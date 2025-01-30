МТС Оплата – сервис для пополнения более 40 зарубежных игровых, стриминговых и бизнес-сервисов: от Steam и Xbox Live до Netflix и Spotify. Сервисом может воспользоваться клиент любого банка. Оплата проходит в пару кликов через СБП. Для пополнения игрового аккаунта не нужно вводить пароль или данные банковской карты, достаточно ввести логин или электронную почту, что гарантирует полную безопасность.