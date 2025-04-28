Результаты работы группы «Сбер» по МСФО за I квартал 2025 года

Сбербанк опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за три месяца 2025 г. и по состоянию на 31 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал 2025 г. составила 436,1 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «По итогам работы в I квартале 2025 г. чистая прибыль выросла на 9,7% год к году и составила 436,1 млрд рублей. Рентабельность капитала достигла 24,4%. На фоне высоких процентных ставок в экономике и мер Банка России по охлаждению кредитования темп роста совокупного кредитного портфеля замедлился до 0,5% в реальном выражении с начала года и составил 45,4 трлн рублей. Привлеченные средства корпоративных и розничных клиентов выросли за квартал на 2,9% в реальном выражении до 45,3 трлн рублей. Мы последовательно движемся к радикальному повышению операционной эффективности и начали реализацию масштабной программы по созданию и внедрению ИИ-агентов для реализации нашей стратегии. Это не просто использование искусственного интеллекта как инструмента, а фундаментальная трансформация бизнес-модели, где ИИ становится ядром для принятия решений, оптимизации процессов и создания новых возможностей. Важным этапом на этом пути стало обновление нашей нейросетевой модели GigaChat 2.0, которая по многим параметрам на русском языке превосходит показатели зарубежных моделей. Вчера нашей нейросети исполнилось два года. За это время она помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн».

Количество розничных клиентов выросло на 0,2 млн человек с начала года и превысило 110 млн человек.

Количество пользователей подписки «СберПрайм» выросло на 0,3 млн с начала года и насчитывает 22,7 млн человек.

Совокупный кредитный портфель с начала года вырос на 0,5% (без учета изменения валютных курсов) и составил 45,4 трлн руб., в номинальном выражении портфель снизился на 1,0%.

Совокупные средства клиентов выросли на 1,5% за квартал и составили 45,3 трлн руб., в реальном выражении темп роста составил 2,9%.

Чистая прибыль группы выросла на 9,7% г/г до 436,1 млрд руб.

Прибыль на обыкновенную акцию составила 20,4 руб. и увеличилась на 9,9% г/г.

Рентабельность капитала составила 24,4%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 бп и составил 14,0% на конец марта 2025 года.

Чистые процентные доходы увеличились в I квартале 2025 г. на 18,9% г/г до 832,4 млрд руб. на фоне роста объема и доходности работающих активов.

Чистая процентная маржа составила 6,11% в I квартале 2025 г. и выросла на 10 бп с начала года, что связано в том числе с разовым эффектом от изменения методологии начисления субсидий по государственным программам для физлиц.

Чистые комиссионные доходы выросли на 10,4% г/г в I квартале 2025 г. до 203,2 млрд руб. преимущественно на фоне роста доходов от операций с банковскими картами.

Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 7,2% г/г за I квартал 2025 г. до 25,6 трлн руб.

За I квартал 2025 г. с помощью биометрии россияне совершили более 37,5 млн платежей, что превышает общее количество транзакций за весь 2024 год.

Операционный доход группы до резервов вырос в I квартале 2025 г. на 21,3% г/г до 972,9 млрд руб. преимущественно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов группы.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в связи с ростом резервов в розничном кредитовании в I квартале 2025 г. выросли в 2,6 раза до 139,8 млрд руб.

Стоимость риска составила 1,24% в I квартале 2025г.

Операционные расходы группы выросли на 15,2% г/г в I квартале 2025 г до 262,1 млрд руб., что отражает высокую операционную эффективность и в том числе связано с оптимизацией процессов.

Отношение операционных расходов к доходам снизилось на 1,4 пп г/г до 26,9%.

Чистая прибыль выросла на 9,7% г/г в I квартале 2025 г. до 436,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,4%.

