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Wargaming Seattle Gas Powered Games

Wargaming Seattle - Gas Powered Games

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 1
14.02.2013 Wargaming купила Gas Powered Games 1
24.05.2011 Демоверсия Dungeon Siege 3 скоро 1
22.04.2011 Dungeon Siege 3. Видео 1
07.04.2011 Dungeon Siege 3 задержится 1
02.04.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты и видео 1
26.03.2011 Dungeon Siege 3. Видео 1
12.03.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1
09.02.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты и видео 1
03.02.2011 Dungeon Siege 3. Дата выхода 1
01.02.2011 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1
18.08.2010 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1
29.07.2010 Dungeon Siege 3. Тизер-ролик 1
27.07.2010 Dungeon Siege 3. Скриншоты 1
17.06.2010 "Demigod. Битвы богов". Патч 1.30.154 1
07.06.2010 Dungeon Siege 3 в разработке 1
27.02.2010 Supreme Commander 2. Видео 1
25.02.2010 Демоверсия Supreme Commander 2 в Steam 1
23.02.2010 Supreme Commander 2. Видео 1
21.02.2010 Supreme Commander 2. Видео 1
18.02.2010 Supreme Commander 2. Системные требования 1
05.02.2010 Supreme Commander 2. Скриншоты 1
27.01.2010 Supreme Commander 2. Дата выхода 1
21.01.2010 Supreme Commander 2. Видео и скриншоты 1
09.01.2010 Supreme Commander 2. Видео и скриншоты 1
14.12.2009 "Demigod. Битвы богов". Патч 1.2 1
19.11.2009 Supreme Commander 2 весной 2010 года. Скриншоты 1
12.08.2009 Большое пополнение в PC Gaming Alliance 1
31.07.2009 Демоверсия Demigod 1
23.06.2009 Победители E3 Game Critics Awards 1
30.05.2009 Square Enix на Е3 2
29.05.2009 Supreme Commander 2 в 2010 году 1
17.04.2009 "Demigod. Битвы богов" в продаже 1
25.11.2008 Ultimate Strategy Pack в печати 1
12.11.2008 Supreme Commander 2 подтверждена 1
24.09.2008 Interplay делает ММО по Fallout 1
12.08.2008 Space Siege в продаже 1
07.08.2008 Demigod: Скриншоты 1

Публикаций - 76, упоминаний - 77

Wargaming Seattle и организации, системы, технологии, персоны:

THQ 299 26
Square Enix 215 21
Obsidian Entertainment 81 13
Бука - Buka Entertaiment 493 9
Новый диск 963 7
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 4
9594 4
Wargaming 161 4
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 3
Valve Software 254 3
Галактика - Корпорация 1545 3
Microsoft Corporation 25775 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
Nvidia Corp 4002 2
Capcom 290 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Arise 20 1
Relic Entertainment 53 1
Dell Alienware Corp 149 1
BFG Technologies 4 1
Double Helix Games 7 1
Tencent Games 7 1
Sony DADC 11 1
Wargaming - BigWorld Technology 5 1
Mad Doc Software 18 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
Wargaming - Wargaming Chicago-Baltimore - Meyer/Glass Interactive - Day 1 Studios - Wargaming West Corporation 25 1
Ростелеком 10948 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Razer Inc 88 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Philips 2099 1
Sony 6739 1
Block - Square 203 17
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
GameStop 30 1
Динозаврик 4 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 51
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 21
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 15
Clone - Клонирование 540 15
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 3
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 15
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 3
Microsoft Xbox Live 309 3
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 3
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 2
Wargaming - World of Warplanes 38 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
Nintendo Wii - игровая консоль 760 2
AMD Radeon X 94 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
EA Star Wars 60 1
Wargaming Seattle - Space Siege 1 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Fallout 170 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Microsoft DirectX 723 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 70 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 25
Кислый Виктор 17 3
Буркатовский Сергей 2 2
Depp Johnny - Депп Джонни 9 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Европа 24964 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
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Кипр - Республика 636 2
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Украина - Киев 1151 2
Сербия - Белград 62 1
Турция - ТРСК - Никосия 13 1
Литва - Вильнюс 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Япония 13807 1
Америка - Американский регион 2206 1
Польша - Варшава 111 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
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Германия - Берлин 732 1
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