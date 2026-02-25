Разделы

25.02.2026 Каршеринг BelkaCar узнал, куда пользователи ездили провожать Масленицу 1
04.07.2025 Самые длинные поездки на самокатах и велосипедах совершают в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре 1
13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области 1
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы 1
13.09.2024 Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках 1
26.04.2022 Tele2 фиксирует рост спроса на конвергентный тариф на 91% 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
25.12.2015 Карта площадок для запуска новогодних фейерверков опубликована на московском портале открытых данных 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
19.02.2015 Столичный онлайн-сервис «Окно в город» покажет сжигание Масленицы, кормление медведей и блинный 3D-принтер 1
16.01.2015 На московском портале открытых данных опубликована карта крещенских купаний и ссылки на видеотрансляцию 1
31.10.2014 Власти Москвы начали ставить на учет «воздушные» интернет-кабели 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
22.04.2014 Самая быстрая LTE-сеть в Москве оказалась у «Мегафона» 1
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 1
27.12.2012 МГТС обеспечит бесплатным WiFi-интернетом популярные места зимнего отдыха и развлечений в Москве 1
31.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 150 новых домов 1
23.10.2012 МГТС подключила к сети GPON 100 новых домов 1
01.08.2012 В московских парках развернули бесплатный Wi-Fi 2
13.06.2012 Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе 1
08.07.2009 Сбой «Билайна» мог быть связан с 3G 1
23.10.2008 В СЗАО Москвы внедрят АС контроля и учета электроэнергии 2
11.02.2008 «Национальные телекоммуникации» приобрели оператора «Корвет-Телеком» 1
13.09.2007 АСВТ и «Леальта» запустили совместный проект 1
20.04.2007 Милиция поймала возможного похитителя кабеля МГТС 1
17.01.2007 "Большая тройка" отключила метро от связи 1
07.11.2006 Националистов оставили без SMS и ЖЖ 1
19.04.2006 Дневник Фотофорума-2006 1
15.10.2004 "Тушино-Пиво" автоматизировала работу торговых представителей 1
06.10.2004 В московской школе установлена система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k 1
03.12.2003 "Тушино-Пиво" автоматизирует продажи с колес 1
10.11.2003 К 2006 г. вся Москва будет под видеонаблюдением 1
10.11.2003 К 2006 г. вся Москва будет под видеонаблюдением 1
25.01.2002 Завершен первый этап модернизации сети радиодоступа РОСНЕТ 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 4
МегаФон 10135 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 2
Такском - Taxcom 245 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 253 2
Google LLC 12358 2
НТК - Корвет-Телеком 14 1
LayeredTech 2 1
Deutsche Telekom - T-Mobile Germany - T-Mobile Deutschland 8 1
Ростелеком 10446 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 830 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
SAP SE 5468 1
Yandex - Яндекс 8647 1
Apple Inc 12778 1
Meta Platforms - Facebook 4559 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Fujitsu 2070 1
Konica Minolta 416 1
Canon 1424 1
Sony 6643 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Deutsche Telekom 928 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 389 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Seiko Epson Corporation 902 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 292 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Nikon 636 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 129 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 4
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 3
Москва - Сад имени Н.Э. Баумана - Парк культуры и отдыха 9 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ПКиО Таганский - Государственный парк культуры и отдыха 4 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Magnum Photos 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 432 1
Альфа-Банк 1893 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Assist - Ассист 215 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
IKEA - ИКЕА 163 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 189 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Черемушки 60 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2760 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 230 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 2
Мосгортранс ГУП 131 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - Объединенная дирекция по развитию парков культуры и отдыха города Москвы - Сады и парки Москвы 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2976 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
РНФ - Российский научный фонд 159 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 465 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 60 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 690 1
Электронная Москва АО 28 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4375 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4045 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9008 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2079 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12404 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6651 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 3
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 113 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4863 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5203 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10542 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14402 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 2
ORiNOCO - WaveLAN 31 1
HRM - Расчет отпуска 708 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1462 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 2
Seiko Epson Perfection 27 1
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 19 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 892 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
Apple iPhone 6 4862 1
Adobe Photoshop 798 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Rx-Promotion 12 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 242 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Seiko Epson Stylus 149 1
Casio Exilim 108 1
Собянин Сергей 500 3
Ликсутов Максим 209 3
Сергунина Наталья 373 2
Тарасов Виталий 49 2
Резванов Алексей 4 1
Степков Владимир 1 1
Преображенский Иван 2 1
Свиблова Ольга 4 1
Ташкеева Наталья 3 1
Панжина Наталия 2 1
Ткач Евгения 1 1
Шварц Дмитрий 3 1
Врублевский Павел 103 1
Артимович Дмитрий 42 1
Головин Дмитрий 45 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Дмитриев Владимир 37 1
Аверочкин Олег 1 1
Гусев Игорь 19 1
Артимович Игорь 30 1
Пермяков Максим 30 1
Тоскин Алексей 29 1
Морошкин Александр 118 1
Корнеева Ксения 31 1
Акулинин Игорь 20 1
Чернов Дмитрий 18 1
Тимошин Андрей 12 1
Дружченко Сергей 11 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Марьянович Йован 18 1
Шереметев Сергей 1 1
Сиротин Владимир 1 1
Кабаенков Юрий 5 1
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 1
Тимофеев Владимир 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 35
Россия - РФ - Российская федерация 158861 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 8
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 917 5
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 43 4
Москва - ЮВАО - Люблино 39 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 4
Москва - ЮВАО - Кузьминки 33 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 3
Москва - ЮВАО - Марьино 69 3
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 3
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 3
Москва - Щукино 11 3
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 3
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 75 2
Москва - СЗАО - Строгино 51 2
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 2
Москва - ЮАО - Бирюлево Западное 5 2
Европа 24701 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2724 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 108 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 171 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 221 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 381 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 250 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 2
Москва - Печатники 144 2
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 2
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5983 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1895 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 359 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 748 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 691 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2602 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 2
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Эротика - эротические изображения 32 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3053 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
Цензура - Свобода слово 508 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5440 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1715 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5323 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5321 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6801 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 100 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6355 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
