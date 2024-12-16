Flant Флант
«Флант» с 2008 года занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. В 2019 году компания стала первым в России сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider). Основные продукты и услуги:
- Deckhouse — NoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes
- DevOps-аутсорсинг — сопровождение инфраструктуры в режиме 24x7 силами выделенной DevOps-команды
- Okmeter — мониторинг инфраструктуры, настроенный за вас и доступный как on-premises или подключаемый облачный сервис.
|16.12.2024
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«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты
нена линейкой продуктов, комплексно закрывающих потребности заказчиков в инфраструктурном программном обеспечении (ПО). Крупнейшие поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве Deckhouse Kubernetes Platform – лидер в своем сегменте программного обеспечения и единственная на сегодняшний день Kubernetes-платформа, получившая
|16.12.2024
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«Диасофт» и «Флант» объединяют усилия для реализации финтех-проектов
Поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве. Компании объединят усилия для расширения возможностей и функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q
|12.12.2024
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ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой
отечественного решения по контейнеризации, которую проводила в рамках реализации стратегии цифровой трансформации. По итогам аукциона была отобрана Kubernetes-платформа Deckhouse российской компании «Флант». Это решение для управления контейнерными нагрузками, которое входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**. Deckhouse Kubernetes Plat
|14.10.2024
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Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse
ическое партнерство Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках которого Postgres Profess
|14.10.2024
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Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»
Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестиров
|11.09.2024
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«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform
«ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе внутреннего облака, с целью созда
|04.07.2024
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Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов
Компания «Флант» сообщает о назначении Александра Титова на должность генерального директора. Ранее зан
|02.07.2024
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Экс-гендиректор «Флант» стал коммерческим директором ИТ-компании KTS
s сообщили представители KTS. До прихода в KTS Александр Баталов восемь лет работал в ИТ-компании «Флант» — первом в России сертифицированном поставщиком услуг Kubernetes. Шесть из этих лет о
|19.06.2024
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«Флант» на CNews FORUM
19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «Deckhouse Kubernetes Platform: кейсы автоматизации инфраструктуры в финансовом секторе». Перед DevOps-инженерами «ОТП Банка» стояла задача построить Pa
|17.06.2024
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Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и «Флант», крупнейший контрибьютор Kubernetes в России, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит решать сложные бизнес-задачи заказчиков, связанные с построением современных
|04.06.2024
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«Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации
Среди российских компаний – участников исследования «Флант», больше половины (53%) уже используют Kubernetes, еще 11% планируют внедрить платформу
|03.06.2024
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«Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand
«Флант» и ЕМДЕВ объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов. Сертификат, выданный после проведения исследований инженерами обеих компаний, подтверждает
|23.05.2024
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«Флант» и «Цифра» предложат промышленности технологии на полностью российском стеке ПО
Компания «Флант» и ГК «Цифра» подписали меморандум о совместной реализации проектов в области промышлен
|17.05.2024
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DBI и «Флант» заключили партнерское соглашение
Компании DBI и «Флант» стали партнерами. Данное соглашение продиктовано логикой развития внутреннего рынка цифровых услуг и соответствует стратегическим интересам партнеров. «Флант» является контрибьюто
|02.04.2024
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«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий
«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяю
|28.03.2024
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ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»
о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса
|14.03.2024
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«Флант»: к концу 2024 года более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру
По данным совместного исследования «Флант» и «Экспресс-42» State of DevOps, 72% российских компаний уже так или иначе используют
|29.02.2024
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«Флант» получила лицензии ФСТЭК России
Компания «Флант» выполнила все требования государственного регулятора и получил две лицензии Федерально
|01.02.2024
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«Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION
«Флант» и «Емдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу програм
|15.01.2024
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Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»
Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтвердили совместимость продуктов в рамках технологического партнерства. Основная цель сотрудничества вендоров — обеспечить бесшовную совме
|10.01.2024
