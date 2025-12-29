Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио

Группа компаний «Леста Игры» — разработчик и оператор компьютерных игр в России. Студия «Леста» была основана в 1991 году в Санкт-Петербурге. Начиная с апреля 2022 года, группа компаний «Леста Игры» осуществляет оперирование и разработку проектов «Мир кораблей», «Мир танков» на ПК и Tanks Blitz на мобильных телефонах на территории России и Беларуси. В 2024 году «Леста Игры» имеет офисы в Санкт-Петербурге, Москве и Минске, в которых трудятся более 1 800 сотрудников.

3 июня 2025 года Таганский районный суд Москвы признал Малика Хатажаева и Виктора Кислого участниками экстремистского объединения и удовлетворил требование прокуратуры об обращении в доход государства 100 % долей в уставном капитале трех юридических лиц, входящих в структуру «Леста Игры».