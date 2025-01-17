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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Искусственный интеллект Генеративный ИИ ИИ-агент Агентский ИИ



17.01.2025 Доля Google на рынке поиска снизилась впервые за девять лет 1
25.12.2024 Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ? 1
17.12.2024 В MyTracker появился ИИ-ассистент для аналитики 1
16.12.2024 Андрей Зотов -

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

 1
16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
13.12.2024 Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT 3
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
12.12.2024 Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot 1
11.12.2024 Microsoft: Браузеры и поисковики отомрут в ближайшие годы. Их заменят чат-боты и ИИ-агенты 4
02.12.2024 В ландшафт Технологической песочницы АФТ добавлен «Нейрошлюз» от «Ростелекома» 1
13.11.2024 VK отказывается от выпуска умных колонок через две недели после выпуска флагманской модели. «Яндекс» и «Алиса» победили. Опрос 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
14.10.2024 Программист узнал, что его бросила девушка, от ИИ-ассистента на iPhone 1
21.08.2024 Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов 2
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
25.07.2024 Российские ученые из T-Bank AI Research и AIRI первыми в мире обучили искусственный интеллект самостоятельно адаптироваться к новым действиям 2
28.06.2024 Сбербанк: развитие искусственного интеллекта приведет к появлению новых профессий в сфере кибербезопасности 2
27.06.2024 Бизнес сможет создавать ИИ-агентов на базе искусственного интеллекта Сбербанка 1
06.06.2024 Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс 2
21.12.2023 Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта 1
20.12.2023 7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews 2
03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
07.12.2020 Сбербанк и Microsoft создали робота, который таскает мешки с деньгами и может добывать нефть. Видео 1
19.02.2008 Созданы "мотивирующие" платформы электронного обучения 1

Публикаций - 26, упоминаний - 36

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 5
Microsoft Corporation 24623 4
OpenAI 217 4
Yandex - Яндекс 7339 3
Apple Inc 12099 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 2
Google DeepMind 46 2
Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Intel Corporation 12197 1
Softline - Софтлайн 2810 1
8213 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
GitHub 814 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Telegram Group 1983 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Yahoo! 3697 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Цифра ГК 2426 1
Код Безопасности 616 1
АйТи 1365 1
Cloudflare 104 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Cleverence - Клеверенс 21 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 23 1
Nvidia Corp 3487 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Unsplash 762 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 8
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 5
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 55 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
OpenAI ChatGPT 338 4
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 3
Microsoft 365 Copilot 115 3
Apple iOS 7809 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 2
Т-Банк - T-Bank AI Research - XLand датасет 3 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Google Android 13994 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 15656 1
Huawei Mate - серия смартфонов 352 1
Microsoft Azure 1408 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apache Hadoop 427 1
StatCounter 395 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
VK - Mail.ru myTracker 41 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Белевцев Андрей 63 2
Brin Sergey - Сергей Брин 187 1
Larry Page - Ларри Пейдж 191 1
Греф Герман 419 1
Силуанов Антон 66 1
Кузнецов Станислав 127 1
Макаров Валентин 220 1
Овчаренко Юрий 37 1
Лашин Ренат 69 1
Лебедь Сергей 22 1
Беляков Алексей 30 1
Гончаров Андрей 5 1
Носов Сергей 16 1
Каськов Валентин 5 1
Зотов Андрей 32 1
Шицле Ярослав 21 1
Дбар Федор 35 1
Курмаев Рустам 29 1
Кострюков Артем 7 1
Савельев Игорь 7 1
Воробьев Павел 3 1
Лобанов Валерий 18 1
Тульчинский Станислав 57 1
Suleyman Mustafa - Сулейман Мустафа 5 1
Кузнецов Игорь 14 1
Огнев Василий 6 1
Епифанов Александр 4 1
Сердюк Алексей 8 1
Кузьмин Кирилл 6 1
Колотова Дарья 4 1
Malik Om - Малик Ом 4 1
Сорока Тарас 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Индия - Bharat 5431 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Индонезия - Республика 956 1
Америка Латинская 1811 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Малайзия 865 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
США - Калифорния - Беркли 281 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 95 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
The Verge - Издание 554 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ars Technica 419 1
TechSpot 113 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 2
NeurIPS 9 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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