Flant - Флант

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты нена линейкой продуктов, комплексно закрывающих потребности заказчиков в инфраструктурном программном обеспечении (ПО). Крупнейшие поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве Deckhouse Kubernetes Platform – лидер в своем сегменте программного обеспечения и единственная на сегодняшний день Kubernetes-платформа, получившая

«Диасофт» и «Флант» объединяют усилия для реализации финтех-проектов Поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве. Компании объединят усилия для расширения возможностей и функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q

ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой отечественного решения по контейнеризации, которую проводила в рамках реализации стратегии цифровой трансформации. По итогам аукциона была отобрана Kubernetes-платформа Deckhouse российской компании «Флант». Это решение для управления контейнерными нагрузками, которое входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**. Deckhouse Kubernetes Plat

Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse ическое партнерство Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках которого Postgres Profess

Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант» Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестиров

«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform «ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе внутреннего облака, с целью созда

Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов Компания «Флант» сообщает о назначении Александра Титова на должность генерального директора. Ранее зан

Экс-гендиректор «‎Флант»‎ стал коммерческим директором ИТ-компании KTS s сообщили представители KTS. До прихода в KTS Александр Баталов восемь лет работал в ИТ-компании «‎Флант»‎ — первом в России сертифицированном поставщиком услуг Kubernetes. Шесть из этих лет о

«Флант» на CNews FORUM 19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «Deckhouse Kubernetes Platform: кейсы автоматизации инфраструктуры в финансовом секторе». Перед DevOps-инженерами «ОТП Банка» стояла задача построить Pa

Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве Компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и «Флант», крупнейший контрибьютор Kubernetes в России, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит решать сложные бизнес-задачи заказчиков, связанные с построением современных

«Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации Среди российских компаний – участников исследования «Флант», больше половины (53%) уже используют Kubernetes, еще 11% планируют внедрить платформу

«Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand «Флант» и ЕМДЕВ объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов. Сертификат, выданный после проведения исследований инженерами обеих компаний, подтверждает

«Флант» и «Цифра» предложат промышленности технологии на полностью российском стеке ПО Компания «Флант» и ГК «Цифра» подписали меморандум о совместной реализации проектов в области промышлен

DBI и «Флант» заключили партнерское соглашение Компании DBI и «Флант» стали партнерами. Данное соглашение продиктовано логикой развития внутреннего рынка цифровых услуг и соответствует стратегическим интересам партнеров. «Флант» является контрибьюто

«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий «Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяю

ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса

«Флант»: к концу 2024 года более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру По данным совместного исследования «Флант» и «Экспресс-42» State of DevOps, 72% российских компаний уже так или иначе используют

«Флант» получила лицензии ФСТЭК России Компания «Флант» выполнила все требования государственного регулятора и получил две лицензии Федерально

«Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION «Флант» и «Емдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу програм

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтвердили совместимость продуктов в рамках технологического партнерства. Основная цель сотрудничества вендоров — обеспечить бесшовную совме

«Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии «Флант» расширяет географию присутствия на территории Белоруссии, заключив соглашение о сотрудничестве с «Международным деловым альянсом». Партнеры планируют совместное продвижение на рынках СНГ

«Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры Компания «Флант» расширяет продуктовый портфель и запускает экосистему Deckhouse. Обновленная линейка продуктов предназначена для развертывания и поддержки высоконагруженных систем. Экосистема разработан

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант». «В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры коман

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант». «В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры коман

Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве уг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (откр

beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант» уг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (откр

MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse MONT заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Флант», специализирующейся на создании и обслуживании надежной ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители MONT. В результате нового сотрудничества п

Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной

«Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes азработку — то есть решить приоритетные для любого ИТ-департамента задачи. Генеральный директор АО «Флант» Александр Баталов считает, что есть три пути выстраивания работы с Kubernetes — именно

«Флант» и «Экспресс 42» объявили об объединении компаний Компания «Флант», которая с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием надежной ИТ-инфраструктуры для

В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения cloud), чтобы создавать отдельные изолированные VLAN'ы и подключать к ним виртуальные машины. *** «Флант» с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-

В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения Команда инженеров «Фланта» создала систему виртуализации, которая реализует среду для развертывания гиперконверг

«Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» «Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-прил

Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО Единый реестр российского программного обеспечения пополнился решением компании «Флант», которая разрабатывает DevOps-инструменты и поддерживает высоконагруженные веб-проекты

Флант выступит на конференции CNews «Облачные технологии 2023» «Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-прил

«Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт» «Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания соз

Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором овиях кластера. В данной версии появилась функциональность, предложенная и реализованная компанией «Флант». Она была принята разработчиками платформы как Kubernetes Enhancement Proposal (KEP).

Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант» вной зоной ответственности нового коммерческого департамента будет продвижение технологий компании «Флант» в enterprise-сегменте, усиление и масштабирование бизнеса. Новая команда аккаунт-менед

Команда из Oracle в России перешла в отечественную ИТ-компанию s, часть команды ушедшей из России американской корпорации Oracle перешла в отечественную компанию «Флант». Она занимается поддержкой ИТ-инфраструктуры заказчиков, а также разработкой инструмен