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«Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии
«Флант» расширяет географию присутствия на территории Белоруссии, заключив соглашение о сотрудничестве с «Международным деловым альянсом». Партнеры планируют совместное продвижение на рынках СНГ
|18.12.2023
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«Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры
Компания «Флант» расширяет продуктовый портфель и запускает экосистему Deckhouse. Обновленная линейка продуктов предназначена для развертывания и поддержки высоконагруженных систем. Экосистема разработан
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант». «В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры коман
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант». «В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры коман
|07.09.2023
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Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве
уг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (откр
|07.09.2023
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beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант»
уг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (откр
|08.08.2023
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MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse
MONT заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Флант», специализирующейся на создании и обслуживании надежной ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители MONT. В результате нового сотрудничества п
|03.07.2023
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Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации
Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной
|30.06.2023
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«Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes
азработку — то есть решить приоритетные для любого ИТ-департамента задачи. Генеральный директор АО «Флант» Александр Баталов считает, что есть три пути выстраивания работы с Kubernetes — именно
|28.06.2023
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«Флант» и «Экспресс 42» объявили об объединении компаний
Компания «Флант», которая с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием надежной ИТ-инфраструктуры для
|28.02.2023
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В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения
cloud), чтобы создавать отдельные изолированные VLAN'ы и подключать к ним виртуальные машины. *** «Флант» с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-
|28.02.2023
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В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения
Команда инженеров «Фланта» создала систему виртуализации, которая реализует среду для развертывания гиперконверг
|21.02.2023
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«Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса»
«Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-прил
|13.02.2023
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Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО
Единый реестр российского программного обеспечения пополнился решением компании «Флант», которая разрабатывает DevOps-инструменты и поддерживает высоконагруженные веб-проекты
|07.02.2023
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Флант выступит на конференции CNews «Облачные технологии 2023»
«Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-прил
|09.01.2023
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«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»
«Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания соз
|26.12.2022
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Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором
овиях кластера. В данной версии появилась функциональность, предложенная и реализованная компанией «Флант». Она была принята разработчиками платформы как Kubernetes Enhancement Proposal (KEP).
|14.12.2022
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Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»
вной зоной ответственности нового коммерческого департамента будет продвижение технологий компании «Флант» в enterprise-сегменте, усиление и масштабирование бизнеса. Новая команда аккаунт-менед
|13.12.2022
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Команда из Oracle в России перешла в отечественную ИТ-компанию
s, часть команды ушедшей из России американской корпорации Oracle перешла в отечественную компанию «Флант». Она занимается поддержкой ИТ-инфраструктуры заказчиков, а также разработкой инструмен
|28.06.2022
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«Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение
«Крок» заключил технологическое партнерство с компанией «Флант» – ведущим экспертом в России по программной инфраструктуре на базе Kubernetes и смежных Open source-технологий. Сотрудничество позволит повысить качество и скорость разработки программны
Flant и организации, системы, технологии, персоны:
|Баталов Александр 25 24
|Аксенов Константин 24 22
|Титов Александр 24 16
|Кожокин Артем 8 8
|Юдин Дмитрий 23 5
|Евдокимов Дмитрий 27 3
|Ульянов Николай 112 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Натрусов Артем 284 3
|Еремин Максим 6 3
|Александров Вячеслав 6 3
|Тульчинский Станислав 57 3
|Селиванов Павел 5 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Бобылев Владимир 2 2
|Арибжанов Наиль 5 2
|Радыгин Андрей 2 2
|Славин Борис 34 2
|Русин Максим 4 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Гребеник Геннадий 38 2
|Андрианов Павел 84 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Сотин Денис 205 2
|Маркелов Константин 40 2
|Леонов Алексей 79 2
|Бурилов Андрей 105 2
|Аксенов Олег 44 2
|Позднякова Ксения 25 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Калаев Дмитрий 21 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Наймарк Александр 7 2
|фон Розен Александр 32 2
|Сельдемиров Александр 43 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Егоров Владимир 82 2
|Панченко Иван 138 2
|Ежов Василий 42 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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