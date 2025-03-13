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Россия ЦФО Московская область Краснознаменск

Россия - ЦФО - Московская область - Краснознаменск

13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области 1
10.09.2024 Заключить договор на вывоз твердых отходов теперь можно онлайн в Подмосковье 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
16.11.2011 МТС построила 500 км магистральных сетей в Калининградской области 1
26.02.2010 В Калининграде вещание цифрового телевидения начнется в 2010 г. 1
12.11.2009 Юрий Урличич возглавил новую космическую корпорацию 1
10.06.2009 В Администрации Красногорска внедряют СЭД «Дело» 1
13.01.2009 ОАО "ИСС": работа со спутниками "Глонасс-М" идёт по графику 1
26.12.2007 Запуск спутников "Глонасс" прошел успешно 1
30.11.2007 В Калининграде оштрафован торговец контрафактом 1
22.05.2007 В России закрыт завод контрафактных ЖК-телевизоров 1
14.09.2005 Подмосковье получило интернет-бронзу 1
22.12.2003 "ТрансТелеКом" продолжает опутывать сетями "Росавиакосмос" 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 377 1
Восход ФГБУ НИИ 651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 1
Sharp Corporation 1041 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 237 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Элком-Сервис ЦКТ 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 15 1
Daewoo 102 1
Рузский региональный оператор 1 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9814 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3873 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4693 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12647 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6474 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7679 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7125 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6440 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4128 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7869 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 659 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 1
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Овчинников Борис 129 1
Куртяник Надежда 272 1
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Суслов Игорь 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 7
Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1308 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1481 4
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 235 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 136 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 194 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 26 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1184 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1696 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1404 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 652 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 704 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 98 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 203 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 93 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 41 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 38 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 354 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 136 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 94 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 849 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10034 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 808 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4036 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2853 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 49 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3566 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6352 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5928 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1220 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 299 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2112 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3516 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 129 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Радио России - радиостанция 49 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 22 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
Роскосмос РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 4 1
Роскосмос РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
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