Названы подробные характеристики будущего iPhone 6 Аналитики южно-корейской брокерской фирмы KDB Daewoo Securities подтвердили выпуск в 2014 г. двух новых моделей iPhone с увеличенными дисплеями. Как сообщило издание BGR (Boy Genius Report) со ссылкой на KDB Daewoo Securities, в это

Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics его не говорят. Как на счёт стирки на стене? Стоп. А вот по этому поводу есть что сказать у ZOOM.CNews. Мы, первыми в российском сегменте Интернета, постирали на стене — в настенной стиральной машине Daewoo Electronics. Результат стирки и наши впечатления об этом «стиральном гаджете» — перед вашими глазами. Эпиграф Когда журналистам в Москве представили настенную стиральную машину Daewoo

Настенная стиральная машина от Daewoo Компания Daewoo Electronics представила на российском рынке первую в мире настенную стиральную мини-машину DWD-CV701PC. Разумное использование пространства в ванных комнатах российских квартир остаётся

Новая малая кухонная техника Daewoo Electronics: вкусный квартет ды порой уходит немало времени и сил. Но ныне, в XXI веке, на помощь «человеку кухонному» приходит бытовая техника. Она помогает ускорить процесс приготовления различных блюд, облегчает его. Компания Daewoo Electronics – давно известна в России. История этой южнокорейской марки, и в Daewoo Electronics это не скрывают, знала взлеты и падения. Собственно, до конца девяностых годов прош

Daewoo расширяет предложение мелкой бытовой техники Компания Daewoo Electronics выпустила на российский рынок новые линейки продуктов в категории мелкая бытовая техника. Речь идет о новых моделях мультиварки, аэрогриля, хлебопечки и мини-печи. Так, хлебо

Daewoo представила новые настенные двухконтурные газовые котлы Модели Daewoo – это современные настенные двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, их мощность от 11 до 46 кВт, сообщает компания «Эгопласт». Они устойчиво работают на пониженном давле

Daewoo выяснила цветовые предпочтения россиян при выборе бытовой техники Компания Daewoo Electronics провела исследование, чтобы выяснить предпочтения российских потребителей относительно цвета бытовой техники. Известно, что стандартные цвета техники для дома – белый и сереб

Daewoo представил новые Blu-ray- и DVD-устройства Компания Daewoo Electronics представила новые модели стационарных Blu-ray-плееров и DVD-рекордеров. В линейке плееров высокой четкости были представлены две новые модели: DBP-1000 и DBP-2000. Эти решени

Daewoo представил новую коллекцию электроники Компания Daewoo Electronics приняла участие в международной выставке бытовой техники и электроники IFA 2008. Мероприятие проходило с 29 августа по 3 сентября в Берлине. Компания Daewoo принимает

Daewoo: 32-дюймовая «плазма» за 21 тыс. руб. Компания Daewoo Electronics представляет на российском рынке новый плазменный телевизор DPP-32A2 с длиной диагонали экрана 32 дюйма, изготовленный в черном глянцевом корпусе. Плазменная панель DPP-32A2

Daewoo представил первый в линейке 42-дюймовый ЖК-телевизор Компания Daewoo анонсировала выпуск нового жидкокристаллического HD-телевизора серии Summus — DLD-42C1LMR. Daewoo Summus DLD-42C1LMR Интересно, что представленное устройство стало первым 42-

Первый CDMA-телефон Daewoo появился в России В офисы продаж «Скай Линк — Москва» поступил новый мобильный телефон в среднеценовом сегменте — компактный слайдер Daewoo Itteki S42. Устройство поддерживает передачу данных в режиме 1x (до 153 Кбит/с) и является одной из самых легких моделей в линейке телефонов стандарта CDMA 450. Daewoo Itteki S42

Основателя Daewoo посадят на десять лет Таково решение южнокорейского суда в отношении основателя империи Daewoo Ким Ву Чуна (Kim Woo-choong, на фото). Помимо отбывания наказания в тюрьме, от 69-летн

Daewoo выпустил мобильный ПК PC Solo M1 Компания Daewoo Lucoms, производитель компьютеров, развившийся из Daewoo Electronics, объявила о выходе своего мобильного компьютера PC Solo M1, поддерживающего технологии WiBro и DMB. Как ожидае

Россия: Daewoo Electronics планирует вернуться по-крупному Снова с нуля Астрономические долги Daewoo Group, накопленные в конце девяностых, вынудили компанию провести масштабную реструкту

Daewoo станет мобильным брендом в России Как рассказал CNews менеджер по работе с ключевыми клиентами Daewoo Максим Гаврилин, на данный момент компания рассчитывает выпустить на рынок всего три модели мобильных телефонов: Daewoo T-516F, T-507F и SRS-3300. «Предположительно в сентябре в п

