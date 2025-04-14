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Москва ЮВАО, ВАО шоссе Энтузиастов
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Игорь 43 2
|Вольпе Борис 91 2
|Солодовников Денис 96 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Миронов Дмитрий 16 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Поляков Дмитрий 43 1
|Степаненко Кирилл 16 1
|Улизко Роман 1 1
|Мартынюк Александр 13 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Липсиц Леонид 7 1
|Медведев Владислав 52 1
|Хала Илья 43 1
|Kudritzki Julian - Кудрицки Джулиан 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 2
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
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