Сегмент «B2B» выстраивает долгосрочные доверительные отношения с корпоративными клиентами, предлагая решения и сервисы, которые способствуют развитию их бизнеса. Число активных корпоративных клиентов увеличилось с начала года на 33 тыс. и составило 3,3 млн компаний. Программой лояльности «СберБизнес Спасибо» пользуется более 720 тыс. корпоративных клиентов.

В марте Сбербанк запустил подписку «СберБизнес Прайм», которая дает предпринимателям доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам. Корпоративный кредитный портфель снизился на 1,0% за квартал (+1,3% без учета валютной переоценки6) и составил 27,5 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась на 102 бп с начала года до 17,4%.

Рыночная доля Сбербанка в корпоративном кредитовании за I квартал увеличилась до 32,6%10 (+0,2 пп за квартал). В I квартале 2025 г. выдано 4,0 трлн руб. корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) составил 7,0 трлн руб.7, увеличившись на 4,8% с начала года, а доля Сбербанка на рынке кредитования МСБ выросла до 46,5%8.

Средства юридических лиц выросли на 0,6% за квартал (+2,3% без учета валютной переоценки6) превысив 16,8 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 42 бп за 1 квартал 2025 г. до 14,4%. Рыночная доля Сбербанка в средствах юридических лиц составила 19,5%10.

Сегмент «B2C» предлагает разнообразные финансовые и нефинансовые решения и сервисы для розничных клиентов. Количество розничных клиентов выросло на 0,2 млн человек с начала года до 110,1 млн человек.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) «СберБанк Онлайн» (app + web) с начала года выросло на 0,9 млн человек и составило 84,2 млн, а количество ежедневных пользователей (DAU) – 44,6 млн человек. Показатель DAU/MAU выше 53,0%. Число активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберKids составляет 2,23 млн. Количество участников программы лояльности «СберСпасибо» выросло на 2,3 млн с начала года до 94,2 млн клиентов.

Количество клиентов сервиса «Сбер ID» для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбербанка и его партнёров выросло на 4,3 млн с начала года до 98,7 млн.

Количество пользователей подписки «СберПрайм» выросло на 0,3 млн с начала года и насчитывает 22,7 млн человек. В марте «СберПрайм» стал доступен сервис аренды электросамокатов – подписчики получили бесплатный старт и 10% скидку на поездки.

Розничный кредитный портфель снизился на 0,5% с начала года (без учета секьюритизации жилищных кредитов) и составил 18,0 трлн руб. Доходность розничных кредитов выросла на 124 бп за I квартал 2025 г. до 18,6%.

Доля Сбербанка на рынке розничного кредитования составила 48,0%9,10. Ипотечный портфель вырос на 0,4% (без учета секьюритизации) за 1 квартал и составил 11,1 трлн руб. Выдачи ипотечных кредитов составили 365 млрд руб. в 1 квартале 2025 г. Доля Сбербанка на рынке ипотеки сохранилась на уровне 54,6%. Портфель потребительских кредитов снизился на 5,8% за квартал до 3,8 трлн руб. Выдачи потребительских кредитов составили 221 млрд руб. в I квартале 2025 г. Доля Сбербанка на рынке потребительского кредитования составила 38,0%10.

Портфель кредитных карт увеличился на 4,9% за квартал и превысил 2,4 трлн руб. Доля Сбербанка на рынке кредитных карт выросла на 1,1 пп за квартал до 54,1%. Число держателей кредитных карт выросло на 0,5% с начала года до 26,8 млн.

Портфель автокредитов снизился на 3,2% за квартал, составив 583 млрд руб. Доля Сбербанка на рынке автокредитования составила 18,8%.



Средства физических лиц превысили 28,3 трлн руб., показав рост на 2,0% за квартал (+3,3% без учета валютной переоценки6). Стоимость средств физических лиц выросла на 166 бп за 1 квартал 2025 г. до 11,0%. Рыночная доля Сбербанка в средствах частных клиентов выросла за квартал на 0,4 пп и составила 42,7%.

