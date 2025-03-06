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Царев Андрей


06.03.2025 ИИ-анимация: как выпускники МФТИ меняют индустрию 1
06.10.2020 «Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов 1
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Царев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Сбер - СберЛизинг - СберАвтоПарк 3 2
Hyundai Motor Company 390 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Volvo Cars 253 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Iveco 12 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Renault Groupe 160 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Daewoo 102 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 1
Ford 413 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2097 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 1
Script - Скрипт 497 1
Стандартизация - Standardization 2142 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2535 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 25 1
Terrasoft Creatio 96 1
Востриков Юрий 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5193 1
Аренда 2443 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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