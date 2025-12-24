Аналитика сервиса «МТС Оплата»: россияне с каждым годом больше тратят на гейминг

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис «МТС Оплата» провел исследование геймерского поведения в России за 11 месяцев 2025 г. Выяснилось, что в целом игровые покупки выросли на треть, а количество оплат по игровым консолям увеличилось более, чем в пять раз. Наибольшей популярностью у геймеров пользуются игры Pubg Mobile и Genshin Impact. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В России продолжает активно развиваться рынок гейминга. На протяжении последних лет растет спрос на компьютерные, мобильные и видеоигры.

Согласно данным сервиса «МТС Оплата», игровые покупки (как самих игр, так и внутриигровые) за 11 месяцев 2025 г. выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средний чек по оплате игр за год вырос на 13% до 1,81 тыс. руб. Увеличилась и частотность платежей на одного клиента с 2,9 до 3,1.

Большая часть платежей сделана в онлайн-сервисе Steam, библиотека которого насчитывает более 50 тыс. игр. Steam уже не первый год удерживает свое лидерство. Среди мобильных игр лидер по количеству платежей – многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы Pubg Mobile, а среди компьютерных – игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG Genshin Impact.

Среди игровых консолей самая популярная – PlayStation. При этом консоли стали одним из лидеров роста по платежам за год – количество оплат по ним увеличилось более, чем в пять раз. Аналитики отмечают, что росту популярности консолей способствовало в том числе появление новых зарубежных направлений, доступных для оплаты.

Оплачивают игры и внутриигровые покупки гораздо чаще мужчины – 91% против 9%. Возраст больше половины геймеров составляет от 25 до 34 лет – 56% платежей приходится на эту возрастную группу, на втором месте возрастная группа 18-24 – 32% платежей за гейминг.

Аналитики отмечают, что основная причина интереса к геймингу – хобби, досуг, отдых. Также, среди главных стимулов поиграть – социализация и общение с друзьями.

Методология исследования

Исследование основано на анализе платежей через игровую витрину сервиса «МТС Оплата» во всех регионах России. Учитывались платежные операции за период январь-ноябрь 2024 и 2025 гг.