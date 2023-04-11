Microsoft Xbox Live

В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы. Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Store, Steam

В Xbox Live стартовала весенняя распродажа В Xbox Live стартовала весенняя распродажа, в рамках которой все подписчики сетевого сервиса могут воспользоваться приобрести разнообразный контент для Xbox 360 со скидками. В акции участвуют как

Xbox Live открылась для Яндекс.Денег но договору, владельцы кошельков системы «Яндекс.Деньги» смогут оплачивать со своих счетов подписку Xbox Live Gold на 3 или 12 месяцев и покупать игры, распространяемые Microsoft в цифровом вид

«Яндекс.Деньги» запустили новую услугу для владельцев Xbox 360 Владельцы консолей Xbox 360 из России теперь могут покупать игры и оплачивать статус Xbox Live Gold с помощью сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги». До сих пор российские

Soft.Cnews: в центре внимания — ПО Xbox Live Gold ности, программному обеспечению для Xbox. В центре внимания поклонников этой приставки оказалось ПО Xbox Live Gold, открывающее пользователям золотой статус. Карта золотого доступа дает возможн

Xbox LIVE в России Сетевой сервис Xbox LIVE запускается сегодня на территории Российской Федерации. В мире активными подписчиками Xbox LIVE уже являются более 25 миллионов человек, которые ежемесячно проводят около милли

Сервис Xbox Live в России ьных предложений. В частности, покупатели смогут приобрести консоли Xbox 360 с годовой подпиской на Xbox LIVE Gold в комплекте. Кроме этого, все консоли, включая приобретенные ранее, при подклю

Xbox Live пришел в Россию Корпорация Microsoft объявила о запуске Xbox Live в России в конце 2010 г. «К праздникам» cервис официально заработает еще в восьми новых регионах – Бразилии, Чили, Колумбии, Чешской Республике, Греции, Венгрии, Польше и Южной Африке

XBox Live появится на Windows Mobile Игровой сервис XBox Live может появиться на Windows Mobile-коммуникаторах. На это может указывать объявление о приеме на работу руководителя направления, размещенное на сайте Microsoft. Согласно его тексту, к

Xbox Live заработает в России сти, возможно появление трейлеров к кинофильмам, причем именно к российским новинкам. Также станет возможна оплата игр с помощью банковских карт, выданных российскими банками. Однако о сроках запуска Xbox Live в России представитель компании не распространялся.

Microsoft блокирует 1 млн пользователей Xbox Live Сотни тысяч владельцев модифицированных игровых консолей Microsoft были отключены от популярного онлайн-сервиса Xbox Live, позволяющего играть с другими пользователями, скачивать фильмы и телесериалы, обновлять ПО приставки. Отключенные консоли были доработаны для запуска на них пиратских копий игр. В со

Рекорды Battlefield 1943 гам первого дня и первой недели продаж среди загружаемых игр в PlayStation Network в Северной Америке. Она также стала лучшей по результатам первого дня и первой недели продаж среди загружаемых игр в Xbox LIVE Marketplace во всех регионах. С момента запуска проекта Battlefield 1943, состоявшегося 8 июля, в PlayStation Network и Xbox LIVE Marketplace было продано более 600 000 копий и

Сбой в Microsoft оставил пользователей без Hotmail и Xbox Live , произошел сбой, в результате которого пользователи не могли получить доступ к своему электронному ящику и некоторым другим сайтам. Кроме Hotmai, многие пользователи также не могли получить доступ к Xbox Live и IM-сервису Windows Live Messenger. Сбой был устранен в течение нескольких часов, сообщает АР. Представители Microsoft не давали официальных комментариев о причинах сбоя.

Microsoft сделает XBox Live социальной сетью Компания Microsoft объявила о том, что 4 декабря 2007 г. добавит функции социальных сетей в свой сервис XBox Live. XBox Live – игровой сервис Microsoft, с помощью которого пользователи могут играть в игры со своими друзьями и другими людьми, сообщает Mashable. Новые функции XBox Live

Грядет осеннее обновление Xbox Live дателей американских аккаунтов уже действует подобный сервис электронной доставки свежих и просто отличных кинофильмов и телешоу. С новым апдейтом и Европа сможет, наконец, легально скачивать из сети Xbox Live произведения кинематографа.Обладателям перепрошитых приводов и фанатов пиратских копий пора начинать кусать локти - Microsoft обещало банить безжалостно...

