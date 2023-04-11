В «ЮMoney» появились карты пополнения для PlayStation Store, Steam и Xbox Live

На сайте и в последней версии приложения «ЮMoney» для Android стали доступны цифровые товары: карты пополнения для онлайн-магазинов видеоигр PlayStation Store, Steam и Xbox Live, около 150 игр для ПК и консолей, а также подписки на стриминговые сервисы.

Пользователи «ЮMoney» могут оплатить карты пополнения и пройти процесс активации в PlayStation Store, Steam, Xbox Live. Это позволит совершать покупки на игровых площадках без банковской карты. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Для геймеров в «ЮMoney» представлены около 150 популярных онлайн-игр для ПК и консолей в разных жанрах: симуляторы, стратегии, приключения, казуальные и другие. Также доступна оплата игровой валюты разным номиналом для Apex Legends, FIFA 23, Fortnite, World of Warcraft и других популярных игр.

Если платить за товары кошельком или картой «ЮMoney», вернется 1% кэшбэка баллами, 1 балл = 1 руб. Баллами можно оплатить повторные покупки цифровых товаров в «ЮMoney». Еще можно оплачивать покупки привязанной к кошельку банковской картой стороннего банка. Если пользователь участвует в программе лояльности своего банка, кэшбэк придет и от платежного сервиса, и от банка.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Юридическое лицо «ЮMoney» и «ЮKassa» — ООО НКО «Юмани».