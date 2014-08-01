«Яндекс.Пробки» появятся на уличных экранах правительства Москвы Данные «Яндекс.Пробок» о загруженности московских дорог появятся на информационных табло ЦОДД правительства Москвы. Информация о пробках поможет водителям понять, стоит придерживаться выбранного маршру

«Яндекс.Пробки» помогли настроить городские светофоры Компания «Яндекс» объявила о проведении эксперимента - один из проблемных светофоров в городе Зеленограде перенастроили с учетом данных сервиса «Яндекс.Пробки». Это светофор на перекрестке Панфиловского и Центрального проспектов Зеленограда. Как отмечают представители «Яндекса», Основная проблема возникала на Центральном проспекте по ве

«Яндекс.Пробки» пришли в четыре новых города Компания «Яндекс» объявила о том, что «Яндекс.Пробки» пришли еще в четыре города — Самару, Краснодар, Казань и Харьков. Теперь автомобилисты этих городов могут планировать свои поездки с учетом ситуации на дорогах. Данные на сервисе

«Яндекс.Пробки» научились измерять скорость движения на дорогах Компания «Яндекс» объявила о том, что «Яндекс.Пробки» научились отображать скорость движения на дорогах. Теперь, оценив дорожную ситуацию по цветовой шкале, можно отдельно посмотреть скорости на важных участках предполагаемого пути.

«Яндекс» запустил приложение «Яндекс.Пробки Лайт» Компания «Яндекс» объявила о том, что владельцы устройств iPhone и iPod Touch могут установить бесплатное приложение «Яндекс.Пробки Лайт». Оно показывает пробки на дорогах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева, позволяя оценить ситуацию как на отдельных улицах, так и в городе в целом. Информер, показ

«Яндекс.Пробки» стали доступны пользователям автонавигаторов штатных головных систем с функцией GPS/ГЛОНАСС навигации. Данные о загруженности дорог от сервиса «Яндекс.Пробки» программа «Автоспутник» принимает по каналам мобильного интернета (GPRS, WiFi,

«Яндекс.Пробки» появились в навигационных программах Компания «Яндекс» объявила о том, что сервис «Яндекс.Пробки» теперь можно использовать для GPS-навигации. Пользователи навигационных програ