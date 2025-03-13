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Ткач Евгения


13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ткач Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 88 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 1
Тимофеев Владимир 2 1
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
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Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 416 1
РАН - Российская академия наук 1893 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
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