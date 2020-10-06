на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Daewoo
Daewoo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
|Кравченко Дмитрий 37 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Малахов Александр 18 1
|Лебедев Артемий 58 1
|Лагузин Алексей 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1284 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 3
|СК Пресс 15 1
|MacWorld 109 1
|ITResearch 92 3
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru