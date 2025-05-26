Сервис для генерации изображений Leonardo AI вновь доступен россиянам 1

Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1

Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1

SAP представила обновленную версию Data Hub 2

SAP создала комитет по вопросам этики в сфере искусственного интеллекта 1

SAP добавила в Analytics Cloud инструменты на базе машинного обучения 1

SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1

SAP представила пакет решений для обновления CRM и портфолио сервисов для работы с данными 1

SAP запустит Blockchain Lab в детском центре COAF SMART в Армении 1

Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1

SAP представила пакет решений для ускорения инноваций в телекоме 2

SAP SE и Deutsche Telekom объявили о расширении партнерства в сфере интернета вещей 3

27 международных компаний присоединились к программе SAP по развитию блокчейн 1

BASF и SAP объединят деловых партнеров в глобальную сеть для управления техническими средствами 1

SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом 1

Цифровая реальность с интернетом вещей 1

Модули Samsung Artik обеспечат периферийную обработку данных на SAP Leonardo IoT Edge 3

SAP запустила сервис SAP Cloud Platform Blockchain 1