Xbox Live Gold бесплатно! под названием Xtival 07. Ориентировочно это должно случиться в последний уикенд ноября. Как нам стало известно, абсолютно все обладатели европейских серебрянных аккаунтов получат бесплатный доступ к Xbox Live Gold на все время онлайн-празднества. А шоу обещает быть знатным: в программе эксклюзивный контент, турниры, призы и подарки. Ждем подробностей от официальных лиц и потираем руки в пр

Xbox Live: Need for Speed: Pro Street И снова Xbox Live, и снова демоверсия. И снова мимо пройти нельзя. Традиционно ожидаемая очередная часть аркадного гоночного сима - Need for Speed: Pro Street доступна в виде файла "весом" в 654.64 MB

Xbox Live: Eternal Sonata Все пространство Xbox Live можно условно поделить на три зоны: японская, американская и европейская. Обладатели соответствующих аккаунтов могут скачивать контент только своего региона. Но никто не запрещает зав

Yaris - первая рекламоигра в Xbox Live Arcade им собратьям, но сейчас мы даже радумеся и любопытно тянем ручки поиграться. Речь об рекламоиграх. Не рекламе в играх, а о проектах, которые сами по себе реклама. Первой ласточкой, освоившей просторы Xbox Live стала аркадная гонка Yaris. Нетрудно представить, что главным действующим лицом стал одноименный автомобиль марки Toyota, который обучили стрелять и швыряться файерболами. К слову, иг

Project Gotham Racing 4 в Xbox Live и просто Live Project Gotham Racing 4 вышла в свет еще неделю назад, но парни из Bizarre Creations только сегодня выложили демоверсию в Xbox Live. Что ж, кто еще сомневается, может бесплатно скачать полуторогиговый файл и лично убедиться: игру всенеприменно нужно купить. До нас добралась таки редакционная версия игры и, пользуя

Демоверсия Bladestorm в Xbox Live Koei сообщает, что выложила на просторы Xbox Live дкмоверсию своего средневекового рубилова - Bladestorm: The Hundred Years' War. Оценить, что это за зверь и стоит ли он тех денег, что запросят за коробочку местные распространите

Мультиплеерное демо Ace Combat 6: Fires of Liberation скоро в Xbox Live Namco Bandai Games сообщают, что на днях в сети Xbox Live появится мультиплеерная демоверсия грядущего авиасима Ace Combat 6: Fires of Libera

Microsoft: статистика Xbox 360 и Xbox Live тических данных, предоставляющих информацию о продажах самой консоли и некоторой статистики сервиса Xbox Live.Итак, за 2 года без 2 месяцев было продано 11.6 млн. консолей Xbox 360 в 37 странах

Хакеры разблокировали Xbox Live: патч для Xbox 360 Хакеры помешали Microsoft запретить доступ к Xbox Live модифицированным консолям. Microsoft начала проверять, а затем блокировать доступ к сервису измененным версиям своих приставок. Однако, свежий патч, созданный хакерами спустя нескольк

Microsoft не нашла уязвимости в Xbox Live Microsoft отреагировала на жалобы пользователей онлайновой игровой сети Xbox Live. Специалистам компании не удалось найти в системе никаких уязвимостей. «Мы хотим уверить все 6 миллионов членов Xbox Live в том, что мы изучили ситуацию и не нашли никаких дока

Xbox Live откроется для Windows Microsoft объявила об открытии онлайнового игрового сервиса Xbox Live для пользователей Windows с 8 мая. Одновременно с этим выйдет версия игрового бестселлера Halo 2 для Vista. На Xbox Live появится рубрика Games for Windows — Live с базовы

Xbox Live стартует на PC Корпорация Microsoft официально анонсировала расширение сервиса Xbox LIVE на платформу Windows, таким образом, уже 8 мая его пользователи смогут скачать себе на компьютер игры вроде Halo 2.Конечно, сервис будет доступен только пользователям Windows Vista, д

Доход Xbox Live Video достигнет $726 млн. к 2011 году Согласно новому исследованию Emerging Media Dynamics под названием «Лидеры Телевидения Нового Поколения: Microsoft», уже в 2007 году выручка сервиса Xbox Live только с загрузок фильмов и телевизионных программ может составить $92,25 млн., а к 2011 году достигнуть $726 млн.Видеосервис Xbox Live был запущен менее двух месяцев назад, в