Качество совокупного кредитного портфеля в I квартале 2025 г. под влиянием высоких процентных ставок в экономике и сезонности несколько ухудшилось, доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 4,1%.

Доля кредитов 3 стадии в корпоративном кредитном и розничном портфеле повысилась на 0,4 пп в Ш квартале 2025 г. до 3,6% и 4,7% соответственно.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 120,8% на конец отчетного периода.

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 6,6% с начала 2025 г/ до 6,85 трлн руб. Общий капитал вырос на 6,4% за квартал и составил 7,24 трлн руб.

Активы группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 1,5% за квартал до 52,19 трлн руб. на фоне замедления темпов роста кредитного портфеля.

За I квартал 2025 г. коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 1,0 пп до 13,1% и 13,4% соответственно, а коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 1,1 пп до 13,9%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 бп с начала года до 14,0%10

Базовый капитал 1-го уровня вырос за счет заработанной прибыли на 5,4% за год до 6,43 трлн руб. с учетом выплаты дивидендов в размере 752 млрд руб. в III квартале 2024 г. Рост за IV квартал 2024г. составил 6,0%. Общий капитал вырос на 5,2% за год или на 5,8% за IV квартал 2024 г. и составил 6,80 трлн руб.

Активы группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 14,4% за год за счет роста кредитного портфеля и ужесточения макронадбавок. За IV квартал 2024 г. снижение составило 0,6% до 53,0 трлн руб. на фоне замедления темпов роста кредитного портфеля.

За 2024 г. коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились на 1,1 пп до 12,1% и 12,4% соответственно, а коэффициент достаточности общего капитала снизился на 1,2 пп до 12,8%. За 4 квартал 2024 г. данные показатели увеличились на 0,7 пп.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 восстановился до 13,3% на конец 2024 г.

Основой развития Сбербанка является постоянное совершенствование технологий и процессов. Сбербанк запустил новый модельный ряд GigaChat 2.0. GigaChat 2 MAX стал еще мощнее и уверенно опережает многие зарубежные аналоги в задачах на русском языке. Версия GigaChat 2 Pro сохранила высокую производительность и точность при меньших вычислительных затратах, а GigaChat 2 Lite сравнялась по качеству с версией Pro предыдущего поколения. GigaChat успешно прошел аттестацию по направлениям: Финансовая грамотность, Банковское дело, Страховое дело и сдал экзамены по специализациям Кардиология, Неврология, Педиатрия, Гастроэнтерология.

Сбербанк продолжает развивать инструменты для разработчиков. В среде для разработки GigaIDE Cloud стал доступен ИИ-ассистент, который автоматизи-рует рутинные процессы и помогает программистам писать код в среднем на 25% быстрее.

«СберТех» представил Platform V Synapse API Mesh – комплексное инфраструктурное решение для централизованного и безопас-ного управления взаимодействиями приложений и систем, охватывающее все этапы жизненного цикла API.

Сбербанк начал использовать собственную технологию Process Mining для записи и анализа рабочих процессов сотрудников контактного центра.

Внедрены решения на основе ИИ в функции маркетинга, позволяющие автоматически выявлять тренды в информационном поле для продвижения коммуникаций, продуктов и сервисов. Представлена концепция новой облачной платформы, которая с помощью GigaChat и других ИИ-инструментов Сбербанка, позволит ученым повысить качество проведения исследований.

В новом стратегическом цикле фокус направлен как на исследование и углубление понимания ESG-потребностей клиентов, так и на внесение максимально возможного вклада в достижение национальных целей развития страны.

Портфель ответственного финансирования Сбербанка в I квартале превысил 3,9 трлн руб. (+2% с начала года). Более 80% портфеля приходится на ESG-кредиты. Продажи ESG-продуктов в сегменте В2В с начала года составили 1,3 млрд руб. (больше, чем вдвое превысив показатель в аналогичном периоде прошлого года). 71% продаж приходится на сегмент малый бизнес.