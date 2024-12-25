Россия ЦФО Смоленская область Сафоновский район Сафоново
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
|Козин Алексей 43 4
|Чинкова Мария 28 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
|СГУС - Смоленский государственный университет спорта - Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 1 1
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