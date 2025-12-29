Разделы

Lesta Games Леста Игры Леста Геймс Эдженси Lesta Studio Леста Студио

Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио

Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси.  В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.

3 июня 2025 года Таганский районный суд Москвы признал Малика Хатажаева и Виктора Кислого участниками экстремистского объединения и удовлетворил требование прокуратуры об обращении в доход государства 100 % долей в уставном капитале трех юридических лиц, входящих в структуру «Леста Игры».

СОБЫТИЯ

29.12.2025 «Ростелеком» и «Леста Игры» выяснили, чем займутся геймеры на праздниках 1
25.09.2025 «Ростелеком» поможет экс-главе VK продвигать издателя «Мир танков» после его национализации 3
24.09.2025 «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве 1
03.06.2025 Создатели «Мира танков» объявлены экстремистами. Активы компании национализированы 2
30.04.2025 IEK GROUP продемонстрировала инновации для нефтегазовой отрасли 1
28.04.2025 Власти хотят признать экстремистами создателей «Мир танков» и национализировать их активы 8
25.04.2025 В России арестованы счета создателей «Мира танков» 7
22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 3
26.12.2024 Обновление бета-версии «Плюс Гейминга»: запуск игр в браузере и пополнение кошелька Steam 1
26.12.2024 Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик» 1
26.09.2024 «Дом.ру» объявил о сотрудничестве с «Леста Игры» и запустил новый тариф для геймеров 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 2
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
16.11.2023 В RuStore появятся игры от Lesta Games 2
14.11.2023 Власти начали «приземление» зарубежных онлайн-игр. Их заставят перенести серверы в Россию и платить отчисления 1
20.07.2023 Выявлена сверхненужная в России категория разработчиков. Число вакансий сокращается, люди бегут за рубеж 1
16.12.2022 «Ростелеком» запустил тариф с посуточной оплатой опции «Облачные игры Gfn.ru» 2
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
04.04.2022 Создатель World of Tanks «ушел» из России и Белоруссии 2
22.02.2019 Россияне тратят на компьютерные игры без малого миллиард долларов в год 1
14.04.2010 Playnatic начала закрытое тестирование MMORTS Elements of War 1
09.03.2010 "Империя: Смутное время". Патч 1.01 1
11.12.2009 "Империя: Смутное время" в продаже 1
01.12.2009 "Империя: Смутное время" в печати 1
31.07.2009 "Империя: Смутное время". Демо 1
03.07.2009 Cannon Strike в продаже 1
23.06.2009 Cannon Strike в печати 1
05.05.2009 "Империя: Смутное время". Видео 1
20.01.2009 "Империя: Смутное время". Официальный сайт 1
20.11.2008 "Империя: Смутное время" в разработке 1
29.04.2008 "Агрессия": Патч 1.23 1
09.11.2007 "Агрессия": Патч 1.1 1
13.09.2007 "Агрессия" в продаже 1
24.08.2007 "Агрессия" отправлена "на золото" 1
21.08.2007 "Агрессия": Демоверсия 1
08.08.2007 Сентябрьская "Агрессия" 1
05.04.2007 "Новый Диск" на КРИ 2007 1
07.03.2007 "Агрессивный" фокус-тест 1
15.02.2007 Обзор «Стальные монстры: Союзники». Расширение войны 1

ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
