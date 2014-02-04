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Daewoo

СОБЫТИЯ

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04.02.2014 Названы подробные характеристики будущего iPhone 6

Аналитики южно-корейской брокерской фирмы KDB Daewoo Securities подтвердили выпуск в 2014 г. двух новых моделей iPhone с увеличенными дисплеями. Как сообщило издание BGR (Boy Genius Report) со ссылкой на KDB Daewoo Securities, в это
07.03.2013 Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics

его не говорят. Как на счёт стирки на стене? Стоп. А вот по этому поводу есть что сказать у ZOOM.CNews. Мы, первыми в российском сегменте Интернета, постирали на стене — в настенной стиральной машине Daewoo Electronics. Результат стирки и наши впечатления об этом «стиральном гаджете» — перед вашими глазами. Эпиграф Когда журналистам в Москве представили настенную стиральную машину Daewoo
27.11.2012 Настенная стиральная машина от Daewoo

Компания Daewoo Electronics представила на российском рынке первую в мире настенную стиральную мини-машину DWD-CV701PC.  Разумное использование пространства в ванных комнатах российских квартир остаётся
23.09.2010 Новая малая кухонная техника Daewoo Electronics: вкусный квартет

ды порой уходит немало времени и сил. Но ныне, в XXI веке, на помощь «человеку кухонному» приходит бытовая техника. Она помогает ускорить процесс приготовления различных блюд, облегчает его. Компания Daewoo Electronics – давно известна в России. История этой южнокорейской марки, и в Daewoo Electronics это не скрывают, знала взлеты и падения. Собственно, до конца девяностых годов прош
31.08.2010 Daewoo расширяет предложение мелкой бытовой техники

Компания Daewoo Electronics выпустила на российский рынок новые линейки продуктов в категории мелкая бытовая техника. Речь идет о новых моделях мультиварки, аэрогриля, хлебопечки и мини-печи. Так, хлебо
21.07.2010 Daewoo представила новые настенные двухконтурные газовые котлы

Модели Daewoo – это современные настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, их мощность от 11 до 46 кВт, сообщает компания «Эгопласт». Они устойчиво работают на пониженном давле
05.11.2008 Daewoo выяснила цветовые предпочтения россиян при выборе бытовой техники

Компания Daewoo Electronics провела исследование, чтобы выяснить предпочтения российских потребителей относительно цвета бытовой техники. Известно, что стандартные цвета техники для дома – белый и сереб
12.09.2008 Daewoo представил новые Blu-ray- и DVD-устройства

Компания Daewoo Electronics представила новые модели стационарных Blu-ray-плееров и DVD-рекордеров. В линейке плееров высокой четкости были представлены две новые модели: DBP-1000 и DBP-2000. Эти решени
09.09.2008 Daewoo представил новую коллекцию электроники

Компания Daewoo Electronics приняла участие в международной выставке бытовой техники и электроники IFA 2008. Мероприятие проходило с 29 августа по 3 сентября в Берлине. Компания Daewoo принимает

01.02.2008 Daewoo: 32-дюймовая «плазма» за 21 тыс. руб.

Компания Daewoo Electronics представляет на российском рынке новый плазменный телевизор DPP-32A2 с длиной диагонали экрана 32 дюйма, изготовленный в черном глянцевом корпусе. Плазменная панель DPP-32A2

25.07.2006 Daewoo представил первый в линейке 42-дюймовый ЖК-телевизор

Компания Daewoo анонсировала выпуск нового жидкокристаллического HD-телевизора серии Summus — DLD-42C1LMR. Daewoo Summus DLD-42C1LMR Интересно, что представленное устройство стало первым 42-
13.07.2006 Первый CDMA-телефон Daewoo появился в России

В офисы продаж «Скай Линк — Москва» поступил новый мобильный телефон в среднеценовом сегменте — компактный слайдер Daewoo Itteki S42. Устройство поддерживает передачу данных в режиме 1x (до 153 Кбит/с) и является одной из самых легких моделей в линейке телефонов стандарта CDMA 450. Daewoo Itteki S42

30.05.2006 Основателя Daewoo посадят на десять лет

Таково решение южнокорейского суда в отношении основателя империи Daewoo Ким Ву Чуна (Kim Woo-choong, на фото). Помимо отбывания наказания в тюрьме, от 69-летн
29.03.2006 Daewoo выпустил мобильный ПК PC Solo M1

Компания Daewoo Lucoms, производитель компьютеров, развившийся из Daewoo Electronics, объявила о выходе своего мобильного компьютера PC Solo M1, поддерживающего технологии WiBro и DMB. Как ожидае
31.05.2005 Россия: Daewoo Electronics планирует вернуться по-крупному

Снова с нуля Астрономические долги Daewoo Group, накопленные в конце девяностых, вынудили компанию провести масштабную реструкту
23.05.2005 Daewoo станет мобильным брендом в России

Как рассказал CNews менеджер по работе с ключевыми клиентами Daewoo Максим Гаврилин, на данный момент компания рассчитывает выпустить на рынок всего три модели мобильных телефонов: Daewoo T-516F, T-507F и SRS-3300. «Предположительно в сентябре в п
08.12.2003 Daewoo Electronics сообщил о росте прибыли

Попытки реструктуризации корейской Daewoo Electronics у себя на родине и в 15 иностранных филиалах, похоже, увенчались успехом, и производитель бытовой электроники впервые спрогнозировал прибыль на текущий квартал. По подсчетам

15.10.2003 Daewoo Electronics провел сервисный семинар

С 6 по 13 октября в Москве проходил сервисный семинар, организованный официальным сервисным представителем Daewoo Electronics «Дерос». В нем приняли участие 124 человека со всей России, а также из Казахстана, Украины и Литвы. Все участники – представители сервисных центров, занимающихся ремонтом тех
01.09.2003 Daewoo осваивает рынок домашних беспроводных систем

С помощью технологий ViXS корпорация Daewoo Electronics начинает осваивать рынок домашних беспроводных развлечений. Компания планирует использовать технологию передачи ViXS-видео по IP-протоколу. Передача потокового видео будет ос
01.07.2003 Daewoo будет бороться с Samsung и LG

В Daewoo намерены активно вкладывать деньги в развитие бизнеса на территории бывшего СССР. По словам Чунг Хун Кима, страны СНГ и Балтии в настоящее время являются ключевым регионом для развития б
22.05.2003 D-Pro Daewoo FA-210 - новый факс с широкими возможностями

Digital Direction Electronics приступила к продвижению новой серии факсимильных аппаратов. Современные технологии передачи данных, воплощенные в новых факсах D-Pro Daewoo FA-210, не только предлагают выбор функциональных возможностей, но и обеспечивают надежность устройства в процессе эксплуатации за 120 у.е. Спецификации D-Pro Daewoo FA-210 Совмес
05.02.2003 Daewoo продала 49% акций украинского Wellcom кипрским компаниям

Корейская компания Daewoo продала свой 49%-ный пакет акций небольшого украинского GSM-оператора Wellcom ("Украинские РадиоСистемы") кипрским компаниям Varkedge Limited и Occidental Management, принадлежащим украи
15.06.2001 Daewoo инвестирует $30 млн. в развитие GSM-сети в Узбекистане

Компания Daewoo Unitel, крупнейший оператор GSM-связи в Узбекистане, намерена потратить $30 млн. на ра
25.05.2001 Daewoo Electronics продаст свое отделение по выпуску микросхем компании Auk за $23,17 млн.

Компания Daewoo Electronics, третья по значению в Корее среди производителей бытовой электроники, договорилась о продаже своего отделения по выпуску микросхем корейской компании Auk Corp. за 30 млрд. во
07.12.2000 Daewoo представила в России новые модели мониторов

В начале декабря список новых компьютерных мониторов производства компании Daewoo> пополнился двумя моделями с улучшенными эргономичными показателями - пятнадцатидюймов
22.11.2000 Daewoo Electronics представила новую линию мониторов на российском рынке

Компания Daewoo Electronics представила новую линию мониторов на российском компьютерном рынке. Новая линия мониторов представлена четыремя 15-дюёмовыми моделями: в экономичном классе - модель 531Х/532Х
21.09.2000 Корейские Daytek и Daewoo Telecom начали продвижение факсов Daewoo в Европе

Корейская компания Daytek Electronics в стратегическом альянсе с производителем телекоммуникационного оборудования Daewoo Telecom объявили о совместной программе по продвижению факсимильных аппаратов Daewoo в Европе. Это в первую очередь касается факсов на термобумаге FA-180/180T, а также аппаратов н
09.03.2000 Apple выиграла дело о запрете выпуска iMac-подобных компьютеров компаниями Daewoo и Emachines

Компания Apple Computer объявила об успешном завершении двух судебных разбирательств с фирмами Daewoo и Emachines по поводу продажи iMac-подобных компьютеров. Дело в том, что, желая воспользоваться огромной популярностью компьютеров iMac, Daewoo начала продажу собственного ПК, E-P
20.09.1999 Daewoo испытывает трудности с выплатой долгов иностранным кредиторам

И так изрядно потрепанная Daewoo немало удивилась тому, что кредиторы наотрез отказались принять 6-месячную отсрочку по платежам и финансовым обязательствам, которая дала бы столь желанную передышку. Долги иностранным и
07.07.1999 Apple подает в суд на Future Power и Daewoo за незаконное копирование дизайна компьютера iMac.

Компания Apple предъявила иск компаниям Future Power и Daewoo за нелегальное копирование индустриального дизайна компьютера iMac компании Apple. Как сообщается в пресс-релизе компании DPI Group, иск был подан в федеральный суд США в Сан-Хосе, Калиф
02.06.1999 "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo на поставки MP3 плееров MPIO

Компания "ВэД" подписала дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation. В рамках договора "ВэД" будет поставлять на российский рынок MP3 плееры M
30.03.1999 "ВэД" станет дистрибутором Daewoo

Компания "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation о поставке и продвижении на российский рынок телефонных станций Daytek сер
04.02.1999 Daewoo начинает прямые продажи автомобилей в США через Интернет

Компания Daewoo планирует продавать автомобили в США через Интернет, минуя посредников. Она будет первой за долгое время компанией-производителем автомашин, сумевшей обойти посредническое звено. Предста
21.12.1998 Сотрудники Samsung и Daewoo протестуют против реструктуризации компаний

Сотрудники фирм Samsung Motors и Daewoo Electronics выступили с протестами против перестройки подразделений, которая является


Публикаций - 104, упоминаний - 114

Daewoo и организации, системы, технологии, персоны:

Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 43
Samsung Electronics 11065 32
LG Electronics 3735 28
Apple Inc 13156 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 14
Philips 2099 11
Toshiba Corporation 2980 9
Hitachi - Хитачи 1501 8
Sony 6739 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 8
Sharp Corporation 1062 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 6
Future Power Technologies 9 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Rolsen Electronics 80 5
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Lenovo Motorola 3566 4
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 4
JVC Kenwood 422 4
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Seiko Epson Corporation 908 3
Supra 36 3
InFocus 70 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Альфа-Групп - Altimo - Uzmacom - Узмаком 18 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 9
Haier - Candy Group - Канди 101 8
Hyundai Motor Company 436 7
Hansa - Ханса 114 5
Beko - Beko Electronics 83 4
Groupe SEB - Tefal 108 3
Ardo - Ардо 36 3
Volkswagen - Traton - Scania 19 3
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 3
Volvo Cars 262 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 3
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 3
Braun GmbH 79 2
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 2
Mitsubishi Motors 24 2
Iveco 12 2
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 2
WORX 6 2
Globe Tools Group - Greenworks 14 2
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 2
Кварц Калининградский завод 2 2
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 2
Daewoo Motors 8 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Fellowes 32 1
Атлант - Минский завод холодильников 8 1
Smeg 19 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
АЛКОМ Корпорейшн - ALKOM Corporation 1 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 17
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 13
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 147 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 10
Вентилятор - Fan 1076 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 9
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 204 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 55 6
Электротехника - инвертор 166 6
Таймер - Timer 444 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 456 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 773 6
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 73 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 5
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 5
Apple iMac - Серия моноблоков 468 11
Acer eMachines 70 8
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple macOS 2419 4
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 3
Liebherr - серия холодильников 36 3
Apple Power Mac 123 3
Redmond RBM - хлебопечка 27 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple iBook - ноутбук 71 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MBA 3 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AWM 3 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston WMSD 2 2
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 2
Apple PowerBook 99 2
LG Smart Diagnosis 14 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 2
Panasonic NR - серия холодильников 7 2
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 2
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MB 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 1
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 1
LG GW - холодильник 1 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
BBK LD 5 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
LG Multi Air Flow 16 1
Макаренко Владимир 19 2
Клалкина Елена 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Лебедев Артемий 110 2
Нефедов Павел 46 1
Клинаичев Андрей 33 1
Остроухова Юлия 30 1
Киркоров Филипп 10 1
Криницкий Игорь 26 1
Шатиков Александр 19 1
Голосной Евгений 22 1
Кабулаев Иван 18 1
Чайковский Пётр 14 1
Агуреева Ольга 9 1
Колесов Олег 6 1
Костенко Виталий 3 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Дроздов Михаил 1 1
Царев Андрей 3 1
Проценко Анатолий 4 1
Гузеев Валерий 4 1
Михайлин Кирилл 1 1
Безбородов Юрий 2 1
Крылова Анна 1 1
Гаврилин Максим 1 1
Агалакова Марина 1 1
Курмаз Юрий 1 1
Червоненко Евгений 5 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Костюкова Екатерина 1 1
Fogel Jeremy - Фогель Джереми 9 1
Маршак Самуил 5 1
Конеген Светлана 1 1
Anderson Fred - Андерсон Фред 20 1
Голендеева Татьяна 4 1
Большепалов Олег 1 1
Тимкина Александра 10 1
Сальников Антон 2 1
Эйдман Артем 1 1
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
Южная Корея - Республика 7052 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Япония 13807 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
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Украина 7928 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Казахстан - Республика 6048 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Южная Корея - Сеул 375 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Германия - Берлин 732 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 3
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
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Дания - Королевство 1337 2
Польша - Республика 2031 2
Америка - Американский регион 2206 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
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