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Microsoft Xbox Live

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.04.2023 В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live

На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Store, Steam
16.04.2014 В Xbox Live стартовала весенняя распродажа

В Xbox Live стартовала весенняя распродажа, в рамках которой все подписчики сетевого сервиса могут воспользоваться приобрести разнообразный контент для Xbox 360 со скидками. В акции участвуют как
18.12.2013 Xbox Live открылась для Яндекс.Денег

но договору, владельцы кошельков системы «Яндекс.Деньги» смогут оплачивать со своих счетов подписку Xbox Live Gold на 3 или 12 месяцев и покупать игры, распространяемые Microsoft в цифровом вид
17.12.2013 «Яндекс.Деньги» запустили новую услугу для владельцев Xbox 360

Владельцы консолей Xbox 360 из России теперь могут покупать игры и оплачивать статус Xbox Live Gold с помощью сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги». До сих пор российские

08.07.2013 Soft.Cnews: в центре внимания — ПО Xbox Live Gold

ности, программному обеспечению для Xbox. В центре внимания поклонников этой приставки оказалось ПО Xbox Live Gold, открывающее пользователям золотой статус. Карта золотого доступа дает возможн
10.11.2010 Xbox LIVE в России

Сетевой сервис Xbox LIVE запускается сегодня на территории Российской Федерации. В мире активными подписчиками Xbox LIVE уже являются более 25 миллионов человек, которые ежемесячно проводят около милли
12.10.2010 Сервис Xbox Live в России

ьных предложений. В частности, покупатели смогут приобрести консоли Xbox 360 с годовой подпиской на Xbox LIVE Gold в комплекте. Кроме этого, все консоли, включая приобретенные ранее, при подклю
15.06.2010 Xbox Live пришел в Россию

Корпорация Microsoft объявила о запуске Xbox Live в России в конце 2010 г. «К праздникам» cервис официально заработает еще в восьми новых регионах – Бразилии, Чили, Колумбии, Чешской Республике, Греции, Венгрии, Польше и Южной Африке
31.12.2009 XBox Live появится на Windows Mobile

Игровой сервис XBox Live может появиться на Windows Mobile-коммуникаторах. На это может указывать объявление о приеме на работу руководителя направления, размещенное на сайте Microsoft. Согласно его тексту, к
20.11.2009 Xbox Live заработает в России

сти, возможно появление трейлеров к кинофильмам, причем именно к российским новинкам. Также станет возможна оплата игр с помощью банковских карт, выданных российскими банками. Однако о сроках запуска Xbox Live в России представитель компании не распространялся.
12.11.2009 Microsoft блокирует 1 млн пользователей Xbox Live

Сотни тысяч владельцев модифицированных игровых консолей Microsoft были отключены от популярного онлайн-сервиса Xbox Live, позволяющего играть с другими пользователями, скачивать фильмы и телесериалы, обновлять ПО приставки. Отключенные консоли были доработаны для запуска на них пиратских копий игр. В со
31.07.2009 Рекорды Battlefield 1943

гам первого дня и первой недели продаж среди загружаемых игр в PlayStation Network в Северной Америке. Она также стала лучшей по результатам первого дня и первой недели продаж среди загружаемых игр в Xbox LIVE Marketplace во всех регионах. С момента запуска проекта Battlefield 1943, состоявшегося 8 июля, в PlayStation Network и Xbox LIVE Marketplace было продано более 600 000 копий и
27.02.2008 Сбой в Microsoft оставил пользователей без Hotmail и Xbox Live

, произошел сбой, в результате которого пользователи не могли получить доступ к своему электронному ящику и некоторым другим сайтам. Кроме Hotmai, многие пользователи также не могли получить доступ к Xbox Live и IM-сервису Windows Live Messenger. Сбой был устранен в течение нескольких часов, сообщает АР. Представители Microsoft не давали официальных комментариев о причинах сбоя.
27.11.2007 Microsoft сделает XBox Live социальной сетью

Компания Microsoft объявила о том, что 4 декабря 2007 г. добавит функции социальных сетей в свой сервис XBox Live. XBox Live – игровой сервис Microsoft, с помощью которого пользователи могут играть в игры со своими друзьями и другими людьми, сообщает Mashable. Новые функции XBox Live

14.11.2007 Грядет осеннее обновление Xbox Live

дателей американских аккаунтов уже действует подобный сервис электронной доставки свежих и просто отличных кинофильмов и телешоу. С новым апдейтом и Европа сможет, наконец, легально скачивать из сети Xbox Live произведения кинематографа.Обладателям перепрошитых приводов и фанатов пиратских копий пора начинать кусать локти - Microsoft обещало банить безжалостно...
01.11.2007 Xbox Live Gold бесплатно!

