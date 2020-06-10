Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Парменова Наталия
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Публикаций - 62, упоминаний - 87
Парменова Наталия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
|РФС - Российский футбольный союз 13 1
|СМА - Союз московских архитекторов 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru