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Царев Андрей
|06.03.2025
|ИИ-анимация: как выпускники МФТИ меняют индустрию 1
|06.10.2020
|«Сберавтопарк» вышел на рынок операционного лизинга грузовых автомобилей и автобусов 1
|01.09.2020
|«Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1
Царев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
|Ланит - Норбит - Norbit 371 1
|Terrasoft - Террасофт 200 1
|Востриков Юрий 70 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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