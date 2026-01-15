Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Масленица Масленая неделя


СОБЫТИЯ


15.01.2026 «Мовавика»: россияне монтируют новогодние видео даже летом, но пик их количества — 20 декабря 1
01.11.2025 Перевернули календарь: мошенники обещают 75 тыс. руб. ко Дню народного единства 1
15.08.2025 За первое полугодие МТС избавила нижегородцев от 14,9 млн спам-звонков 1
11.07.2025 Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды» 1
07.07.2025 «МегаФон» нарастил интернет-скорости в самом гостеприимном селе Хабаровского края 1
18.04.2025 F6: мошенники используют пасхальную тематику для обмана пользователей Telegram 1
06.03.2025 «МегаФон» прокачал 4G в одном из крупнейших мировых центров черной металлургии 1
05.03.2025 «МегаФон»: в Саратовской области прокачали Масленицу 1
25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
28.06.2024 Революция в ценообразовании: как ИИ помогает ритейлерам выигрывать конкурентную борьбу 1
05.04.2024 Свердловчане стали чаще отдыхать в парке Маяковского 1
14.03.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске 1
28.11.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Цезарь» 1
10.04.2015 Столичный сервис «Окно в город» открывает пасхальную онлайн-трансляцию 1
19.02.2015 Столичный онлайн-сервис «Окно в город» покажет сжигание Масленицы, кормление медведей и блинный 3D-принтер 3
12.04.2012 Китайские трансформеры атакуют: первый взгляд на Lenovo IdeaTab S2 1
14.12.2009 «Поиск@Mail.Ru» исследовал самые популярные новости Рунета 1
06.03.2008 Блинница Tefal Exelio Comfort: коту всё масленица 3
04.03.2008 Электроблинницы: вековые традиции на современный лад 3
06.03.2003 Миниатюрный сканер и самый маленький многофункционал НР появились в России 1
15.03.2002 Неделя в Сети: Виртуальные этикетки от кофе и спамовое наводнение 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Масленица и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9975 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 810 3
Amazon Inc - Amazon.com 3147 2
Yandex - Яндекс 8524 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 2
Intel Corporation 12560 2
HP Inc. 5766 2
Dell EMC 5099 1
Microsoft Corporation 25283 1
Lenovo Group 2368 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2104 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 1
Telegram Group 2602 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Yahoo! 3711 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 290 1
Roblox Corporation 78 1
Groupe SEB - Tefal 99 2
Sirman 1 1
Costco Wholesale Corporation 29 1
Tchibo - Тибио - Чибо СНГ 6 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1045 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 1
Visa International 1976 1
Volvo Cars 258 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 323 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 274 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1666 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 70 1
Barnes & Noble 170 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Braun GmbH 77 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3310 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8767 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 153 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 173 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Тестомешалка 69 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13011 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2348 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1282 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 494 2
Groupe SEB - Tefal Exelio Comfort - Tefal KD - Tefal Сrep`party Dual - блинница 3 2
Microsoft Windows 7 1995 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 2
Acer Aspire One Happy 13 1
Asus Eee Pad 45 1
HP PhotoREt 27 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Yandex - YaOS 47 1
Яндекс.Алиса Про 24 1
Yahoo! GeoCities 38 1
ByteDance - TikTok 321 1
Google Android 14744 1
Linux OS 10958 1
Microsoft Windows 16380 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2021 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 851 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Chromebook - Google Хромбук 238 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 252 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 1
Stafory - робот Вера 355 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 251 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Intel Inside 29 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
Lenovo IdeaTab - серия планшетов 21 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 158 1
Челышев Илья 34 1
Шанаев Григорий 4 1
Кустодиев Борис 6 1
Васнецов Виктор 4 1
Башкевич Андрей 41 1
Козин Алексей 48 1
Пушкина Маргарита 1 1
Мамынова Анастасия 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Головин Дмитрий 44 1
Белов Андрей 93 1
Женихов Алексей 56 1
Чистов Кирилл 17 1
Диденко Петр 11 1
Шувалова Анастасия 9 1
Малюков Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 3
Азия - Азиатский регион 5753 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 2
Россия - УФО - Свердловская область 1766 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Сафоновский район - Сафоново 13 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Десногорск 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 1
Европа 24655 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Земля - планета Солнечной системы 10675 1
Япония 13555 1
Беларусь - Белоруссия 6048 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8174 1
Сингапур - Республика 1909 1
Индия - Bharat 5710 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2124 1
Украина 7802 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 1
Россия - УФО - Челябинская область 1405 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1255 1
США - Колумбия - Вашингтон 1454 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ДФО - Амурская область 857 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1436 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 287 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 996 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1877 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 124 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Черкизон - Черкизовский рынок 165 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 31 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1407 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8406 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412396, в очереди разбора - 730336.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще