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Skoda Škoda Auto Škoda Holding Шкода Холдинг
СОБЫТИЯ
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|17.01.2023
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Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti
равления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр
|01.08.2013
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Skoda сделала коляску для солидных пап
тобы как-то подбодрить этих несчастных, концерн «Шкода» выпустил детскую коляску VRS Mega Man-Pram. Skoda VRS Mega Man-Pram обладает всеми признаками хорошего автомобиля: колёсами с 20-тидюймов
|15.05.2009
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Дилер Skoda в Ижевске управляет договорной документацией с помощью DocsVision
Компания «Корпоративные системы», ижевский партнер DocsVision, и «АСПЭК-Лидер», официальный дилер Skoda в Ижевске, объявили о вводе в промышленную эксплуатацию системы управления договорной документацией на базе СЭД DocsVision. Как отмечается, «АСПЭК-Лидер» является одним из предприятий гру
|11.12.2006
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Skoda примет участие в модернизации АЭС "Козлодуй"
Как сообщает Reporter, чешский производитель оборудования для энергетики Skoda JS получит контракт на сумму $2 млн. на модернизацию силовых элементов полярных кранов
|11.12.2006
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Skoda примет участие в модернизации АЭС "Козлодуй"
Как сообщает Reporter, чешский производитель оборудования для энергетики Skoda JS получит контракт на сумму $2 млн. на модернизацию силовых элементов полярных кранов
|16.10.2006
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АЭС в Болгарии может достаться американцам
АЭС «Козлодуй» сохранить не только национальную энергетику, но и обеспечить экспорт энергии. В конкурсе, объявленном национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии, участвуют чешский консорциум "Шкода Альянс" и российская компания “Атомстройэкспорт”. Оба участника рассматривают возможность строительства двух энергоблоков как с использованием уже существующего на незаконченной стройке о
|16.10.2006
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АЭС в Болгарии может достаться американцам
АЭС «Козлодуй» сохранить не только национальную энергетику, но и обеспечить экспорт энергии. В конкурсе, объявленном национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии, участвуют чешский консорциум "Шкода Альянс" и российская компания “Атомстройэкспорт”. Оба участника рассматривают возможность строительства двух энергоблоков как с использованием уже существующего на незаконченной стройке о
Skoda и организации, системы, технологии, персоны:
|Василевский Андрей 20 6
|Овчаров Румен 7 4
|Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 4
|Кириенко Сергей 149 2
|Лаптев Максим 20 2
|Сардар Лориана 7 2
|Нуштаев Виктор 2 2
|Холодов Александр 5 2
|Zdebor Roman - Здебор Роман 2 2
|Тумкин Андрей 9 2
|Love Hannah - Лав Ханна 2 2
|Рубин Дмитрий 54 2
|Вольфсон Игорь 16 1
|Виноградов Александр 65 1
|Глотов Алексей 25 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Киселев Николай 16 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Иванов Петр 23 1
|Абрамова Елена 15 1
|Миронов Александр 16 1
|Черников Алексей 53 1
|Фролов Денис 73 1
|Иванов Евгений 46 1
|Druhen-Charnaux Cyrille - Дрюан-Шарно Сириль 1 1
|Албычев Кирилл 9 1
|Снегирев Александр 11 1
|Адилова Анастасия 1 1
|Петухов Михаил 6 1
|Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 1
|Широков Илья 37 1
|Скиба Владимир 42 1
|Иванов Иван 24 1
|Шкуматов Петр 8 1
|Ковалев Андрей 41 1
|Завальный Станислав 3 1
|Скворцов Александр 13 1
|Овчинникова Юлия 10 1
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