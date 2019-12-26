«Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках

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Исследовательский проект «Билайн.Аналитика» по мотивам изучения мобильного трафика в столичных пробках выяснил, что москвичи в такие моменты сидят в социальных сетях и смотрят онлайн-видео. Часть интернета уходит на мессенджеры и онлайн-игры.

Чем москвичи занимаются в пробках

Специалисты российского исследовательского проекта «Билайн.Аналитика» выяснили, чем занимаются в пробках москвичи. Для этого на протяжение одной недели (с 17 по 23 декабря) изучались большие данные, которые сформировал мобильных трафик на наиболее «стоящих» участках московских дорог. Выбор осуществлялся на основе данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, выяснилось, что большинство москвичей в пробках сидят в своих социальных сетях. На долю «Вконтакте», «Одноклассников», Facebook, Instagram и Twitter пришлось 54,5% трафика. На втором месте оказалось онлайн-видео — YouTube и RuTube занимают 35,3% от общего объема трафика. Лишь 9% пользователей уделяют внимание мессенджерам, в число которых попали WhatsApp, Viber, Telegram и Skype. И, наконец, около 1% трафика ушло на онлайн-игры, навигацию и другой контент.

В каких пробках потребляют больше всего трафика

Параллельно специалисты «Билайн.Аналитики» составили рейтинг пробок, в которых потребляется наибольшее количество трафика, что может косвенно свидетельствовать о серьезности дорожных заторов.

Больше всего мобильного трафика в выбранную декабрьскую неделю (38% от общего числа) потребили автомобилисты, стоявшие на участке от Якиманского проезда до Боровицкой площади. По 15% «набрали» еще два отрезка — от ТТК/Звенигородское шоссе до ТТК/Варшавское шоссе, а также пересечение МКАД с Каширским шоссе. Чуть меньше (12%) интернет-ресурсов потребляли водители на участке ТТК/Волгоградский проспект до ТТК/шоссе Энтузиастов.

При этом, как отмечают аналитики, средний трафик на пользователя на участке пересечения МКАД/Каширское шоссе почти на 50% выше, чем на участке ТТК/Звенигородское шоссе до ТТК/Варшавское шоссе.

Меньше всего (не более 2% трафика) потребляли автомобилисты на следующих участках: от МКАД/Симферопольское шоссе до МКАД/Калужское шоссе, МКАД/Можайское шоссе, от пересечения МКАД/Волоколамское шоссе до пересечения МКАД/Дмитровское шоссе, от ТТК/Тверская-Ямская улица до ТТК/Старая Басманная улица.

В «Билайн.Аналитике» отмечают, что суммарный пробочный трафик семи дней декабря в Москве равен по своему объему попытке непрерывного просмотра фильма на протяжение 20 лет.

Напомним, что ради подготовки столичной сети к увеличенной нагрузке и обеспечения стабильной работы мобильного интернета, «Билайн» модернизирует инфраструктуру в рамках программы Москва #Суперсити. В ходе этой работы уже обновлены тысячи базовых станций и установлено дополнительное оборудование.

Кроме того, на половине сети активирована технология Carrier Aggregation, которая позволяет использовать несколько диапазонов частот для доступа в мобильный интернет одновременно. В компании отмечают, что это привело к увеличению скорости и стабильности мобильного интернета.