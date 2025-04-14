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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЮВАО, ВАО шоссе Энтузиастов



14.04.2025 «МегаФон»: VK возглавил рейтинг приложений у пассажиров метро и МЦК 1
25.01.2024 3data повысила мощность дата-центра на шоссе Энтузиастов на 25% 1
29.09.2023 МТС ускорила на 20% мобильный интернет на южном участке Московского скоростного диаметра 1
18.10.2022 МТС построила сеть для одной из крупнейших концертных площадок в Москве 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
26.12.2019 «Билайн» выяснил, чем москвичи занимаются в пробках 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
15.02.2017 МТС улучшила покрытие сети в московском метро 1
24.05.2016 Абоненты МТС получат качественную связь во всех вагонах московского метро 1
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
19.02.2014 Столичный «МегаФон» расширил зону покрытия 1
13.02.2013 Главный оценщик дата-центров открыл офис в России 1
11.03.2012 Началось строительство самого крупного ЦОДа в России 1
21.02.2011 Чиновники выселяют московский дата-центр «Билайна» 1
20.06.2008 Российская премьера MGS 4 2
11.07.2006 В Москве построят КИТС регулирования транспортных потоков 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9141 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 3
Ростелеком 9854 2
Yandex - Яндекс 7583 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
X Corp - Twitter 2875 1
Apple Inc 12224 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Крок - Croc 1782 1
Telegram Group 2128 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 1
Schneider Electric 577 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Oberon - Оберон 59 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
Google LLC 11903 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1137 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
Konami 107 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
3data - 3дата 84 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 42 2
IKEA - ИКЕА 159 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 44 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Щука - дизайн-студия 23 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 32 1
ХитZona - ХитЗона 26 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live 9 1
Газпром - МТС Live Холл 12 1
Калужский ТЦ 3 1
ТЦ XL - ТЦ ХЛ 2 1
Европейский ТРЦ 12 1
Щука ТРК - Щука ТРЦ 3 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 251 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 990 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1046 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6500 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1090 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3582 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7313 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 2
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Google YouTube - Видеохостинг 2792 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 782 1
Rakuten Viber 630 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
WhatsApp Messenger 1105 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Яндекс.Пробки 66 1
ВымпелКом - Билайн СуперСити - Beeline City 9 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 54 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live Arena 4 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
МегаФон ЦОД 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 78 1
3data Э2 ЦОД 1 1
3data - RCloud by 3data 12 1
МТС Роутер - МТС Домашний интернет 36 1
Егоров Игорь 43 2
Вольпе Борис 91 2
Солодовников Денис 96 1
Нащекин Алексей 116 1
Миронов Дмитрий 16 1
Солодовников Алексей 20 1
Поляков Дмитрий 43 1
Степаненко Кирилл 16 1
Улизко Роман 1 1
Мартынюк Александр 13 1
Акулинин Игорь 20 1
Радонежский Сергий 9 1
Липсиц Леонид 7 1
Медведев Владислав 52 1
Хала Илья 43 1
Kudritzki Julian - Кудрицки Джулиан 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 14
Россия - РФ - Российская федерация 147350 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 8
Беларусь - Белоруссия 5776 3
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 298 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 3
Москва - ЮАО, ЮЗАО, НАО - Варшавское шоссе 9 3
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 12 2
Европа 21870 2
Армения - Республика 2309 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 2
Москва - Садовое кольцо 148 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 357 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 107 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 2
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 28 2
Москва - Калужское шоссе 9 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 1
Казахстан - Республика 5607 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 923 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1698 1
Франция - Французская Республика 7887 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ЦФО - Курская область 660 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1834 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - СФО - Кемеровская область 923 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 950 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 534 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 655 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 594 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 932 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 3
Профсоюз - Профессиональный союз 269 3
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3011 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 351 1
POI - points of interest 168 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 20 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5264 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
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Паспорт - Паспортные данные 2564 1
Аренда 2463 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2445 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
Английский язык 6715 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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