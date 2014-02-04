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Daewoo
СОБЫТИЯ
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|04.02.2014
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Названы подробные характеристики будущего iPhone 6
Аналитики южно-корейской брокерской фирмы KDB Daewoo Securities подтвердили выпуск в 2014 г. двух новых моделей iPhone с увеличенными дисплеями. Как сообщило издание BGR (Boy Genius Report) со ссылкой на KDB Daewoo Securities, в это
|07.03.2013
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Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics
его не говорят. Как на счёт стирки на стене? Стоп. А вот по этому поводу есть что сказать у ZOOM.CNews. Мы, первыми в российском сегменте Интернета, постирали на стене — в настенной стиральной машине Daewoo Electronics. Результат стирки и наши впечатления об этом «стиральном гаджете» — перед вашими глазами. Эпиграф Когда журналистам в Москве представили настенную стиральную машину Daewoo
|27.11.2012
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Настенная стиральная машина от Daewoo
Компания Daewoo Electronics представила на российском рынке первую в мире настенную стиральную мини-машину DWD-CV701PC. Разумное использование пространства в ванных комнатах российских квартир остаётся
|23.09.2010
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Новая малая кухонная техника Daewoo Electronics: вкусный квартет
ды порой уходит немало времени и сил. Но ныне, в XXI веке, на помощь «человеку кухонному» приходит бытовая техника. Она помогает ускорить процесс приготовления различных блюд, облегчает его. Компания Daewoo Electronics – давно известна в России. История этой южнокорейской марки, и в Daewoo Electronics это не скрывают, знала взлеты и падения. Собственно, до конца девяностых годов прош
|31.08.2010
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Daewoo расширяет предложение мелкой бытовой техники
Компания Daewoo Electronics выпустила на российский рынок новые линейки продуктов в категории мелкая бытовая техника. Речь идет о новых моделях мультиварки, аэрогриля, хлебопечки и мини-печи. Так, хлебо
|21.07.2010
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Daewoo представила новые настенные двухконтурные газовые котлы
Модели Daewoo – это современные настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, их мощность от 11 до 46 кВт, сообщает компания «Эгопласт». Они устойчиво работают на пониженном давле
|05.11.2008
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Daewoo выяснила цветовые предпочтения россиян при выборе бытовой техники
Компания Daewoo Electronics провела исследование, чтобы выяснить предпочтения российских потребителей относительно цвета бытовой техники. Известно, что стандартные цвета техники для дома – белый и сереб
|12.09.2008
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Daewoo представил новые Blu-ray- и DVD-устройства
Компания Daewoo Electronics представила новые модели стационарных Blu-ray-плееров и DVD-рекордеров. В линейке плееров высокой четкости были представлены две новые модели: DBP-1000 и DBP-2000. Эти решени
|09.09.2008
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Daewoo представил новую коллекцию электроники
Компания Daewoo Electronics приняла участие в международной выставке бытовой техники и электроники IFA 2008. Мероприятие проходило с 29 августа по 3 сентября в Берлине. Компания Daewoo принимает
|01.02.2008
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Daewoo: 32-дюймовая «плазма» за 21 тыс. руб.
Компания Daewoo Electronics представляет на российском рынке новый плазменный телевизор DPP-32A2 с длиной диагонали экрана 32 дюйма, изготовленный в черном глянцевом корпусе. Плазменная панель DPP-32A2
|25.07.2006
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Daewoo представил первый в линейке 42-дюймовый ЖК-телевизор
Компания Daewoo анонсировала выпуск нового жидкокристаллического HD-телевизора серии Summus — DLD-42C1LMR. Daewoo Summus DLD-42C1LMR Интересно, что представленное устройство стало первым 42-
|13.07.2006
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Первый CDMA-телефон Daewoo появился в России
В офисы продаж «Скай Линк — Москва» поступил новый мобильный телефон в среднеценовом сегменте — компактный слайдер Daewoo Itteki S42. Устройство поддерживает передачу данных в режиме 1x (до 153 Кбит/с) и является одной из самых легких моделей в линейке телефонов стандарта CDMA 450. Daewoo Itteki S42
|30.05.2006
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Основателя Daewoo посадят на десять лет
Таково решение южнокорейского суда в отношении основателя империи Daewoo Ким Ву Чуна (Kim Woo-choong, на фото). Помимо отбывания наказания в тюрьме, от 69-летн
|29.03.2006
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Daewoo выпустил мобильный ПК PC Solo M1
Компания Daewoo Lucoms, производитель компьютеров, развившийся из Daewoo Electronics, объявила о выходе своего мобильного компьютера PC Solo M1, поддерживающего технологии WiBro и DMB. Как ожидае
|31.05.2005
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Россия: Daewoo Electronics планирует вернуться по-крупному
Снова с нуля Астрономические долги Daewoo Group, накопленные в конце девяностых, вынудили компанию провести масштабную реструкту
|23.05.2005
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Daewoo станет мобильным брендом в России
Как рассказал CNews менеджер по работе с ключевыми клиентами Daewoo Максим Гаврилин, на данный момент компания рассчитывает выпустить на рынок всего три модели мобильных телефонов: Daewoo T-516F, T-507F и SRS-3300. «Предположительно в сентябре в п
|08.12.2003
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Daewoo Electronics сообщил о росте прибыли
Попытки реструктуризации корейской Daewoo Electronics у себя на родине и в 15 иностранных филиалах, похоже, увенчались успехом, и производитель бытовой электроники впервые спрогнозировал прибыль на текущий квартал. По подсчетам
|15.10.2003
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Daewoo Electronics провел сервисный семинар
