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Daewoo



06.10.2020 «Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов 1
23.08.2019 Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели 2
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
25.09.2013 Сонгдо - «умный город» для бизнеса 2
07.03.2013 Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics 1
31.08.2010 Daewoo расширяет предложение мелкой бытовой техники 1
21.07.2010 Daewoo представила новые настенные двухконтурные газовые котлы 1
18.06.2010 Аэрогриль: пора есть здоровую пищу 1
29.04.2010 Выбираем холодильник: советы ZOOM.CNews 1
23.10.2009 Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 1
05.08.2009 DVD в ТВ: наследие прошлого в век Blu-Ray или идеальный компромисс? 1
27.11.2008 «Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом библиотеки, автосалоны и кофейни Твери 1
09.09.2008 Daewoo представил новую коллекцию электроники 2
22.10.2007 Наш рейтинг: пять лучших циклонных пылесосов среднего ценового диапазона 1
27.07.2007 В Калининграде закрыто производство контрафактной электротехники 1
22.05.2007 В России закрыт завод контрафактных ЖК-телевизоров 1
26.04.2007 Microsoft «украл» GUI у Apple; Apple - у IP Innovation 1
02.02.2007 Дилер ГАЗ в России автоматизировал управление и учет 1
28.07.2006 Рынок Bluetooth-чипов вырос на 60% 1
25.07.2006 Daewoo представил первый в линейке 42-дюймовый ЖК-телевизор 2
13.07.2006 Первый CDMA-телефон Daewoo появился в России 2
30.05.2006 Основателя Daewoo посадят на десять лет 3
18.01.2006 "Билайн" скупил половину узбекских операторов 2
18.11.2005 Атака на мобильники: таможня подвела итоги 1
04.10.2005 Производители мобильников проигнорировали российскую таможню 1
03.10.2005 Производители электроники открыли свои секреты ФТС 1
31.05.2005 Россия: Daewoo Electronics планирует вернуться по-крупному 20
23.05.2005 Daewoo станет мобильным брендом в России 4
20.05.2005 Украина: телеком-рынок ждет новых хозяев 1
01.12.2004 "Плазма" в России подешевела почти на 30% 1
30.11.2004 ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники 1
14.09.2004 "Плазма" в России подешевела в среднем на $1 тыс. 1
29.03.2004 Hyundai выходит на рынок ноутбуков России 1
03.03.2004 Корейский хай-тек питается русскими идеями 1
08.12.2003 Daewoo Electronics сообщил о росте прибыли 2
15.10.2003 Daewoo Electronics провел сервисный семинар 3
01.09.2003 Daewoo осваивает рынок домашних беспроводных систем 1
06.08.2003 DVM-Group: продажи ЖК-мониторов Philips растут вдвое быстрее, чем продажи CRT-мониторов 1
01.07.2003 Daewoo будет бороться с Samsung и LG 5

Публикаций - 65, упоминаний - 116

Daewoo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8405 18
LG Electronics 2885 16
Apple Inc - Эппл Рус 9559 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 11
Sony 5126 8
Philips 1572 8
Sharp Corporation 880 7
Hitachi 1209 7
Toshiba Corporation 2554 7
Pioneer Corporation 324 6
Technicolor - Thomson 108 6
Rolsen Electronics 73 5
NEC 1570 5
Sanyo Electric 304 5
Nokia Corporation 5012 5
JVC Kenwood 331 4
Acer Group 2082 4
Lenovo Motorola 3211 4
Qisda BenQ 356 4
IBM 8248 4
HP - Hewlett-Packard 3333 3
Seiko Epson Corporation 754 3
Intel Corporation 10386 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 877 3
InFocus 61 3
HP Compaq 1791 3
Dell EMC 4361 2
Fly 153 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 2
Viewsonic 277 2
AMD Graphics Product Group - ATI 835 2
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 2
Tech Data 21 2
Belinea 76 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 2
Telenor 681 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 272 2
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 667 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8354 2
UMC - United Microelectronics Corporation 269 2
Hyundai Motor 247 6
Hansa - Ханса 68 3
Candy Group - Канди 57 3
Volvo Cars 187 3
Gorenje 59 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 78 2
Electrolux - Электролюкс Рус 136 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 192 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 2
KIA Motors 80 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 8 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4653 1
Liebherr 38 1
ПриватБанк 184 1
Веста 18 1
Lexus 51 1
Indesit 41 1
СберАвтопарк 3 1
GM - General Motors 390 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 279 1
Renault - Рено Россия 116 1
Ford 320 1
Техносила 218 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 69 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 41 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 6
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 67 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 2
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 263 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 92 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 63 1
Караоке 41 1
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 4 1
Пылесос - Vacuum cleaner 98 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1241 1
DivX - видеокодек 335 1
Xvid - видеокодек 177 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 391 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4324 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3851 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3185 1
Умные платформы 528 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 1
WMA - Windows Media Audio 877 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 161 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 1
Apple iMac - Серия моноблоков 401 7
Apple macOS 1156 4
Apple macOS X 1333 3
Apple iBook 62 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Fort Telecom FORT-112 EG - Телематический терминал вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС 7 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 18 2
Intel Pentium III 624 1
Liebherr CNesf - холодильник 3 1
Samsung RL - серия холодильников 2 1
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 28 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 336 1
1С:Бухгалтерия 473 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 210 1
VK - Mail.ru Combo 19 1
Java - Язык программирования 2333 1
Microsoft Windows XP 2171 1
Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
Кравченко Дмитрий 37 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Малахов Александр 18 1
Лебедев Артемий 58 1
Лагузин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 28
Южная Корея - Республика 2840 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 6
Украина 5155 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 3
Казахстан - Республика 3736 3
Узбекистан - Республика 1206 2
Европа Западная 1190 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 2
Литва - Литовская Республика 464 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1106 2
Германия - Федеративная Республика 6767 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 2
Европа 6447 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Япония 6703 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Великие Луки 24 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 262 1
Нидерланды 1708 1
Япония - Токио 764 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 58 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 913 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 753 1
Таджикистан - Республика 686 1
Германия - Берлин 503 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 355 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 491 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 311 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 1
Россия - СЗФО - Псковская область 445 1
Украина - Киев 862 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 315 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 327 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 60 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 236 1
Русский язык 1409 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
СК Пресс 15 1
MacWorld 109 1
ITResearch 92 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 873 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 248 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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