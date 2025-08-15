За первое полугодие МТС избавила нижегородцев от 14,9 млн спам-звонков

МТС проанализировала звонки с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Нижнего Новгорода и Нижегородской области в первом полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» было заблокировано 14,9 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество заблокированных спам-звонков в Нижегородской области достигло впечатляющих 3,7 млн минут, что соответствует семи годам несостоявшихся разговоров. Максимальную активность мошенники проявляли в январе и марте 2025 г. — месяцах, насыщенных традиционными праздниками вроде длинных новогодних каникул, Рождества, Старого Нового года, Международного женского дня и Масленицы. Именно в такие дни спамеры и мошенники используют доверие граждан, часто маскируя свои звонки под официальные уведомления о выигрышах, скидках или акциях. Наиболее масштабная атака была зафиксирована в отношении одного из жителей региона: сервис защитил его от 12,7 тыс. спам-звонков только за первые шесть месяцев 2025 г.

В целом, чаще всего нижегородцы сталкивались с назойливой рекламой, предложениями от кредитных учреждений, финансовых организаций, социологическими опросами и потенциальными звонками мошенников. Гораздо реже звонили абонентам представители служб доставки, агентств недвижимости и таксопарки.

Антиспам-сервисы обеспечивают существенную пользу: они освобождают абонентов от лишней траты времени, самостоятельно отвечая на входящие звонки и своевременно оповещая о возможных попытках мошенничества. Однако ключевое преимущество состоит в защите от серьезных рисков, включая потерю денежных средств, несанкционированное использование персональных данных и психологическое давление со стороны телефонных преступников.

«Нижегородцы все чаще обращаются к сервису, который помогает распознать мошеннические звонки прямо во время разговора. Специальная программа с искусственным интеллектом предупреждает, если замечает признаки мошенничества. Когда система находит что-то подозрительное, она сразу же сообщает об этом пользователю. Далее человек сам решает, продолжать ли разговор. За полгода эта система «Безопасный звонок», успела предостеречь людей более 1700 раз. Такие технологии очень важны для защиты людей от киберпреступников. Они помогают снизить риск стать жертвой телефонных мошенников и сохранить свои деньги», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.