под названием Xtival 07. Ориентировочно это должно случиться в последний уикенд ноября. Как нам стало известно, абсолютно все обладатели европейских серебрянных аккаунтов получат бесплатный доступ к Xbox Live Gold на все время онлайн-празднества. А шоу обещает быть знатным: в программе эксклюзивный контент, турниры, призы и подарки. Ждем подробностей от официальных лиц и потираем руки в пр
24.10.2007 Xbox Live: Need for Speed: Pro Street

И снова Xbox Live, и снова демоверсия. И снова мимо пройти нельзя. Традиционно ожидаемая очередная часть аркадного гоночного сима - Need for Speed: Pro Street доступна в виде файла "весом" в 654.64 MB

24.10.2007 Xbox Live: Eternal Sonata

Все пространство Xbox Live можно условно поделить на три зоны: японская, американская и европейская. Обладатели соответствующих аккаунтов могут скачивать контент только своего региона. Но никто не запрещает зав
10.10.2007 Yaris - первая рекламоигра в Xbox Live Arcade

им собратьям, но сейчас мы даже радумеся и любопытно тянем ручки поиграться. Речь об рекламоиграх. Не рекламе в играх, а о проектах, которые сами по себе реклама. Первой ласточкой, освоившей просторы Xbox Live стала аркадная гонка Yaris. Нетрудно представить, что главным действующим лицом стал одноименный автомобиль марки Toyota, который обучили стрелять и швыряться файерболами. К слову, иг
10.10.2007 Project Gotham Racing 4 в Xbox Live и просто Live

Project Gotham Racing 4 вышла в свет еще неделю назад, но парни из Bizarre Creations только сегодня выложили демоверсию в Xbox Live. Что ж, кто еще сомневается, может бесплатно скачать полуторогиговый файл и лично убедиться: игру всенеприменно нужно купить. До нас добралась таки редакционная версия игры и, пользуя
08.10.2007 Демоверсия Bladestorm в Xbox Live

Koei сообщает, что выложила на просторы Xbox Live дкмоверсию своего средневекового рубилова - Bladestorm: The Hundred Years' War. Оценить, что это за зверь и стоит ли он тех денег, что запросят за коробочку местные распространите
25.09.2007 Мультиплеерное демо Ace Combat 6: Fires of Liberation скоро в Xbox Live

Namco Bandai Games сообщают, что на днях в сети Xbox Live появится мультиплеерная демоверсия грядущего авиасима Ace Combat 6: Fires of Libera
21.09.2007 Microsoft: статистика Xbox 360 и Xbox Live

тических данных, предоставляющих информацию о продажах самой консоли и некоторой статистики сервиса Xbox Live.Итак, за 2 года без 2 месяцев было продано 11.6 млн. консолей Xbox 360 в 37 странах
09.06.2007 Хакеры разблокировали Xbox Live: патч для Xbox 360

Хакеры помешали Microsoft запретить доступ к Xbox Live модифицированным консолям. Microsoft начала проверять, а затем блокировать доступ к сервису измененным версиям своих приставок. Однако, свежий патч, созданный хакерами спустя нескольк
26.03.2007 Microsoft не нашла уязвимости в Xbox Live

Microsoft отреагировала на жалобы пользователей онлайновой игровой сети Xbox Live. Специалистам компании не удалось найти в системе никаких уязвимостей. «Мы хотим уверить все 6 миллионов членов Xbox Live в том, что мы изучили ситуацию и не нашли никаких дока
15.03.2007 Xbox Live откроется для Windows

Microsoft объявила об открытии онлайнового игрового сервиса Xbox Live для пользователей Windows с 8 мая. Одновременно с этим выйдет версия игрового бестселлера Halo 2 для Vista. На Xbox Live появится рубрика Games for Windows — Live с базовы
15.03.2007 Xbox Live стартует на PC

Корпорация Microsoft официально анонсировала расширение сервиса Xbox LIVE на платформу Windows, таким образом, уже 8 мая его пользователи смогут скачать себе на компьютер игры вроде Halo 2.Конечно, сервис будет доступен только пользователям Windows Vista, д
17.01.2007 Доход Xbox Live Video достигнет $726 млн. к 2011 году

