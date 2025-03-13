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Россия ЦФО Московская область Краснознаменск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 698 1
|Урличич Юрий 52 1
|Овчинников Борис 129 1
|Куртяник Надежда 272 1
|Елисеев Николай 4 1
|Комарова Виктория 1 1
|Суслов Игорь 3 1
|Ткач Евгения 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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