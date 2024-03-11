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Сервис для генерации изображений Leonardo AI вновь доступен россиянам

Сервис GetPayAll предоставил пользователям из России возможность оплачивать подписку на нейросеть Leonardo AI для генерации изображений по текстовому описанию или загрузке картинки-референса. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Leonardo AI отлично справляется с генерацией изображений, включая игровых персонажей, игровых предметов и текстур. Сервис имеет четыре режима использования: AI Image Generation, создающий изображения, AI canvas для доработки сгенерированных материалов, Training & Datasets, позволяющий проводить тренировку собственной модели генерации изображений, и 3D Texture Generation для создания текстур.

Площадка имеет бесплатный и три платных тарифа. Первый позволяет создавать до 150 изображений день, а остальные не только значительно увеличивают эту цифру, но и дают возможность скрывать свои генерации от других пользователей и пользоваться расширенными настройкам генераций для более точного результата.

Для генерации доступны сразу несколько моделей нейросети, среди которых Stable Diffusion, DreamShaper, Absolute Reality, Leonardo Diffusion и другие. Среди дополнительных режимов предлагается Alchemy, повышающий качество изображений и уровень детализации, Image Dimensions для выбора размера сгенерированного изображения, ControlNet, позволяющий подключать референсы, Tiling для создания больших изображений на основе повторяющихся маленьких фрагментов, и прочие.

Получить доступ к использованию нейросети Leonardo AI сегодня можно с помощью сервиса GetPayAll, который позволяет проводить оплату площадки в рублях, как с помощью одноразовых карт, так и через оператора сервиса.

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