С 6 по 13 октября в Москве проходил сервисный семинар, организованный официальным сервисным представителем Daewoo Electronics «Дерос». В нем приняли участие 124 человека со всей России, а также из Казахстана, Украины и Литвы. Все участники – представители сервисных центров, занимающихся ремонтом тех
|01.09.2003
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Daewoo осваивает рынок домашних беспроводных систем
С помощью технологий ViXS корпорация Daewoo Electronics начинает осваивать рынок домашних беспроводных развлечений. Компания планирует использовать технологию передачи ViXS-видео по IP-протоколу. Передача потокового видео будет ос
|01.07.2003
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Daewoo будет бороться с Samsung и LG
В Daewoo намерены активно вкладывать деньги в развитие бизнеса на территории бывшего СССР. По словам Чунг Хун Кима, страны СНГ и Балтии в настоящее время являются ключевым регионом для развития б
|22.05.2003
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D-Pro Daewoo FA-210 - новый факс с широкими возможностями
Digital Direction Electronics приступила к продвижению новой серии факсимильных аппаратов. Современные технологии передачи данных, воплощенные в новых факсах D-Pro Daewoo FA-210, не только предлагают выбор функциональных возможностей, но и обеспечивают надежность устройства в процессе эксплуатации за 120 у.е. Спецификации D-Pro Daewoo FA-210 Совмес
|05.02.2003
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Daewoo продала 49% акций украинского Wellcom кипрским компаниям
Корейская компания Daewoo продала свой 49%-ный пакет акций небольшого украинского GSM-оператора Wellcom ("Украинские РадиоСистемы") кипрским компаниям Varkedge Limited и Occidental Management, принадлежащим украи
|15.06.2001
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Daewoo инвестирует $30 млн. в развитие GSM-сети в Узбекистане
Компания Daewoo Unitel, крупнейший оператор GSM-связи в Узбекистане, намерена потратить $30 млн. на ра
|25.05.2001
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Daewoo Electronics продаст свое отделение по выпуску микросхем компании Auk за $23,17 млн.
Компания Daewoo Electronics, третья по значению в Корее среди производителей бытовой электроники, договорилась о продаже своего отделения по выпуску микросхем корейской компании Auk Corp. за 30 млрд. во
|07.12.2000
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Daewoo представила в России новые модели мониторов
В начале декабря список новых компьютерных мониторов производства компании Daewoo> пополнился двумя моделями с улучшенными эргономичными показателями - пятнадцатидюймов
|22.11.2000
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Daewoo Electronics представила новую линию мониторов на российском рынке
Компания Daewoo Electronics представила новую линию мониторов на российском компьютерном рынке. Новая линия мониторов представлена четыремя 15-дюёмовыми моделями: в экономичном классе - модель 531Х/532Х
|21.09.2000
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Корейские Daytek и Daewoo Telecom начали продвижение факсов Daewoo в Европе
Корейская компания Daytek Electronics в стратегическом альянсе с производителем телекоммуникационного оборудования Daewoo Telecom объявили о совместной программе по продвижению факсимильных аппаратов Daewoo в Европе. Это в первую очередь касается факсов на термобумаге FA-180/180T, а также аппаратов н
|09.03.2000
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Apple выиграла дело о запрете выпуска iMac-подобных компьютеров компаниями Daewoo и Emachines
Компания Apple Computer объявила об успешном завершении двух судебных разбирательств с фирмами Daewoo и Emachines по поводу продажи iMac-подобных компьютеров. Дело в том, что, желая воспользоваться огромной популярностью компьютеров iMac, Daewoo начала продажу собственного ПК, E-P
|20.09.1999
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Daewoo испытывает трудности с выплатой долгов иностранным кредиторам
И так изрядно потрепанная Daewoo немало удивилась тому, что кредиторы наотрез отказались принять 6-месячную отсрочку по платежам и финансовым обязательствам, которая дала бы столь желанную передышку. Долги иностранным и
|07.07.1999
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Apple подает в суд на Future Power и Daewoo за незаконное копирование дизайна компьютера iMac.
Компания Apple предъявила иск компаниям Future Power и Daewoo за нелегальное копирование индустриального дизайна компьютера iMac компании Apple. Как сообщается в пресс-релизе компании DPI Group, иск был подан в федеральный суд США в Сан-Хосе, Калиф
|02.06.1999
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"ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo на поставки MP3 плееров MPIO
Компания "ВэД" подписала дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation. В рамках договора "ВэД" будет поставлять на российский рынок MP3 плееры M
|30.03.1999
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"ВэД" станет дистрибутором Daewoo
Компания "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation о поставке и продвижении на российский рынок телефонных станций Daytek сер
|04.02.1999
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Daewoo начинает прямые продажи автомобилей в США через Интернет
Компания Daewoo планирует продавать автомобили в США через Интернет, минуя посредников. Она будет первой за долгое время компанией-производителем автомашин, сумевшей обойти посредническое звено. Предста
|21.12.1998
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Сотрудники Samsung и Daewoo протестуют против реструктуризации компаний
Сотрудники фирм Samsung Motors и Daewoo Electronics выступили с протестами против перестройки подразделений, которая является
Daewoo и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
|Bloomberg 1627 2
|Silicon 494 2
|Total Telecom 613 2
|PR Newswire 58 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Известия ИД 770 1
|СК Пресс 17 1
|MacWorld 134 1
|Korea Times 132 1
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