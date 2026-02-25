Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва СЗАО Тушино
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
|Собянин Сергей 500 3
|Ликсутов Максим 209 3
|Сергунина Наталья 373 2
|Тарасов Виталий 49 2
|Резванов Алексей 4 1
|Степков Владимир 1 1
|Преображенский Иван 2 1
|Свиблова Ольга 4 1
|Ташкеева Наталья 3 1
|Панжина Наталия 2 1
|Ткач Евгения 1 1
|Шварц Дмитрий 3 1
|Врублевский Павел 103 1
|Артимович Дмитрий 42 1
|Головин Дмитрий 45 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Гусев Игорь 19 1
|Артимович Игорь 30 1
|Пермяков Максим 30 1
|Тоскин Алексей 29 1
|Морошкин Александр 118 1
|Корнеева Ксения 31 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Чернов Дмитрий 18 1
|Тимошин Андрей 12 1
|Дружченко Сергей 11 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Марьянович Йован 18 1
|Шереметев Сергей 1 1
|Сиротин Владимир 1 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 1
|Тимофеев Владимир 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
|РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 1
|РАН - Российская академия наук 2042 1
|РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.