СОБЫТИЯ

19.11.2025 Как получить максимум возможностей Kubernetes с минимальными затратами 1
28.05.2025 Yandex B2B Tech запустила единую платформу обработки данных любого объема для бизнеса 1
10.06.2024 Маркетплейс Vino.Ru запустил «цифрового сомелье» на основе нейросети YandexGPT 1
27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» 1
19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 1
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud 1
28.02.2024 «Циан» перенес 500 ТБ данных на платформу Yandex Cloud без перерывов в работе сервиса 1
22.11.2023 Skyeng автоматизировала обработку данных из 300 источников и улучшила клиентский опыт с помощью сервисов Yandex Cloud 1
15.09.2023 «Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud 1
24.04.2023 Yandex Cloud усилила безопасность разработки приложений в облаке 1
13.04.2023 MaxPatrol SIEM получил свыше 70 новых правил для мониторинга событий ИБ в ресурсах, размещенных в Yandex Cloud 1
13.12.2022 «Сравни» перенесла более 500 сервисов и маркетплейс в Yandex Cloud 1
28.10.2022 Knowledge Space и Яндекс.Облако договорились о партнерстве 4
11.10.2022 Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud 1
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 2
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
27.03.2020 «Яндекс» открывает для российских компаний бесплатную библиотеку приложений для работы с ИИ 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1

Yandex - Яндекс 8360 18
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 3
VK - Mail.ru Group 3524 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 417 2
Siemens AG - Siemens Group 2627 1
Антиплагиат 20 1
Yandex B2B Tech 70 1
SAP SE 5419 1
Amazon Inc - Amazon.com 3120 1
Alibaba Group 449 1
Microsoft Corporation 25209 1
Commvault 179 1
IBM - International Business Machines Corp 9548 1
Seagate Technology 754 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 1
Deutsche Telekom 927 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Dassault Systemes 223 1
Google LLC 12207 1
Nvidia Corp 3713 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 13 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1485 1
Корус Консалтинг ГК 1323 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 139 1
Dasha.AI - Даша.АИ 6 1
Flant - Флант 147 1
OpenAI 356 1
Telegram Group 2517 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 120 1
Вкусно — и точка 28 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 45 1
ЦИАН - CIAN 160 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 554 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 257 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 103 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 389 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5198 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22886 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17026 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72546 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10071 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2945 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12303 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17649 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5830 6
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1125 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33758 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 656 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4140 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5957 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7359 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12217 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31796 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31426 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2241 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3043 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21765 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56786 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5459 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25946 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1440 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12183 3
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 171 3
DevOps - Development и Operations 1055 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 510 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12969 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 942 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11483 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 334 2
Machine translation - Машинный перевод - RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил - TMS - Translation Management System - TMCI - Translation Management Computer Infrastructure - Инфраструктура для управления переводом 61 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11911 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1816 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6233 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  732 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2781 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 332 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 602 18
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 197 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1491 5
Yandex Translate 6 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 175 4
Yandex DataLens 51 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 305 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 602 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1116 3
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 3
Apache Hadoop 446 3
Yandex Object Storage 15 3
Yandex Lockbox 7 2
Nvidia Tesla GPU 186 2
Microsoft Azure 1456 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 128 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 204 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5138 2
Apache Airflow 58 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 139 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 37 1
Apache ZooKeeper 14 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 142 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon Glacier Deep Archive - Amazon Glacier Backup 45 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 32 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 22 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 22 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Cloud Logging 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Organization 1 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Monitoring 3 1
Yandex Data Proc 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 17 1
Черников Александр 23 2
Даскал Анна 5 2
Калинин Андрей 33 1
Ахметов Сергей 14 1
Чеканов Алексей 8 1
Аксенов Константин 43 1
Селиванов Павел 5 1
Радько Евгений 2 1
Игошева Ольга 1 1
Атрепьев Григорий 33 1
Парфенов Дмитрий 5 1
Никачадзе Давид 3 1
Пузыревский Иван 7 1
Окулов Виталий 1 1
Долбнев Александр 1 1
Ивахненко Андрей 1 1
Гуреев Дмитрий 1 1
Лещинский Ян 4 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 1
Иванов Сергей 397 1
Смирнов Константин 20 1
Усик Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 155875 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53351 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18102 1
Европа 24606 1
Германия - Федеративная Республика 12920 1
Франция - Французская Республика 7969 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4084 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45530 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18475 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3341 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2177 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1587 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1682 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1406 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31647 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20248 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5281 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3759 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25828 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6223 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11390 1
Английский язык 6858 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 124 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7245 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 739 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5281 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6881 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 784 1
Аудит - аудиторский услуги 3068 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 872 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 179 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 466 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10664 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 322 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6204 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2289 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7305 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1034 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5488 1
Образование в России 2532 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1052 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 462 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11689 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4739 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9590 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6006 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
IDC - International Data Corporation 4942 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1242 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 597 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 514 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 189 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 335 1
