Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud

Сервис Yandex Cloud провел сертификацию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и подтвердил ее совместимость со своей облачной платформой. В частности, в Deckhouse поддерживается работа с дополнительными сервисами Yandex Cloud. Среди них — Yandex Lockbox для централизованного хранения секретов и Yandex Managed Service for Prometheus, система мониторинга, совместимая с Prometheus.

Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант» — российская платформа для создания и управления идентичными Kubernetes-кластерами в любой ИТ-инфраструктуре. Решение можно разворачивать в публичных и приватных облаках, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели.

«Сертификация, пройденная компанией “Флант”, подтверждает, что Deckhouse полностью совместим с платформой, в том числе с сервисами Yandex Cloud — Lockbox, Cloud Logging и Managed Prometheus. DevOps-инженеры смогут работать с оркестратором микросервисов и на собственных серверах, и в облаке, используя унифицированный подход при разворачивании платформы Kubernetes. В результате они получат решение с понятной модульной структурой, защищенное с помощью механизма групп безопасности. Сочетание Deckhouse Kubernetes Platform c Yandex Cloud позволит управлять всем жизненным циклом кластеров в гибридной инфраструктуре», — сказал Павел Селиванов, архитектор Yandex Cloud.

Deckhouse Kubernetes Platform решает задачи цифровой трансформации. Чтобы построить свою платформу на базе Deckhouse, компаниям не нужно иметь собственную экспертизу в области Kubernetes или увеличивать расходы на поддержку и эксплуатацию.

«Платформа Deckhouse помогает компаниям легко управлять жизненным циклом кластеров Kubernetes в любой инфраструктуре, используя все преимущества мультиклаудных решений. Будь то облака, выделенные серверы или гибридные кластеры, унификация подхода существенно снижает сложность эксплуатации и упрощает процесс разработки, доставки и обновления программного обеспечения, — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант». — Возможность выбирать и использовать разные варианты инфраструктуры даёт ряд преимуществ: снижение затрат, расширение возможностей отказоустойчивости и резервирования, получение доступа к наиболее подходящим для решения задачи инструментам».

C помощью Deckhouse Kubernetes Platform организации бесшовно совмещают различные инфраструктуры и унифицируют управление ими. В частности, компания «Антиплагиат» развернула Deckhouse в двух облаках — в Yandex Cloud и AWS. Независимо от специфики облаков, все приложения работают, разрабатываются и управляются одним набором инструментов с единым интерфейсом.

«Мы используем Deckhouse в двух production-кластерах, резервируясь между различными облаками, и двух dev-кластерах, один из которых на собственном оборудовании. Всего более 1500 ядер и 5 ТБ памяти. Благодаря сотрудничеству с компанией “Флант” мы получаем круглосуточное решение проблем с кластерами “из коробки”. Deckhouse дает нам унифицированный CI/CD-конвейер — изменения вносить просто, и они сразу работают во всех наших кластерах. Кроме того, наша собственная команда DevOps сосредоточена на оптимизации инфраструктурных решений и автоматизации наших процессов, а не поддержке K8s. Yandex Cloud позволяет нам использовать прерываемые виртуальные машины, что уменьшает расходы на 60%, а Deckhouse поддерживает работу в среде внезапного выключения нод», — сказал Андрей Ивахненко, руководитель отдела внедрения компании «Антиплагиат».