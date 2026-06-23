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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва МКАД Калужское шоссе

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Билайн получил максимальную оценку качества связи на трассах Московской области 1
12.01.2026 Анатолий Гарбузов: Промышленный парк Сенькино в Новой Москве готов на 50% 1
19.09.2025 В салонах Билайна появились демонстрационные модели iPhone 17 1
25.09.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера Калужского шоссе 1
26.12.2019 «Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
14.06.2012 Canon EOS 5D Mark III доступен для покупки в России 1
16.10.2009 «МегаФон» обеспечил услугами 3G посетителей московских гипермаркетов 1
24.09.2008 Анонс турнира Solo Gaming 2008: GTR Evolution 1
31.10.2007 Дело создателя первой ЭВМ под грифом "Хранить вечно" 1
30.08.2000 АО "Вымпелком" сообщило о расширении зоны обслуживания сети "Би Лайн GSM" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 2
САМ им. В. Д. Калмыкова АО - Московский завод счётно-аналитических машин имени В. Д. Калмыкова 2 1
KW Automotive - KW Studios - SimBin Studios - Sector3 Studios 23 1
МегаФон 10578 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9072 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 1
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IBM - International Business Machines Corp 9672 1
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 416 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Thrustmaster 26 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Европейский ТРЦ 12 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 1
Возрождение - Коммерческий банк 353 1
IKEA - ИКЕА 169 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Белый Ветер 365 1
Ватутинки Пансионат 22 1
Театральный центр СТД РФ ВТО на Страстном 12 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 468 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 723 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 166 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4331 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7526 2
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