциональных устройства - HP Officejet 6110, HP PSC 1210, HP PSC 2210 - стали зимним прибавлением линейки устройств «все в

HP Officejet 6110 - три устройства в одном корпусе Hewlett-Packard объявил о выпуске сверхкомпактного многофункционального устройства HP Officejet 6110, объединившего в себе цветной принтер, факс, планшетный сканер и копир. Неб

Hewlett-Packard анонсировала новые многофункциональные офисные устройства серии HP OfficeJet K мещающих возможности принтера, сканера, копира и факса, для малых компаний и домашних пользователей HP OfficeJet K. Модель HP OfficeJet K60 по цене $399 имеет все возможности многофункци

Драйвер печатающего устройства с функциями копира и факса Hewlett-Packard OfficeJet Pro 1150C некорректно работает с Windows-приложениями Из-за внутренней ошибки в драйвере COMM95.DRV устройства НР OfficeJet Pro 1150C некоторые Windows-приложения могут выдавать сообщения GPF in Module COMM95.DRV. Для получения помощи можно обратиться на сайт НР.