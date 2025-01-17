Искусственный интеллект Генеративный ИИ ИИ-агент Агентский ИИ
Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 63 2
|Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
|Греф Герман 419 1
|Силуанов Антон 66 1
|Кузнецов Станислав 127 1
|Макаров Валентин 220 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Лашин Ренат 69 1
|Лебедь Сергей 22 1
|Беляков Алексей 30 1
|Гончаров Андрей 5 1
|Носов Сергей 16 1
|Каськов Валентин 5 1
|Зотов Андрей 32 1
|Шицле Ярослав 21 1
|Дбар Федор 35 1
|Курмаев Рустам 29 1
|Кострюков Артем 7 1
|Савельев Игорь 7 1
|Воробьев Павел 3 1
|Лобанов Валерий 18 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 5 1
|Кузнецов Игорь 14 1
|Огнев Василий 6 1
|Епифанов Александр 4 1
|Сердюк Алексей 8 1
|Кузьмин Кирилл 6 1
|Колотова Дарья 4 1
|Malik Om - Малик Ом 4 1
|Сорока Тарас 5 1
|The Verge - Издание 554 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Ars Technica 419 1
|TechSpot 113 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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