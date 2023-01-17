Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг

Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti равления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр

Skoda сделала коляску для солидных пап тобы как-то подбодрить этих несчастных, концерн «Шкода» выпустил детскую коляску VRS Mega Man-Pram. Skoda VRS Mega Man-Pram обладает всеми признаками хорошего автомобиля: колёсами с 20-тидюймов

Дилер Skoda в Ижевске управляет договорной документацией с помощью DocsVision Компания «Корпоративные системы», ижевский партнер DocsVision, и «АСПЭК-Лидер», официальный дилер Skoda в Ижевске, объявили о вводе в промышленную эксплуатацию системы управления договорной документацией на базе СЭД DocsVision. Как отмечается, «АСПЭК-Лидер» является одним из предприятий гру

Skoda примет участие в модернизации АЭС "Козлодуй" Как сообщает Reporter, чешский производитель оборудования для энергетики Skoda JS получит контракт на сумму $2 млн. на модернизацию силовых элементов полярных кранов

Skoda примет участие в модернизации АЭС "Козлодуй" Как сообщает Reporter, чешский производитель оборудования для энергетики Skoda JS получит контракт на сумму $2 млн. на модернизацию силовых элементов полярных кранов

АЭС в Болгарии может достаться американцам АЭС «Козлодуй» сохранить не только национальную энергетику, но и обеспечить экспорт энергии. В конкурсе, объявленном национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии, участвуют чешский консорциум "Шкода Альянс" и российская компания “Атомстройэкспорт”. Оба участника рассматривают возможность строительства двух энергоблоков как с использованием уже существующего на незаконченной стройке о