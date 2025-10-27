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Volvo Cars

Volvo Cars

СОБЫТИЯ

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27.10.2025 Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чипов

Volvo и Volkswagen предупреждают Компании Volvo Cars и Volkswagen предупредили о риске временной остановке работы производственных площ
13.01.2022 Volvo Cars обеспечит прямую интеграцию с устройствами, поддерживающими Google Assistant

поддерживающими работу голосового помощника Google Assistant. Это станет новым шагом сотрудничества Volvo Cars и Google. Прямая интеграция обеспечивает наиболее целостную на сегодняшний день св
15.02.2021 Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники

Бразильское подразделение компании Volvo Truck выбрало оборудование Simcenter SCADAS и программное обеспечение Simcenter Testlab из портфеля Simcenter для проверки долговечности автомобилей. Кроме того, эти разработки также испо
25.05.2020 Schneider Electric оснастил дилерские центры Volvo зарядными станциями

Schneider Electric оснастил 18 дилерских центров Volvo комплектами электрозарядных станций. Проект приурочен к выводу на рынок нового поколения гибридных автомобилей Volvo. Для оснащения дилерских центров Volvo были выбраны заря
02.12.2019 Меньше пластика, больше электромобилей – Volvo борется за климат Земли

В поддержку Парижского соглашения по климату производитель автомобилей Volvo Cars собирается к 2040 году сделать свою продукцию и свой бизнес климатически нейтральн
16.05.2017 Audi и Volvo выбрали Android

В новых автомобилях Audi и Volvo платформа Android станет базовой для работы всех компьютерных систем машины. Специально для этого автопроизводители в содружестве с Google разрабатывают специальную «автомобильную» версию
16.05.2017 Volvo Cars и Google разработают ПО на базе Android для автомобилей нового поколения

(Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Car Group. Партнерство Volvo Cars с Google отражает тенденцию сближения между автомобильной и технологической отрасл
21.04.2017 СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе

Автопроизводитель Volvo Cars и разработчик систем безопасности для автомобильной отрасли Autoliv объединили сво
30.12.2016 Volvo интегрирует Skype for Business в свои автомобили

Автопроизводитель Volvo Cars анонсировал появление Skype for Business в своих новых моделях 90-ой серии. Это пр
19.09.2016 Volvo: что мешает беспилотным автомобилям начать ездить по улицам

возникающие на дорогах препятствия. Неотъемлемое условие использования автомобилей-беспилотников – интернет-соединение. Уже сейчас мы лоббируем принятие соответствующих законопроектов. CNews: Почему Volvo называют в числе компаний-лидеров в области интернета вещей? Ян Вассэн: Мы очень внимательно и ревностно относимся ко всему, что связано с электроникой и встроенными функциями наших автом
04.03.2016 Ericsson и Volvo представили «облачные автомобили будущего»

ьютера, отмечают в компании. Схема облачных решений Ericsson в автомобилях «Облачный» автомобиль от Volvo На стенде Ericsson компания Volvo представила новый серийный автомобиль - S90 -

24.02.2016 Машины Volvo везут ключи от будущего

в: дворники, кондиционер, автоматическую коробку передач. Однако были и потери, связанные с неумолимостью прогресса. В скором времени в небытие уйдёт ключи для открывания дверей и зажигания. Компания Volvo с 2017 года хочет полностью отказаться в производимых ею автомобилях от ключей как от физического объекта. Их заменит фирменное приложение для смартфона и приёмник сигналов по каналу Blue
19.02.2016 Ericsson развлечет пассажиров самоуправляемых автомобилей Volvo

В ходе Всемирного мобильного конгресса (WMC), который пройдет 22-25 февраля 2016 г., Ericsson и Volvo Cars представят новый самоуправляемый автомобиль Volvo, который продолжит развитие конц
14.01.2016 Volvo Cars и Ericsson разрабатывают систему потоковой передачи мультимедиа для автомобилей с автономным управлением

