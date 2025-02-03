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МТС запустила оплату игровых сервисов с лицевых счетов

ПАО «МТС» запустила для физических лиц возможность оплаты игровых и стриминговых сервисов с лицевого счета абонента на сайте «МТС Оплата». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках развития финтех-направления МТС на своей игровой витрине предоставила возможность абонентам оплачивать наиболее популярные зарубежные игровые сервисы со своих лицевых счетов.

Сегодня баланс мобильного телефона – полноценный и безопасный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать различные покупки.

«Мы создаем нашим клиентам максимально комфортные и безопасные условия для получения самых востребованных сервисов с минимальными затратами. В последнее время стала распространенной схема мошенничества с детьми при покупках в онлайн-играх. Оплата любимых игр – Roblox, Genshin и т.д. – и внутриигровых покупок с лицевого счета абонента позволит молодой аудитории проводить все платежи абсолютно безопасно и сохранит родительский бюджет. На сегодняшний день это наиболее защищенный способ оплаты с точки зрения социальной инженерии», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

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Оплата производится в несколько кликов. Необходимо перейти на игровую витрину «МТС Оплаты», выбрать сервис, в качестве способа оплаты выбрать «Счет МТС», авторизоваться по номеру телефона и совершить платеж.

Ежемесячно игровую витрину «МТС Оплаты» посещает более 1,5 млн пользователей. С помощью сервиса «МТС Оплата» можно пополнить более 40 игровых, стриминговых и бизнес-сервисов – от Steam и Xbox Live до Netflix и Spotify, а если нужный сервис не представлен на сайте, можно направить запрос на индивидуальную оплату.

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