Daewoo Electronics сообщил о росте прибыли Попытки реструктуризации корейской Daewoo Electronics у себя на родине и в 15 иностранных филиалах, похоже, увенчались успехом, и производитель бытовой электроники впервые спрогнозировал прибыль на текущий квартал. По подсчетам

Daewoo Electronics провел сервисный семинар С 6 по 13 октября в Москве проходил сервисный семинар, организованный официальным сервисным представителем Daewoo Electronics «Дерос». В нем приняли участие 124 человека со всей России, а также из Казахстана, Украины и Литвы. Все участники – представители сервисных центров, занимающихся ремонтом тех

Daewoo осваивает рынок домашних беспроводных систем С помощью технологий ViXS корпорация Daewoo Electronics начинает осваивать рынок домашних беспроводных развлечений. Компания планирует использовать технологию передачи ViXS-видео по IP-протоколу. Передача потокового видео будет ос

Daewoo будет бороться с Samsung и LG В Daewoo намерены активно вкладывать деньги в развитие бизнеса на территории бывшего СССР. По словам Чунг Хун Кима, страны СНГ и Балтии в настоящее время являются ключевым регионом для развития б

D-Pro Daewoo FA-210 - новый факс с широкими возможностями Digital Direction Electronics приступила к продвижению новой серии факсимильных аппаратов. Современные технологии передачи данных, воплощенные в новых факсах D-Pro Daewoo FA-210, не только предлагают выбор функциональных возможностей, но и обеспечивают надежность устройства в процессе эксплуатации за 120 у.е. Спецификации D-Pro Daewoo FA-210 Совмес

Daewoo продала 49% акций украинского Wellcom кипрским компаниям Корейская компания Daewoo продала свой 49%-ный пакет акций небольшого украинского GSM-оператора Wellcom ("Украинские РадиоСистемы") кипрским компаниям Varkedge Limited и Occidental Management, принадлежащим украи

Daewoo инвестирует $30 млн. в развитие GSM-сети в Узбекистане Компания Daewoo Unitel, крупнейший оператор GSM-связи в Узбекистане, намерена потратить $30 млн. на ра

Daewoo Electronics продаст свое отделение по выпуску микросхем компании Auk за $23,17 млн. Компания Daewoo Electronics, третья по значению в Корее среди производителей бытовой электроники, договорилась о продаже своего отделения по выпуску микросхем корейской компании Auk Corp. за 30 млрд. во

Daewoo представила в России новые модели мониторов В начале декабря список новых компьютерных мониторов производства компании Daewoo> пополнился двумя моделями с улучшенными эргономичными показателями - пятнадцатидюймов

Daewoo Electronics представила новую линию мониторов на российском рынке Компания Daewoo Electronics представила новую линию мониторов на российском компьютерном рынке. Новая линия мониторов представлена четыремя 15-дюёмовыми моделями: в экономичном классе - модель 531Х/532Х

Корейские Daytek и Daewoo Telecom начали продвижение факсов Daewoo в Европе Корейская компания Daytek Electronics в стратегическом альянсе с производителем телекоммуникационного оборудования Daewoo Telecom объявили о совместной программе по продвижению факсимильных аппаратов Daewoo в Европе. Это в первую очередь касается факсов на термобумаге FA-180/180T, а также аппаратов н

Apple выиграла дело о запрете выпуска iMac-подобных компьютеров компаниями Daewoo и Emachines Компания Apple Computer объявила об успешном завершении двух судебных разбирательств с фирмами Daewoo и Emachines по поводу продажи iMac-подобных компьютеров. Дело в том, что, желая воспользоваться огромной популярностью компьютеров iMac, Daewoo начала продажу собственного ПК, E-P

Daewoo испытывает трудности с выплатой долгов иностранным кредиторам И так изрядно потрепанная Daewoo немало удивилась тому, что кредиторы наотрез отказались принять 6-месячную отсрочку по платежам и финансовым обязательствам, которая дала бы столь желанную передышку. Долги иностранным и

Apple подает в суд на Future Power и Daewoo за незаконное копирование дизайна компьютера iMac. Компания Apple предъявила иск компаниям Future Power и Daewoo за нелегальное копирование индустриального дизайна компьютера iMac компании Apple. Как сообщается в пресс-релизе компании DPI Group, иск был подан в федеральный суд США в Сан-Хосе, Калиф

"ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo на поставки MP3 плееров MPIO Компания "ВэД" подписала дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation. В рамках договора "ВэД" будет поставлять на российский рынок MP3 плееры M

"ВэД" станет дистрибутором Daewoo Компания "ВэД" заключила дистрибуторское соглашение с Daewoo Corporation о поставке и продвижении на российский рынок телефонных станций Daytek сер

Daewoo начинает прямые продажи автомобилей в США через Интернет Компания Daewoo планирует продавать автомобили в США через Интернет, минуя посредников. Она будет первой за долгое время компанией-производителем автомашин, сумевшей обойти посредническое звено. Предста