МТС Оплата
МТС Оплата – сервис для пополнения более 40 зарубежных игровых, стриминговых и бизнес-сервисов: от Steam и Xbox Live до Netflix и Spotify. Сервисом может воспользоваться клиент любого банка. Оплата проходит в пару кликов через СБП. Для пополнения игрового аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.
МТС Оплата и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
|Apple iOS 7817 1
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 388 1
|PUBG Mobile - игра 17 1
|Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 1
|МТС - Мой МТС 90 1
|Google Android 14013 1
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