Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Парменова Наталия


10.06.2020 В Novardis назначен исполнительный директор 3
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
03.10.2018 SAP Value Award: названы победители российского «ИТ-Оскара» 2018 г. 1
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen 1
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
13.07.2018 «Металлоинвест» открыл центр инноваций и подписал меморандумы о сотрудничестве с SAP и Accenture 2
09.07.2018 SAP совместно с «Вист групп» реализует подходы для оптимизации работы предприятий в горнодобывающей и металлургической отраслях 2
09.07.2018 «БЕЛАЗ» и SAP создадут «цифрового двойника» самосвала и «цифрового карьера» 1
09.07.2018 SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 2
25.05.2018 Российский искусственный интеллект встроят в SAP 1
25.05.2018 Российский футбольный союз и SAP CIS запускают цифровой проект подготовки российских футболистов 1
25.05.2018 Segezha Group и SAP протестируют сценарии индустрии 4.0 2
25.05.2018 «Магнит» и SAP создадут платформу для маркетинга и продаж 2
24.05.2018 SAP и Clover Group помогут построить цифровые заводы 2
24.05.2018 Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики презентует дорожную карту» 1
24.05.2018 Сбербанк и SAP планируют создать HR-продукты для российских предприятий 2
24.05.2018 «Автодор» и SAP будут сотрудничать в области маркетинга и обслуживания платных автодорог 2
24.05.2018 МТС и SAP создали центр экспертизы интеграционных решений для ритейла 1
24.05.2018 «Трансмашхолдинг», «2050» и SAP откроют инновационную лабораторию 2
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA 1
11.04.2018 SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет 1
11.04.2018 Сбербанк и SAP завершили «облачный» проект 1
11.04.2018 SAP CIS получила рекордную за последние пять лет выручку в 468,4 млн евро 1
29.03.2018 «Техснабэкспорт» внедрил систему на платформе SAP ERP 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 5
07.02.2018 Немецкий и российский бизнес запустили инициативу по цифровизации экономики России 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени 1
11.01.2018 Группа НЛМК перешла на SAP S/4HANA для создания сценариев Индустрии 4.0 1
04.01.2018 Российский SAP внезапно остался без гендиректора 1
16.11.2017 Первый в России Центр инноваций SAP открывается в «Орленке» 1
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
10.10.2017 SAP построит в Москве инновационный центр на «тысячи квадратных метров» 3
10.10.2017 SAP переносит облачную платформу для разработки SAP Cloud Platform в российский дата-центр 1
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» 1
19.06.2017 ASE и SAP создают центр компетенций по автоматизации инжиниринговой деятельности 1
23.05.2017 В разработки ИИ за 10 лет в России вложено около 23 млрд руб. 1
22.12.2016 SAP открыл нефтегазовый центр инноваций в Губкинском университете 1
15.12.2016 SAP будет продвигать российское решение для нефтегаза за рубеж 1

Публикаций - 62, упоминаний - 87

Парменова Наталия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 61
SAP CIS - САП СНГ 755 61
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 4
Microsoft Corporation 11127 3
IBM 3551 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 3
Кловер Групп - Clover Group 14 2
SAP Custom Development - Центр заказных разработок SAP 4 2
НЛМК Лаборатория совместных инноваций 2 2
SAP Академический центр компетенции 6 2
НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Accenture - Аксенчер 532 2
Polymedia - Полимедиа 72 1
SAP UKI 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
SAP Globalization Services 3 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
SAP Consulting 28 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Oracle Sun Microsystems 393 1
SAP Leonardo Center 2 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
SAP Premium Engagement 2 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Sennheiser 33 1
АФК Система ПАО 996 1
OpenText 160 1
Yandex - Яндекс 4101 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
SAS Institute 596 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Vocord - Вокорд 99 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Цифра ГК 116 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 2
Уральская сталь АО 4 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Manchester City - Манчестер Сити - Футбольный клуб 9 1
Decathlon - Декатлон 22 1
МТЗ Трансмаш 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 1
КазМунайГаз 7 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Металлоинвест ЛГОК - Лебединский ГОК - Лебединский горно-обогатительный комбинат 3 1
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 11 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
X5 Group 599 1
Газпром нефть 382 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
ВТБ24 583 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Черкизово ГК 73 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
РФС - Российский футбольный союз 13 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Big Data - Большие данные 1136 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 4 1
SAP хостинг 5 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 11
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 9
SAP SuccessFactors 110 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
SAP Центр цифрового лидерства 11 3
SAP ЦОД 10 3
SAP Fiori 40 2
SAP Innovation Management 3 2
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 2
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
SAP Business Suite 65 2
SAP Ariba 71 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP Localization Hub 1 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Clover PMM - Clover Predictive Maintenance & Monitoring 1 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
SAP Sports One 8 1
SAP Sybase SQL Anywhere 11 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Apple iPad 3263 1
SAP Process Mining by Celonis 13 1
SAP Leonardo 24 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Apple iOS 5742 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Богачев Игорь 172 4
Белинский Алексей 7 3
Демьянова Елена 7 3
Орехов Вячеслав 41 3
Постолатий Виталий 20 3
Шлыков Алексей 7 3
Мартынов Владислав 78 3
Мацоцкий Сергей 150 3
Гонтарев Павел 69 3
Красюков Дмитрий 43 2
Сморгонский Анатолий 37 2
Кельбах Сергей 3 2
Чупина Юлия 3 2
Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 2
Варичев Андрей 5 2
Величко Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Попков Вячеслав 3 1
Курков Игорь 1 1
Липа Кирилл 3 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Дублин Александр 1 1
Помбухчан Хачатур 7 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 10 1
Кожокин Евгений 1 1
Хайтин Александр 3 1
Тананакин Алексей 1 1
Джеус Александр 1 1
Хорошилов Александр 1 1
Александрос Стратис 1 1
Низник Александр 19 1
Корня Алексей 73 1
Филатов Андрей 99 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Шамолин Михаил 103 1
Касимов Денис 8 1
Григорьева Мария 22 1
Лисин Денис 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Германия - Федеративная Республика 3657 8
Европа 3774 5
Восточная Европа 1682 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Казахстан - Республика 2641 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Германия - Вальдорф 9 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Япония 2802 1
Украина 3378 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Республика Карелия 303 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Ижевск 308 1
Европа Западная 616 1
Россия - Вологда 193 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Ближний Восток 1475 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
Сборная Германии по футболу 6 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 3 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 2724 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 10
SAP UP 5 4
SAP Forum 28 3
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
SAP Value Award 5 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP Coach Jam 1 1
SAP Show 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766113, в очереди разбора - 669799.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще