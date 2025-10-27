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Volvo Cars
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.10.2025
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Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чипов
Volvo и Volkswagen предупреждают Компании Volvo Cars и Volkswagen предупредили о риске временной остановке работы производственных площ
|13.01.2022
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Volvo Cars обеспечит прямую интеграцию с устройствами, поддерживающими Google Assistant
поддерживающими работу голосового помощника Google Assistant. Это станет новым шагом сотрудничества Volvo Cars и Google. Прямая интеграция обеспечивает наиболее целостную на сегодняшний день св
|15.02.2021
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Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники
Бразильское подразделение компании Volvo Truck выбрало оборудование Simcenter SCADAS и программное обеспечение Simcenter Testlab из портфеля Simcenter для проверки долговечности автомобилей. Кроме того, эти разработки также испо
|25.05.2020
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Schneider Electric оснастил дилерские центры Volvo зарядными станциями
Schneider Electric оснастил 18 дилерских центров Volvo комплектами электрозарядных станций. Проект приурочен к выводу на рынок нового поколения гибридных автомобилей Volvo. Для оснащения дилерских центров Volvo были выбраны заря
|02.12.2019
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Меньше пластика, больше электромобилей – Volvo борется за климат Земли
В поддержку Парижского соглашения по климату производитель автомобилей Volvo Cars собирается к 2040 году сделать свою продукцию и свой бизнес климатически нейтральн
|16.05.2017
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Audi и Volvo выбрали Android
В новых автомобилях Audi и Volvo платформа Android станет базовой для работы всех компьютерных систем машины. Специально для этого автопроизводители в содружестве с Google разрабатывают специальную «автомобильную» версию
|16.05.2017
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Volvo Cars и Google разработают ПО на базе Android для автомобилей нового поколения
(Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Car Group. Партнерство Volvo Cars с Google отражает тенденцию сближения между автомобильной и технологической отрасл
|21.04.2017
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СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе
Автопроизводитель Volvo Cars и разработчик систем безопасности для автомобильной отрасли Autoliv объединили сво
|30.12.2016
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Volvo интегрирует Skype for Business в свои автомобили
Автопроизводитель Volvo Cars анонсировал появление Skype for Business в своих новых моделях 90-ой серии. Это пр
|19.09.2016
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Volvo: что мешает беспилотным автомобилям начать ездить по улицам
возникающие на дорогах препятствия. Неотъемлемое условие использования автомобилей-беспилотников – интернет-соединение. Уже сейчас мы лоббируем принятие соответствующих законопроектов. CNews: Почему Volvo называют в числе компаний-лидеров в области интернета вещей? Ян Вассэн: Мы очень внимательно и ревностно относимся ко всему, что связано с электроникой и встроенными функциями наших автом
|04.03.2016
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Ericsson и Volvo представили «облачные автомобили будущего»
ьютера, отмечают в компании. Схема облачных решений Ericsson в автомобилях «Облачный» автомобиль от Volvo На стенде Ericsson компания Volvo представила новый серийный автомобиль - S90 -
|24.02.2016
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Машины Volvo везут ключи от будущего
в: дворники, кондиционер, автоматическую коробку передач. Однако были и потери, связанные с неумолимостью прогресса. В скором времени в небытие уйдёт ключи для открывания дверей и зажигания. Компания Volvo с 2017 года хочет полностью отказаться в производимых ею автомобилях от ключей как от физического объекта. Их заменит фирменное приложение для смартфона и приёмник сигналов по каналу Blue
|19.02.2016
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Ericsson развлечет пассажиров самоуправляемых автомобилей Volvo
В ходе Всемирного мобильного конгресса (WMC), который пройдет 22-25 февраля 2016 г., Ericsson и Volvo Cars представят новый самоуправляемый автомобиль Volvo, который продолжит развитие конц
|14.01.2016
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Volvo Cars и Ericsson разрабатывают систему потоковой передачи мультимедиа для автомобилей с автономным управлением
Компания Volvo Cars сообщила о разработке совместно со своим партнером, компанией Ericsson, интеллекту
|13.01.2016
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Volvo Car и Microsoft предложили портативное устройство для общения с автомобилем
ских систем и решений с использованием технологий электрификации Volvo Car Group. В последнее время Volvo Cars приступила к разработке инновационных решений, которые невозможно отнести к традиц
|24.11.2015
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Volvo Cars вместе с Microsoft разрабатывает автомобильные технологии следующего поколения
Компания Volvo Cars, производитель автомобилей в сегменте «премиум», будет сотрудничать с корпорацией
|02.07.2015
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Российское подразделение Volvo CE внедрило систему «Альфа-Авто»
Завершен проект интеграции отраслевого решения «Альфа-Авто» с корпоративной системой Volvo при участии экспертов «1С-Рарус». Как сообщили CNews в компании «1С-Рарус», с помощью новой системы автоматизированы процессы, сопровождающие импорт более 80 наименований строительной тех
|28.05.2015
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Дистанционное управление функциями в автомобиле Volvo станет доступно через Apple Watch
Volvo Cars в скором времени представит обновленную версию своего приложения Volvo On Call, которое обеспечивает взаимодействие автомобиля с такими портативными устройств
|25.05.2015
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Volvo Bus и Ericsson разработают транспортную систему ITS4Mobility для латиноамериканского рынка
Латиноамериканское подразделение компании Volvo Bus и Ericsson подписали соглашение о локализации и кастомизации умной транспортной системы ITS4Mobility, предназначенной для латиноамериканского рынка. Работающая в режиме реального врем
|08.12.2014
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Volvo с помощью радара и камеры научилась избегать аварий на перекрестках. ФОТО, ВИДЕО
Компания Volvo Car в своей штаб-квартире в шведском городе Гетеборг провела краш-тест нового автомобил
|10.10.2014
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Грузовики Volvo научились следить за велосипедистами
вятся несопоставимые по размерам и массе участники движения: грузовики, велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы. Именно безопасной езде по городу грузовиков и трейлеров посвящены исследования компании Volvo, которые увенчались созданием системы из радаров, датчиков и видеокамер, на 360 градусов просчитывающей дорожную обстановку вокруг несущегося вперед автогиганта. Система работает по принц
|08.10.2014
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В Volvo поставят систему кругового обзора скрытых угроз. ВИДЕО
Шведская компания Volvo Cars представила новую технологию машинного зрения, позволяющую автомобилям самостоятел
|22.08.2014
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Volvo построила мини-город для тестирования беспилотных автомобилей
Автомобилестроительная компания Volvo Cars открыла полигон для испытания систем безопасности в транспортных средствах. Этот п
|23.07.2014
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Электроника поможет пассажирам при съезде с трассы нового Volvo XC90
Европейская автомобилестроительная компания Volvo Group рассказала об инновационных системах безопасности, реализованных во внедорожнике
|22.07.2014
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Volvo разработала электроавтобус с быстрой подзарядкой
Шведская автомобилестроительная компания Volvo и швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB объявили о разработке электрических и гибридных автобусов, оснащенных системами быстрой зарядки аккумуляторов Automatic Co
|22.05.2014
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Volvo испытает дорогу с беспроводной зарядкой электробусов
Шведский автопроизводитель Volvo Group сообщил о планах испытать инновационное дорожное покрытие, от которого электрические автобусы смогут получать энергию. Подобный проект уже тестируется в Южной Корее. В 2015 г. Vo
|07.05.2014
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Беспилотные автомобили Volvo начали ездить по улицам Швеции
Компания Volvo Car Group сообщила о запуске обещанного проекта Drive Me по испытанию самоуправляемых а
|21.03.2014
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Автомобили Volvo предупредят друг друга о гололеде через сотовые сети
он (Erik Israelsson), руководитель проекта создания интеллектуальных транспортных систем в компании Volvo Cars. По его словам, возможность взаимодействия автомобилей поможет повысить безопаснос
|18.03.2014
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Автомобили Volvo научились распознавать лица
ен, пояснил Пер Ландфорс (Per Landfors), руководитель проекта по созданию автоматизированных систем Volvo Cars. Встроенные сенсоры повышают не только безопасность вождения, но и удобство управл
|17.03.2014
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Volvo построила «магнитную» дорогу для автомобилей-роботов
орит Йонас Экмарк (Jonas Ekmark), менеджер по активным системам безопасности Центра по Безопасности Volvo Cars. — Мы протестировали технологию на различных скоростях, и результаты оказалась вес
|03.03.2014
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Владельцы Volvo купили британский стартап по производству электромобилей
ь в компанию не менее $200 млн в течение следующих 5 лет, чтобы создавать и внедрять электромобили. Geely входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая. С 2010 г. холдингу принадлежит шведская Volvo Car Corporation. Кроме того, год назад Geely приобрел за $18.5 млн основные активы компании Manganese Bronze Holdings PLC, которая занимается проектированием, разработкой и производством
|03.03.2014
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Volvo переходит на сенсорное управление электроникой
Шведский автопроизводитель Volvo показывает на автосалоне в Женеве новую систему управления функциями в салоне машины. Ее основой станет большой сенсорный монитор, расположенный на центральной консоли. Емкостный тачскрин
|24.02.2014
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Volvo Cars представит нестандартное решение для доставки покупок в машину
Компания Volvo Cars на выставке Mobile World Congress, проходящей в Барселоне, представит на стенде Er
|05.12.2013
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Volvo назвала срок запуска робомобилей на улицы
Через четыре года шведская Volvo Car Group выпустит на дороги общего пользования сразу несколько десятков самоуправляемы
|22.10.2013
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Volvo сделает автомобиль из аккумулятора
чно в виде массивного блока, размещаемого у днища автомобиля. Дополнительный вес аккумулятора снижает топливную экономичность гибридов и электромобилей, а иногда и ухудшает их управляемость. Компания Volvo предлагает совершенно новую концепцию: размещение аккумуляторов в капоте, дверях и крыше автомобиля. В настоящее время опытный образец автомобиля S80, оснащенный крышей-аккумулятором, про
|18.10.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал работу кадровой службы дилера Volvo
авлять кадры и выбирать оптимальную схему финансовой мотивации, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Технический центр «Восток Трак Сервис» является авторизованной станцией обслуживания и дилером грузовиков Volvo, оказывает услуги по гарантийному обслуживанию и обслуживанию по контрактам Volvo всего модельного ряда производимых компанией автомобилей. Компании требовался инструмент, который
|25.07.2013
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Volvo идет к 2020 году без аварий
Компания Volvo объявила, что к 2020 году создаст надёжную систему электронного контроля за аварийными ситуациями, которую она будет устанавливать в свои автомобили. Система будет включать в себя ночной
|24.07.2013
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Volvo спрятали в багажник огромную солнечную панель-«бабочку»
Инженеры автомобильной компании Volvo представили оригинальный дизайнерский проект солнечной панели, которая легко разбирается и складывается в багажник гибридного автомобиля V60. Оригинальная ажурная панель необычной формы н
|05.07.2013
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Volvo представила системы безопасности и поддержки, которые будут впервые реализованы в новой модели XC90
ологии безопасности и поддержки водителя. Эти системы впервые будут устанавливаться на новой модели Volvo XC90, выход которой планируется в конце 2014 г. Новые технологии для будущего Volvo<
|27.06.2013
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Volvo показала как парковаться без водителя. ВИДЕО
Компания Volvo Car Group разработала систему автоматической парковки машин. Активировать функцию водит
Volvo Cars и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 5
|Никифорова Светлана 34 5
|Щеголева Римма 11 5
|Щеголев Игорь 699 5
|Липов Андрей 68 5
|Комиссаров Дмитрий 248 3
|Албычев Александр 168 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Петухов Михаил 6 3
|Терещенко Денис 95 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Скляр Алексей 54 2
|Исанин Антон 31 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Тарасенко Андрей 14 2
|Михайлов Сергей 58 2
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 2
|Чурсин Игорь 21 2
|Парменова Наталия 63 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Hendel Thomas - Хендель Томас 14 2
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 2
|Чеглаков Андрей 63 2
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
|Ким Дмитрий 73 2
|Цуприк Василий 12 2
|Давидан Александр 16 2
|Тимченко Александр 20 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Доброхотов Алексей 18 2
|Громыко Андрей 6 2
|Козлов Михаил 182 2
|Мошаров Антон 2 2
|Граборов Антон 26 2
|Кривенко Виталий 23 2
|Верниковская Наталья 5 2
|Абрамова Елена 15 2
|Потемкин Борис 2 2
|Андрущенко Иннокентий 2 2
|Иванов Евгений 46 2
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