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Россия ЦФО Смоленская область Сафоновский район Сафоново

Россия - ЦФО - Смоленская область - Сафоновский район - Сафоново


25.12.2024 Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку 1
12.11.2024 МТС обеспечила связью LTE два села в глубинке Смоленской области 1
19.04.2024 МТС на треть увеличила скорость LTE к дачному сезону в Смоленской области 1
04.04.2024 МТС разогнала LTE в санатории «Лесная поляна» под Десногорском 1
14.03.2024 МТС разогнала мобильный интернет в Десногорске 1
31.05.2023 В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
01.02.2017 «Техносерв» назначил нового директора филиала в Санкт-Петербурге 1
02.04.2015 «ТТК-Центр» увеличил совокупный доход по итогам 2014 г. на 13,7% 1
25.09.2012 В Смоленской области запущено цифровое телерадиовещание 2
01.10.2003 Смоленск пополнил список городов, где действует единые таксофонные карты 1
06.09.2002 "ВымпелКом" завершил строительство фрагмента своей сети от Москвы до границы России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Softline - Софтлайн 2811 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Микротест 278 1
Huawei Technologies 399 1
Омега 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
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Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
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Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 1
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