Компания Volvo Cars сообщила о разработке совместно со своим партнером, компанией Ericsson, интеллекту
13.01.2016 Volvo Car и Microsoft предложили портативное устройство для общения с автомобилем

ских систем и решений с использованием технологий электрификации Volvo Car Group. В последнее время Volvo Cars приступила к разработке инновационных решений, которые невозможно отнести к традиц
24.11.2015 Volvo Cars вместе с Microsoft разрабатывает автомобильные технологии следующего поколения

Компания Volvo Cars, производитель автомобилей в сегменте «премиум», будет сотрудничать с корпорацией

02.07.2015 Российское подразделение Volvo CE внедрило систему «Альфа-Авто»

Завершен проект интеграции отраслевого решения «Альфа-Авто» с корпоративной системой Volvo при участии экспертов «1С-Рарус». Как сообщили CNews в компании «1С-Рарус», с помощью новой системы автоматизированы процессы, сопровождающие импорт более 80 наименований строительной тех
28.05.2015 Дистанционное управление функциями в автомобиле Volvo станет доступно через Apple Watch

Volvo Cars в скором времени представит обновленную версию своего приложения Volvo On Call, которое обеспечивает взаимодействие автомобиля с такими портативными устройств
25.05.2015 Volvo Bus и Ericsson разработают транспортную систему ITS4Mobility для латиноамериканского рынка

Латиноамериканское подразделение компании Volvo Bus и Ericsson подписали соглашение о локализации и кастомизации умной транспортной системы ITS4Mobility, предназначенной для латиноамериканского рынка. Работающая в режиме реального врем
08.12.2014 Volvo с помощью радара и камеры научилась избегать аварий на перекрестках. ФОТО, ВИДЕО

Компания Volvo Car в своей штаб-квартире в шведском городе Гетеборг провела краш-тест нового автомобил
10.10.2014 Грузовики Volvo научились следить за велосипедистами

вятся несопоставимые по размерам и массе участники движения: грузовики, велосипедисты, мотоциклисты и пешеходы. Именно безопасной езде по городу грузовиков и трейлеров посвящены исследования компании Volvo, которые увенчались созданием системы из радаров, датчиков и видеокамер, на 360 градусов просчитывающей дорожную обстановку вокруг несущегося вперед автогиганта. Система работает по принц
08.10.2014 В Volvo поставят систему кругового обзора скрытых угроз. ВИДЕО

Шведская компания Volvo Cars представила новую технологию машинного зрения, позволяющую автомобилям самостоятел
22.08.2014 Volvo построила мини-город для тестирования беспилотных автомобилей

Автомобилестроительная компания Volvo Cars открыла полигон для испытания систем безопасности в транспортных средствах. Этот п
23.07.2014 Электроника поможет пассажирам при съезде с трассы нового Volvo XC90

Европейская автомобилестроительная компания Volvo Group рассказала об инновационных системах безопасности, реализованных во внедорожнике

22.07.2014 Volvo разработала электроавтобус с быстрой подзарядкой

Шведская автомобилестроительная компания Volvo и швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB объявили о разработке электрических и гибридных автобусов, оснащенных системами быстрой зарядки аккумуляторов Automatic Co
22.05.2014 Volvo испытает дорогу с беспроводной зарядкой электробусов

Шведский автопроизводитель Volvo Group сообщил о планах испытать инновационное дорожное покрытие, от которого электрические автобусы смогут получать энергию. Подобный проект уже тестируется в Южной Корее. В 2015 г. Vo
07.05.2014 Беспилотные автомобили Volvo начали ездить по улицам Швеции

Компания Volvo Car Group сообщила о запуске обещанного проекта Drive Me по испытанию самоуправляемых а
21.03.2014 Автомобили Volvo предупредят друг друга о гололеде через сотовые сети

