Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175171
ИКТ 13652
Организации 10642
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25601
Персоны 75126
География 2840
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

SAP Leonardo

SAP Leonardo

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 GetPayAll: как ИИ меняет работу россиян: исследование сервисов по профессиям и сценариям использования 1
11.03.2024 Сервис для генерации изображений Leonardo AI вновь доступен россиянам 1
12.02.2024 В России заработал сервис, объединяющий несколько нейросетей 1
Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
06.06.2019 Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
05.10.2018 SAP представила обновленную версию Data Hub 2
20.09.2018 SAP создала комитет по вопросам этики в сфере искусственного интеллекта 1
19.09.2018 SAP добавила в Analytics Cloud инструменты на базе машинного обучения 1
24.07.2018 SAP и Lufthansa запустили конкурс разработки блокчейн-сервисов для авиационной индустрии 1
24.07.2018 SAP сообщил о росте доходов облачного бизнеса на 30% 1
16.07.2018 SAP открыл в Москве Центр цифрового лидерства для совместных разработок с российскими компаниями 1
07.06.2018 SAP представила новые продукты с поддержкой блокчейн, чат-ботов и аналитики 3
06.06.2018 SAP представила пакет решений для обновления CRM и портфолио сервисов для работы с данными 1
29.05.2018 SAP стал первым основным партнером гоночной команды «Mercedes EQ» в Формуле Е 1
20.04.2018 SAP запустит Blockchain Lab в детском центре COAF SMART в Армении 1
11.04.2018 SAP CIS получила рекордную за последние пять лет выручку в 468,4 млн евро 1
12.03.2018 Stack Group предоставила клиентам ПО SAP по облачной модели 1
02.03.2018 SAP представила пакет решений для ускорения инноваций в телекоме 2
01.03.2018 SAP SE и Deutsche Telekom объявили о расширении партнерства в сфере интернета вещей 3
28.02.2018 SAP интегрировала MasterCard, HERE и Postmates в сеть подключенных машин 2
23.11.2017 27 международных компаний присоединились к программе SAP по развитию блокчейн 1
27.10.2017 Россияне придумали «умную» обувь для инвалидов на платформе SAP 1
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA 1
21.09.2017 В SAP S/4HANA добавлены технологии машинного обучения 2
07.09.2017 BASF и SAP объединят деловых партнеров в глобальную сеть для управления техническими средствами 1
04.09.2017 SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом 1
17.07.2017 Цифровая реальность с интернетом вещей 1
13.07.2017 SAP представила новые IoT-сервисы на конференции SAP Leonardo Live 4
12.07.2017 Модули Samsung Artik обеспечат периферийную обработку данных на SAP Leonardo IoT Edge 3
25.06.2017 Павел Гонтарев, SAP: Сегодня хорошее время, чтобы быть нашим партнером 1
19.05.2017 SAP запустила сервис SAP Cloud Platform Blockchain 1
18.05.2017 SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo 3
18.04.2017 SAP отметила 25 лет работы в России и 45 лет — в мире. Итоги «SAP Форума» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 50

SAP Leonardo и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 30
SAP CIS - САП СНГ 855 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 4
Deutsche Telekom 911 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 3
Ростелеком 9912 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Cisco Systems 5153 3
Accenture plc 685 2
Microsoft Corporation 24847 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 815 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 2
SAP Gigya 6 2
Google LLC 11946 2
IBM - International Business Machines Corp 9472 2
Крок - Croc 1785 2
Dell EMC 5052 2
Huawei 4017 2
Qualcomm Technologies 1851 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Intel Corporation 12309 2
HP Inc. 5717 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1180 2
MediaTek - Ralink 538 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 2
Цифра ГК 2472 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 604 2
Winnum - Signum - Сигнум 11 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 30 2
РТСофт - RTSoft 91 2
QBurst 2 2
Luxms YASP - ЯСП 5 2
Сенсорные Системы 67 2
Oracle Corporation 6758 1
SAP CallidusCloud Software 3 1
SAP Business Network Group - SAP Business Networks 2 1
HERE Technologies 109 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 2
Северсталь ПАО - Severstal 497 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 458 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 106 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 165 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Газпром нефть 639 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 434 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 186 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 203 1
Deutsche Lufthansa AG 118 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 301 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6868 15
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10620 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16182 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5561 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7055 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4973 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3343 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10261 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1147 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1842 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5495 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13751 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21178 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12384 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4158 3
Умные платформы 1753 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6131 3
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 17
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 15
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 7
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 480 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 6
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 5
SAP Ariba 297 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 5
SAP Fiori 43 3
Apple iOS 7964 2
Microsoft Azure 1427 2
Google Cloud Platform - GCP 323 2
Google TensorFlow 91 2
SAP Concur 27 2
SAP Vehicles Network - SAP Vehicle Insights Application 4 2
SAP HANA Data Management Suite 2 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 2
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 2
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 2
Oracle Java - язык программирования 3135 2
SAP Центр цифрового лидерства 15 2
SAP App Center 9 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 32 2
Apple iPhone 6 4863 2
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub 18 2
Intel x86 - архитектура процессора 1907 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
PTC ThingWorx 25 2
Luxms BI 82 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 2
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 29 2
Google Android 14259 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 373 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 12 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
Парменова Наталия 63 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Mala Anand - Мала Ананд 2 2
Гонтарев Павел 97 2
Mucic Luka - Мучич Лука 15 2
Руденко Дмитрий 31 1
Гаро Армен 1 1
Wolff Toto - Вольф Тото 1 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 17 1
Рудычева Наталья 95 1
Tomb Greg - Томб Грег 5 1
Урусова Янина 1 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 1
Горохов Евгений 39 1
Миловидов Николай 2 1
Wright Nicholas - Райт Николас 1 1
Noga Markus - Нога Маркус 1 1
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 1
Liautaud Susan - Лиатоуд Сьюзан 1 1
Krishnamurthy Deepak - Кришнамёрфи Дипак 1 1
Kagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 5
Германия - Федеративная Республика 12784 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52578 3
США - Нью-Йорк 3104 3
Бразилия - Федеративная Республика 2393 3
Европа 24383 3
Испания - Каталония - Барселона 744 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 2
Япония 13370 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 2
Ближний Восток 2982 2
Испания - Королевство 3735 2
Америка - Американский регион 2172 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13404 1
Армения - Республика 2320 1
Сингапур - Республика 1870 1
Индия - Bharat 5536 1
Франция - Французская Республика 7897 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
Южная Корея - Республика 6728 1
Африка - Африканский регион 3518 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1380 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Индия - Карнатака - Бангалор 203 1
Колумбия - Республика 532 1
Африка Северная 238 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 65 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 18 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5243 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Германия - Берлин 719 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2308 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30105 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24763 5
Энергетика - Energy - Energetically 5223 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3620 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6048 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1123 3
Образование в России 2299 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5240 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2802 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1513 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1945 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2964 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2389 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 827 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1039 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6537 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 2
Design thinking - Дизайн-мышление - Методология решения инженерных, деловых и прочих задач на творческом, а не аналитическом подходе 8 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 392 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2182 2
Ergonomics - Эргономика 1623 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7931 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 407 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 41 1
IDC - International Data Corporation 4920 2
Gartner - Гартнер 3572 1
Forrester Research 823 1
Forrester Wave 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 722 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 104 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 626 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 16 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна - Британка 15 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 26 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
SAP TechEd 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153