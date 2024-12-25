Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку

Цифровая экосистема МТС запустила новогодний образовательный волонтерский проект о цифровых технологиях «Виртуалити». В рамках программы 300 волонтёров МТС помогают школьникам с выбором будущей профессии в ИТ, рассказывают о новых технологиях, работе с нейросетями, обучают азам 3D-моделирования. На цифровом занятии побывали и 250 смоленских школьников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект «Виртуалити» проходит до 25 декабря в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Участниками станут более 2,5 тыс. ребят из социальных учреждений. Эксперты МТС познакомят подрастающее поколение с возможностями технологических специальностей, поделятся своим профессиональным опытом, помогут сформировать четкое представление об ИТ-специальностях и определиться с выбором будущей профессии. Также ребята смогут пройти профориентационное тестирование с применением технологии искусственного интеллекта, которое позволит определить склонности к той или иной профессии.

В Смоленске день «Виртуалити» прошел во Фленово, где волонтеры МТС собрали воспитанников детских домов из Починковского, Духовщинского, Демидовского и Сафоновского районов, также на занятиях побывали дети из многодетных семей. В общей сложности, мероприятия посетило 250 школьников. На площадках работали творческие мастерские, где дети могли экспериментировать с цифровыми технологиями. Можно было создать 3D-модель в программе для моделирования, сделать роботов-помощников Деда Мороза, пройти мастер-класс по созданию чат-ботов без знания программирования, изучить основные инструменты программы Figma и отрисовать новогоднюю открытку или запустить анимацию снегопада, используя язык программирования Python. Также дети могли сфотографироваться в нейрофотобудке, которая изменяла изображение при помощи нейросетей, сделать цифровое тату, порисовать в VR-реальности и поиграть с робособакой, которая управлялась с планшета.

«Волонтерское движение МТС в Смоленской области в 2024 г. было очень активным: мы проводили множество благотворительных, образовательных, творческих, спортивных, экологических и культурных мероприятий для людей разного возраста и занятий. Эта общественная деятельность, которая как правило, имеет «цифровую начинку», привносит в регион новые практики и тренды, а также способствует укреплению отношений с самыми разными аудиториями. В этом году компанией в масштабах страны реализовано более 170 крупных активностей корпоративного волонтерства. В следующем году мы продолжим поддерживать добровольческие проекты, которые распространяются на всю экосистему МТС через единую волонтерскую платформу, которая будет доступна всем 60 тысячам сотрудников», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.