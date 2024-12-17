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Сбер СберKids


Установить СберKids могут дети 6–13 лет и использовать приложение как образовательный портал: смотреть обучающие видео, выполнять тесты. Если у ребёнка есть детская СберКарта , то в приложении также можно контролировать свои расходы, переводить деньги, формировать накопления, управлять личным бюджетом. Чаще всего приложением СберКids пользуются дети 10-13 лет. Самые популярные действия — посмотреть свой баланс, перевести деньги другу, в том числе на счёт в другом банке, открыть копилку и начать откладывать деньги на мечту.


17.12.2024 Санкции бесполезны. Россияне теперь могут сами устанавливать приложения Сбербанка на iPhone без риска удаления. Опрос 1
17.12.2024 Клиенты могут сами установить приложения Сбербанка на iOS-устройства не выходя из дома 1
25.11.2024 Приложение «СберKids» заговорило голосом «СберКота» 1
26.08.2024 В новый учебный год — с новым дизайном приложения «СберKids» 1
24.01.2024 «Сбер» выпустил платёжные стикеры для детей 1
15.08.2023 В приложении «СберKids» появился новый раздел «Копилка» 1
12.12.2018 «Техносерв Консалтинг» реализовал функционал CRM для запуска мобильного ПО СберKids 2
31.08.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного банка для детей и родителей 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Google LLC 11775 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Application store - магазин приложений 1195 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Наушники - Headphones 3999 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 5
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 4
Apple - App Store 2890 3
Apple ID - Система аутентификации 121 2
Google Android 13994 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Apple macOS 2059 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
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Apple iOS 7809 1
Microsoft Windows 11 537 1
Apple iTunes Store 1068 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Сбер - СберКот 7 1
Баринова Ксения 10 1
Алтухова Александра 6 1
Вальдман Дмитрий 1 1
Козлова Диана 1 1
Бессонов Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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