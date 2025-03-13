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Тимофеев Владимир


13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области 1
24.05.2010 «Пайплайф Рус» автоматизировал бизнес-процессы на базе Microsoft Dynamics NAV 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тимофеев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 290 1
Microsoft Corporation 24709 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6726 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10359 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Ткач Евгения 1 1
Котов Виталий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2753 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 653 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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