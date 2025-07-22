Yandex B2B Tech разработал «Нейроаналитика» – ИИ-агента, который поможет визуализировать данные и находить в них инсайты

Yandex B2B Tech запустит агента на базе искусственного интеллекта для аналитики и визуализации данных – «Нейроаналитика». С его помощью можно искать инсайты и делать выводы по данным из таблиц и графиков. Кроме этого, «Нейроаналитик» поможет создавать и редактировать сложные визуализации данных. Агент снизит нагрузку на аналитиков в компаниях, а также ускорит создание отчетов и проверку бизнес-гипотез в среднем на 30%. Первая версия инструмента будет доступна внешним компаниям в сентябре 2025 года – уже сейчас можно записаться в лист ожидания. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Нейроаналитик» будет встроен в интерфейс сервиса Yandex DataLens в формате чата. Чтобы перестроить визуализацию или изменить расчетную формулу достаточно будет сделать запрос к нейросети на естественном языке – модель поймет запрос и скорректирует график или формулу.

Новая версия сервиса Yandex DataLens с ИИ-агентом будет доступна как в облаке, так и локально – по модели on-premises.

«Мы видим будущее нашей BI-платформы в развитии новых функций на базе искусственного интеллекта. С ними аналитика становится еще более доступной для различных ролей в компаниях. Важно, чтобы менеджеры, специалисты по продажам могли самостоятельно работать с данными, чтобы быстрее реагировать на изменения рынка и принимать оптимальные бизнес-решения», – сказал Иван Пузыревский, CTO платформы Yandex Cloud.

«Нейроаналитик» уже доступен командам «Яндекса». Более 4 тыс. сотрудников уже протестировали сервис в течение первых двух недель. Например, специалисты «Яндекс Еды» c помощью «Нейроаналитика» анализируют воронку регистраций курьеров на сервисе и конверсии. Команда исследователей Yandex Cloud ищет инсайты для отчетов.

«Нейроаналитик» будет полезен не только аналитикам, но и всем, кто работает с большим количеством информации в компаниях. Например, менеджеры по продукту могут создавать быстрые отчеты для руководства и анализировать динамику продаж. ИБ-специалисты смогут оценивать риски, а маркетологи тестировать гипотезы для настройки рекламы.

«Нейроаналитик» разработан на базе технологий Yandex Cloud AI Studio. На платформе доступны генеративные нейросети «Яндекса» последнего поколения, модели синтеза и распознавания речи, а также актуальные опенсорсные LLM и VLM. С помощью Yandex Cloud AI Studio компании могут самостоятельно разрабатывать ИИ-агентов для своих задач.