он (Erik Israelsson), руководитель проекта создания интеллектуальных транспортных систем в компании Volvo Cars. По его словам, возможность взаимодействия автомобилей поможет повысить безопаснос
18.03.2014 Автомобили Volvo научились распознавать лица

ен, пояснил Пер Ландфорс (Per Landfors), руководитель проекта по созданию автоматизированных систем Volvo Cars. Встроенные сенсоры повышают не только безопасность вождения, но и удобство управл
17.03.2014 Volvo построила «магнитную» дорогу для автомобилей-роботов

орит Йонас Экмарк (Jonas Ekmark), менеджер по активным системам безопасности Центра по Безопасности Volvo Cars. — Мы протестировали технологию на различных скоростях, и результаты оказалась вес
03.03.2014 Владельцы Volvo купили британский стартап по производству электромобилей

ь в компанию не менее $200 млн в течение следующих 5 лет, чтобы создавать и внедрять электромобили. Geely входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая. С 2010 г. холдингу принадлежит шведская Volvo Car Corporation. Кроме того, год назад Geely приобрел за $18.5 млн основные активы компании Manganese Bronze Holdings PLC, которая занимается проектированием, разработкой и производством

03.03.2014 Volvo переходит на сенсорное управление электроникой

Шведский автопроизводитель Volvo показывает на автосалоне в Женеве новую систему управления функциями в салоне машины. Ее основой станет большой сенсорный монитор, расположенный на центральной консоли. Емкостный тачскрин
24.02.2014 Volvo Cars представит нестандартное решение для доставки покупок в машину

Компания Volvo Cars на выставке Mobile World Congress, проходящей в Барселоне, представит на стенде Er
05.12.2013 Volvo назвала срок запуска робомобилей на улицы

Через четыре года шведская Volvo Car Group выпустит на дороги общего пользования сразу несколько десятков самоуправляемы
22.10.2013 Volvo сделает автомобиль из аккумулятора

чно в виде массивного блока, размещаемого у днища автомобиля. Дополнительный вес аккумулятора снижает топливную экономичность гибридов и электромобилей, а иногда и ухудшает их управляемость. Компания Volvo предлагает совершенно новую концепцию: размещение аккумуляторов в капоте, дверях и крыше автомобиля. В настоящее время опытный образец автомобиля S80, оснащенный крышей-аккумулятором, про
18.10.2013 «1С-Рарус» автоматизировал работу кадровой службы дилера Volvo

авлять кадры и выбирать оптимальную схему финансовой мотивации, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Технический центр «Восток Трак Сервис» является авторизованной станцией обслуживания и дилером грузовиков Volvo, оказывает услуги по гарантийному обслуживанию и обслуживанию по контрактам Volvo всего модельного ряда производимых компанией автомобилей. Компании требовался инструмент, который

25.07.2013 Volvo идет к 2020 году без аварий

Компания Volvo объявила, что к 2020 году создаст надёжную систему электронного контроля за аварийными ситуациями, которую она будет устанавливать в свои автомобили. Система будет включать в себя ночной

24.07.2013 Volvo спрятали в багажник огромную солнечную панель-«бабочку»

Инженеры автомобильной компании Volvo представили оригинальный дизайнерский проект солнечной панели, которая легко разбирается и складывается в багажник гибридного автомобиля V60. Оригинальная ажурная панель необычной формы н
05.07.2013 Volvo представила системы безопасности и поддержки, которые будут впервые реализованы в новой модели XC90

ологии безопасности и поддержки водителя. Эти системы впервые будут устанавливаться на новой модели Volvo XC90, выход которой планируется в конце 2014 г. Новые технологии для будущего Volvo<
27.06.2013 Volvo показала как парковаться без водителя. ВИДЕО

Компания Volvo Car Group разработала систему автоматической парковки машин. Активировать функцию водит

Публикаций - 262, упоминаний - 343

Volvo Cars и организации, системы, технологии, персоны:

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