Schneider Electric оснастил дилерские центры Volvo зарядными станциями

Schneider Electric оснастил 18 дилерских центров Volvo комплектами электрозарядных станций. Проект приурочен к выводу на рынок нового поколения гибридных автомобилей Volvo.

Для оснащения дилерских центров Volvo были выбраны зарядные станции Schneider Electric серии Smart Wallbox. На финальное решение повлияло множество факторов, таких как наличие большого опыта в работе с автопроизводителями и дилерами, полного модельного ряда станций, опытных партнеров, а также гарантийная поддержка на территории России.

Совместно с российским представительством Volvo специалистами Schneider Electric были сформированы технические требования, а также подобран комплект оборудования, оптимизированный по стоимости в соответствии с функциональными потребностями дилерских центров. Компания – партнер Schneider Electric обеспечила обследование каждого объекта, поставку зарядных станций и аппаратов защит «до двери» дилерского центра, консультацию монтажников и проведение пусконаладочных работ.

Реализация всего проекта с первых встреч до окончания поставки оборудования заняла 10 месяцев.

«Мы готовы в сжатые сроки провести необходимый объем работ, предоставляя полное сопровождение проекта, высокий уровень сервиса и официальную гарантийную поддержку в России. Сертифицированные специалисты наших партнеров оказывают технические консультации по подбору, монтажу и запуску оборудования под индивидуальные условия заказчика. Главным подтверждением того служит большой пул реализованных нашими партнерами проектов», — отметил Дмитрий Головин, руководитель направления зарядных станций для автомобилей компании Schneider Electric в России и СНГ.