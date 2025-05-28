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Пузыревский Иван
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Yandex B2B Tech запустила единую платформу обработки данных любого объема для бизнеса 1
|26.02.2024
|Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud 1
Пузыревский Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7723 2
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 509 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 88 1
|Yandex - YTsaurus - YT 6 1
|Галушкин Олег 182 1
|Башкеев Алексей 17 1
|Черников Александр 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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