Сбер СберKids
Установить СберKids могут дети 6–13 лет и использовать приложение как образовательный портал: смотреть обучающие видео, выполнять тесты. Если у ребёнка есть детская СберКарта , то в приложении также можно контролировать свои расходы, переводить деньги, формировать накопления, управлять личным бюджетом. Чаще всего приложением СберКids пользуются дети 10-13 лет. Самые популярные действия — посмотреть свой баланс, перевести деньги другу, в том числе на счёт в другом банке, открыть копилку и начать откладывать деньги на мечту.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
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