Согласно новому исследованию Emerging Media Dynamics под названием «Лидеры Телевидения Нового Поколения: Microsoft», уже в 2007 году выручка сервиса Xbox Live только с загрузок фильмов и телевизионных программ может составить $92,25 млн., а к 2011 году достигнуть $726 млн.Видеосервис Xbox Live был запущен менее двух месяцев назад, в 
13.08.2002 Reuters: Microsoft выпустит онлайновую игру Xbox Live

Корпорация Microsoft cообщила сегодня о намерении открыть 15 ноября новую онлайновую услугу Xbox Live, предназначенную для пользователей игровых приставок Xbox. Открытие нового сервиса приурочено к первой годовщине выпуска приставки Xbox. Для подписки на новую услугу необходимо заплат

Публикаций - 309, упоминаний - 338

Microsoft Xbox Live и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 171
Sony 6739 41
EA - Electronic Arts 1317 28
Nintendo 823 21
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 18
Meta Platforms - Facebook 4621 18
Google LLC 12688 17
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 14
Samsung Electronics 11064 12
Apple Inc 13154 12
Microsoft - Activision Blizzard 511 11
Capcom 290 10
X Corp - Twitter 2938 10
HTC Corporation 1512 9
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 8
9594 8
Yandex - Яндекс 9216 7
LG Electronics 3735 7
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 6
2K Games 215 6
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 6
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Epic Games 172 5
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 4
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
Новый диск 963 4
EA DICE 165 4
Bandai Namco Entertainment 118 4
Qualcomm Technologies 1974 4
AT&T Inc 1725 4
Wargaming 161 4
Nvidia Corp 4002 3
THQ 299 3
Konami 111 3
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 3
Irrational Games 49 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Совкомбанк Совесть 279 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
eBay Inc 1640 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Walt Disney Company 647 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Europlay Capital Advisors 3 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Aston Martin 38 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Белый Ветер 365 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Warner 540 1
Аристократ 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 163
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 19
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 18
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 17
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 15
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 12
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 11
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 9
Аксессуары 4282 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 160
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 137
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 81
Sony Playstation Network - PSN 204 51
Microsoft Windows 16882 47
Microsoft Points 74 29
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 29
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 22
Microsoft Kinect 201 20
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 19
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 18
Google Android 15243 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 14
Apple iOS 8583 13
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 12
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 12
Microsoft Office 4170 12
Apple iPhone 6 4861 12
Nintendo Wii - игровая консоль 760 11
Microsoft Zune - MS Zune 173 11
Microsoft Azure 1526 11
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 10
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 10
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations - Project Gotham Racing 40 10
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 10
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
Sony Playstation Store - PS Store 81 9
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 9
Microsoft Windows 7 2007 9
Microsoft Office 365 1042 9
Microsoft Dynamics 1197 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 8
Microsoft Windows Mobile 6 250 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 8
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 7
Lopez Luis - Лопес Луис 16 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Myerson Terry - Мейерсон Терри 24 3
Калугин Андрей 8 3
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Прянишников Николай 316 2
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 2
Spencer Phil - Спенсер Фил 9 2
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Демидов Михаил 134 2
Estacado Jackie - Эстакадо Джеки 16 2
Miller Rand - Миллер Рэнд 2 2
Lowenstein Douglas - Lowenstein Doug - Лоуэнстайн Дуг 9 2
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 2
Don Mattrick - Мэттрик Дон 5 2
Bleszinski Cliff - Блежински Клифф 8 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 2
Швецов Никита 21 1
Резников Олег 20 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Кулашова Анна 73 1
Левашов Александр 92 1
Гуров Алексей 11 1
Крючков Андрей 41 1
Черномордиков Михаил 20 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Грандель Ирина 12 1
Зайцева Анна 70 1
Liddell Chris - Лидделл Крис 14 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 1
Stone Adrian - Стоун Адриан 2 1
Бадаев Алексей 40 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Пальчун Кирилл 84 1
Тихвинский Никита 18 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Harrison Phil - Харрисон Фил 3 1
Vanunu Oded - Вануну Одед 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 67
Европа 24964 41
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
США - Нью-Йорк 3180 13
Великобритания - Лондон 2432 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Канада 5081 12
Германия - Рейнланд-Пфальц - Нюрбург 14 11
Япония 13807 11
Канада - Квебек 66 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
Китай - Шанхай 833 10
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Япония - Токио 1020 9
Америка - Американский регион 2206 8
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