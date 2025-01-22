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Wargaming World of Tanks Blitz



22.01.2025 В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда 1
16.09.2024 «Леста Игры» внедрила Naumen SAM для управления программными активами 1
27.05.2024 Россияне стали больше тратить в мобильных играх 1
15.05.2024 В RuStore растет количество скачиваний 1
26.01.2024 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году 1
16.11.2023 В RuStore появятся игры от Lesta Games 1
02.02.2022 Россияне в 2021 году стали больше играть 1
03.07.2019 Топ-10 бесплатных игр для смартфонов 1
06.03.2019 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
13.08.2018 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
26.07.2018 Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118 1
15.12.2016 Microsoft принимает предзаказы на планшетный ПК Prestigio Visconte S. Фото 1
18.10.2016 Irbis начал производство ультратонких ноутбуков и моделей с поворотным экраном 1
18.02.2016 Pro память и танки 1
29.01.2016 Wexler обновил модельный ряд планшетов А-серии 1
27.01.2016 Обзор Microsoft Lumia 950: флагман ОС Windows 10 Mobile 1
14.10.2015 Wexler обновила модельный ряд планшетов А-серии 1
17.06.2015 Обзор недорогого игрового смартфона Lenovo P90: танки в кармане 1
08.06.2015 Lenovo P90 пришёл на российский рынок 1
10.12.2014 Лучший контент и программы в российском iTunes 1
05.12.2014 Вышла World of Tanks Blitz для Android 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Wargaming и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2292 3
Wargaming 152 3
ДОК 828 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2547 2
Microsoft Corporation 24630 2
PUBG Corporation 43 2
Wexler 60 2
МегаФон 8814 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Toshiba Corporation 2928 1
Valve Software 207 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
Microsoft - Activision Blizzard 478 1
Intel Corporation 12197 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 1
Roblox Corporation 39 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Pixelmator Team 12 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Samsung Electronics 10258 1
Apple Inc 12103 1
LG Electronics 3614 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 269 1
Wargaming - Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 29 1
Naumen - Наумен 626 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 2
Walt Disney Company 622 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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