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МТС Оплата


МТС Оплата – сервис для пополнения более 40 зарубежных игровых, стриминговых и бизнес-сервисов: от Steam и Xbox Live до Netflix и Spotify. Сервисом может воспользоваться клиент любого банка. Оплата проходит в пару кликов через СБП. Для пополнения игрового аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность. 


30.01.2025 Аналитика МТС: россияне зимой стали больше тратить на видеоигры 2
28.11.2024 МТС запустила продажу eSIM для зарубежных поездок 1
29.10.2024 МТС запустила оплату по QR-кодам через приложение «Мой МТС» 1
03.10.2024 «МТС Оплата» запустила пополнение баланса Genshin Impact без комиссии 1
03.10.2024 Аналитика «МТС Банка»: российские геймеры любят экшн 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

МТС Оплата и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1706 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1613 1
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 89 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2959 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 444 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4769 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12195 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1613 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 880 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7586 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29735 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 1
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 677 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 2
Apple iOS 7817 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 388 1
PUBG Mobile - игра 17 1
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 1
МТС - Мой МТС 90 1
Google Android 14013 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 4
Турция - Турецкая республика 2356 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 138 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2655 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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