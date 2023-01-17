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Skoda Škoda Auto Škoda Holding Шкода Холдинг

Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг

СОБЫТИЯ

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17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti

равления На территории России перестали работать мобильные приложения ряда зарубежных автобрендов – Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр
01.08.2013 Skoda сделала коляску для солидных пап

тобы как-то подбодрить этих несчастных, концерн «Шкода» выпустил детскую коляску VRS Mega Man-Pram. Skoda VRS Mega Man-Pram обладает всеми признаками хорошего автомобиля: колёсами с 20-тидюймов
15.05.2009 Дилер Skoda в Ижевске управляет договорной документацией с помощью DocsVision

Компания «Корпоративные системы», ижевский партнер DocsVision, и «АСПЭК-Лидер», официальный дилер Skoda в Ижевске, объявили о вводе в промышленную эксплуатацию системы управления договорной документацией на базе СЭД DocsVision. Как отмечается, «АСПЭК-Лидер» является одним из предприятий гру
11.12.2006 Skoda примет участие в модернизации АЭС "Козлодуй"

Как сообщает Reporter, чешский производитель оборудования для энергетики Skoda JS получит контракт на сумму $2 млн. на модернизацию силовых элементов полярных кранов

11.12.2006 Skoda примет участие в модернизации АЭС "Козлодуй"

Как сообщает Reporter, чешский производитель оборудования для энергетики Skoda JS получит контракт на сумму $2 млн. на модернизацию силовых элементов полярных кранов

16.10.2006 АЭС в Болгарии может достаться американцам

АЭС «Козлодуй» сохранить не только национальную энергетику, но и обеспечить экспорт энергии. В конкурсе, объявленном национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии, участвуют чешский консорциум "Шкода Альянс" и российская компания “Атомстройэкспорт”. Оба участника рассматривают возможность строительства двух энергоблоков как с использованием уже существующего на незаконченной стройке о
16.10.2006 АЭС в Болгарии может достаться американцам

АЭС «Козлодуй» сохранить не только национальную энергетику, но и обеспечить экспорт энергии. В конкурсе, объявленном национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии, участвуют чешский консорциум "Шкода Альянс" и российская компания “Атомстройэкспорт”. Оба участника рассматривают возможность строительства двух энергоблоков как с использованием уже существующего на незаконченной стройке о

Публикаций - 82, упоминаний - 98

Skoda и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 6
Apple Inc 13115 4
Westinghouse Electric 39 3
Siemens AG - Siemens Group 2670 3
Samsung Electronics 11035 3
Ростелеком 10919 2
Microsoft Corporation 25742 2
Huawei 4654 2
Lenovo Group 2444 2
LG Electronics 3731 2
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Sony 6732 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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