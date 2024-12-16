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Flant Флант

Flant - Флант

«Флант» с 2008 года занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. В 2019 году компания стала первым в России сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider). Основные продукты и услуги:

  • DeckhouseNoOps-платформа для управления кластерами Kubernetes
  • DevOps-аутсорсинг — сопровождение инфраструктуры в режиме 24x7 силами выделенной DevOps-команды
  • Okmeter — мониторинг инфраструктуры, настроенный за вас и доступный как on-premises или подключаемый облачный сервис.

 


16.12.2024 «Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

нена линейкой продуктов, комплексно закрывающих потребности заказчиков в инфраструктурном программном обеспечении (ПО). Крупнейшие поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве Deckhouse Kubernetes Platform – лидер в своем сегменте программного обеспечения и единственная на сегодняшний день Kubernetes-платформа, получившая
16.12.2024 «Диасофт» и «Флант» объединяют усилия для реализации финтех-проектов

Поставщики ИТ-решений для финансового сектора, компании «Диасофт» и «Флант», заключили соглашение о сотрудничестве. Компании объединят усилия для расширения возможностей и функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q

12.12.2024 ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой

отечественного решения по контейнеризации, которую проводила в рамках реализации стратегии цифровой трансформации. По итогам аукциона была отобрана Kubernetes-платформа Deckhouse российской компании «Флант». Это решение для управления контейнерными нагрузками, которое входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**. Deckhouse Kubernetes Plat
14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse

ическое партнерство Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках которого Postgres Profess
14.10.2024 Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»

Российские разработчики в сфере Open Source-технологий, Postgres Professional и компания «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, целью которого является инвестиров
11.09.2024 «ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform

«ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе внутреннего облака, с целью созда
04.07.2024 Генеральным директором компании «Флант» назначен Александр Титов

Компания «Флант» сообщает о назначении Александра Титова на должность генерального директора. Ранее зан
02.07.2024 Экс-гендиректор «‎Флант»‎ стал коммерческим директором ИТ-компании KTS

s сообщили представители KTS. До прихода в KTS Александр Баталов восемь лет работал в ИТ-компании «‎Флант»‎ — первом в России сертифицированном поставщиком услуг Kubernetes. Шесть из этих лет о
19.06.2024 «Флант» на CNews FORUM

19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «Deckhouse Kubernetes Platform: кейсы автоматизации инфраструктуры в финансовом секторе». Перед DevOps-инженерами «ОТП Банка» стояла задача построить Pa
17.06.2024 Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и «Флант», крупнейший контрибьютор Kubernetes в России, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит решать сложные бизнес-задачи заказчиков, связанные с построением современных

04.06.2024 «Флант» зафиксировала рост спроса на отечественные платформы контейнеризации

Среди российских компаний – участников исследования «Флант», больше половины (53%) уже используют Kubernetes, еще 11% планируют внедрить платформу
03.06.2024 «Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand

«Флант» и ЕМДЕВ объявили об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов. Сертификат, выданный после проведения исследований инженерами обеих компаний, подтверждает
23.05.2024 «Флант» и «Цифра» предложат промышленности технологии на полностью российском стеке ПО

Компания «Флант» и ГК «Цифра» подписали меморандум о совместной реализации проектов в области промышлен
17.05.2024 DBI и «Флант» заключили партнерское соглашение

Компании DBI и «Флант» стали партнерами. Данное соглашение продиктовано логикой развития внутреннего рынка цифровых услуг и соответствует стратегическим интересам партнеров. «Флант» является контрибьюто
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий

«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяю
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»

о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса
14.03.2024 «Флант»: к концу 2024 года более 50% российских компаний будут использовать отечественную облачную инфраструктуру

По данным совместного исследования «Флант» и «Экспресс-42» State of DevOps, 72% российских компаний уже так или иначе используют

29.02.2024 «Флант» получила лицензии ФСТЭК России

Компания «Флант» выполнила все требования государственного регулятора и получил две лицензии Федерально
01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION

«Флант» и «Емдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу програм
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»

Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтвердили совместимость продуктов в рамках технологического партнерства. Основная цель сотрудничества вендоров — обеспечить бесшовную совме
10.01.2024 «Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии

«Флант» расширяет географию присутствия на территории Белоруссии, заключив соглашение о сотрудничестве с «Международным деловым альянсом». Партнеры планируют совместное продвижение на рынках СНГ
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры

