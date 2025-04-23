RuStore назвал самые популярные приложения и игры в I квартале 2025 года

Магазин приложений RuStore представил рейтинг самых популярных приложений и игр за первые три месяца 2025 г. Лидерами оказались социальные сети, финансовые сервисы и приложения для туризма. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Самыми скачиваемыми приложениями стали «ВКонтакте», «Халва – Совкомбанк», «VK Видео», «Ozon Банк» и «СберKids». В топе по скачиваниям произошли изменения — «РЖД Пассажирам: билеты на поезд» обогнало сервис покупки авиабилетов «Аэрофлот», что может говорить о росте популярности железнодорожных перевозок перед майскими праздниками.

В топ самых скачиваемых игр вошли «Cyber Evolution: Начало» и Arcane Crystals: Match-3 RPG, а также Tanks Blitz, Black Russia, Grand Mobile. Аркадные и RPG жанры обошли в рейтинге казуальные игры, которые были лидерами в 2024 г.

«Все чаще разработчики быстро создают простые игры под популярные тренды – сказывается влияние социальных сетей. Самый яркий пример — уже устаревшая игра “Альтушка для скуфа”. Такие игры рассчитаны на быстрый заработок и теряют популярность сразу, как заканчивается тренд. При этом мы видим тенденцию на отказ от навязчивых форм монетизации и платных игр в пользу более внутриигровых акций или предметов. Например, в RuStore покупки платных игр составляют всего 3%», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.