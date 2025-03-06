ИИ-анимация: как выпускники МФТИ меняют индустрию

Предложенное цифровое решение позволит существенно сократить время создания анимации и улучшить ее качество. Функционал нейросети адаптирован под задачи как профессиональных студий, так и отдельных независимых авторов-фрилансеров. Разработка получила название Anix. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Цифровой инструмент применяет современные технологии для интерполяции кадров: система автоматически создает промежуточные изображения между ключевыми кадрами, анализируя стартовый и конечный кадры, сохраняя оригинальный художественный стиль. При этом программа позволяет увеличить FPS 2D-анимации с 1-4 FPS до 60 менее чем за 15 секунд, а существующие аналоги не работают с сегментом 2D-анимации.

Как отмечает руководитель проекта, выпускник МФТИ Андрей Царев, увеличение FPS 2D-анимации до 60 кадров в сек делает анимацию более плавной и естественной, улучшая общее восприятие визуального контента. Это особенно важно в игровой индустрии, где высокая такой визуал способствует отзывчивому игровому процессу, а также в обучении и презентациях, делая информацию более доступной и выразительной.

«Сейчас наша команда с помощью нейросети создает объясняющие, рекламные, образовательные ролики. Одно из направлений развития проекта — это генерация роликов для биофармацевтических компаний — у них есть запрос на ролики, которые объясняли сложные биохимические процессы с помощью наглядной анимации. Применение цифровых инструментов помогает облегчить и ускорить процесс создания анимации на всех этапах проекта: от черновика сценария и визуальной новеллы до готового ролика. Собственная нейросеть позволяет нам справляться с подобными задачами за считанные дни, что для индустрии анимации аномально — на подобные работы уходят недели и месяцы», — сказал Андрей Царев.

Экономический эффект от использования Anix в качестве основного инструмента для создания анимации существенный: себестоимость минуты анимации составит 300 тыс. руб., что существенно ниже рыночной цены в 600 тыс. руб.

В ближайших планах команды проекта — создать дополнительные цифровые инструменты для аниматоров на основе нейросети Anix.