Компания «Флант» расширяет продуктовый портфель и запускает экосистему Deckhouse. Обновленная линейка продуктов предназначена для развертывания и поддержки высоконагруженных систем. Экосистема разработан
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант». «В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры коман
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

2023 г., с докладом «Построение контейнерной инфраструктуры Enterprise-уровня на базе Kubernetes-платформы Deckhouse: кейсы использования» выступит Константин Аксенов, технический директор компании «Флант». «В докладе мы обсудим реальные кейсы из нашей практики, в которых решались как задачи импортозамещения, так и задачи построения PaaS для предоставления контейнерной инфраструктуры коман
07.09.2023 Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве

уг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (откр
07.09.2023 beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант»

уг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (откр
08.08.2023 MONT предложит российским компаниям отечественную Kubernetes-платформу Deckhouse

MONT заключила дистрибьюторское соглашение с компанией «Флант», специализирующейся на создании и обслуживании надежной ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Об этом CNews сообщили представители MONT. В результате нового сотрудничества п
03.07.2023 Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной

30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes

азработку — то есть решить приоритетные для любого ИТ-департамента задачи. Генеральный директор АО «Флант» Александр Баталов считает, что есть три пути выстраивания работы с Kubernetes — именно
28.06.2023 «Флант» и «Экспресс 42» объявили об объединении компаний

Компания «Флант», которая с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием надежной ИТ-инфраструктуры для
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения

cloud), чтобы создавать отдельные изолированные VLAN'ы и подключать к ним виртуальные машины. *** «Флант» с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-
28.02.2023 В Kubernetes-платформе Deckhouse компании «Флант» появилась система виртуализации нового поколения

Команда инженеров «Фланта» создала систему виртуализации, которая реализует среду для развертывания гиперконверг
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса»

«Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-прил
13.02.2023 Система мониторинга Okmeter «Фланта» включена в единый реестр российского ПО

Единый реестр российского программного обеспечения пополнился решением компании «Флант», которая разрабатывает DevOps-инструменты и поддерживает высоконагруженные веб-проекты
07.02.2023 Флант выступит на конференции CNews «Облачные технологии 2023»

«Флант» с 2008 года создает и обслуживает надежную ИТ-инфраструктуру для критичных бизнес-прил
09.01.2023 «Флант» присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

«Флант» объявила о присоединении к ассоциации российских разработчиков ПО (АРПП). Компания соз
26.12.2022 Состоялся релиз Kubernetes с функциональностью, предложенной российским вендором

овиях кластера. В данной версии появилась функциональность, предложенная и реализованная компанией «Флант». Она была принята разработчиками платформы как Kubernetes Enhancement Proposal (KEP).

14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант»

вной зоной ответственности нового коммерческого департамента будет продвижение технологий компании «Флант» в enterprise-сегменте, усиление и масштабирование бизнеса. Новая команда аккаунт-менед
13.12.2022 Команда из Oracle в России перешла в отечественную ИТ-компанию

s, часть команды ушедшей из России американской корпорации Oracle перешла в отечественную компанию «Флант». Она занимается поддержкой ИТ-инфраструктуры заказчиков, а также разработкой инструмен
28.06.2022 «Крок» и «Флант» заключили партнерское соглашение

«Крок» заключил технологическое партнерство с компанией «Флант» – ведущим экспертом в России по программной инфраструктуре на базе Kubernetes и смежных Open source-технологий. Сотрудничество позволит повысить качество и скорость разработки программны

Публикаций - 95, упоминаний - 150

Flant и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 11
Broadcom - VMware 2359 9
Upstream 50 9
8213 8
Softline - Софтлайн 2811 7
Oracle Corporation 6688 6
SAP SE 5277 6
Flant - Express 42 - Экспресс 42 10 6
Red Hat 1305 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 5
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 4
Microsoft Corporation 24625 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Selectel - Селектел 385 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Крок - Croc 1777 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 2
Цифра ГК 2426 2
Zabbix SIA - Заббикс 89 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Ростелеком 9701 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 4
Газпром нефть 618 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Ингосстрах СПАО 421 3
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 3
Фора Банк 55 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Абсолют Банк 230 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Основа Холдинг ГК 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 9
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 90
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 85
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 48
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 43
DevOps - Development и Operations 865 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 31
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 28
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 22
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 20
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 17
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 15
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 15
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 14
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 13
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 12
NoOps-платформа 15 12
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 10
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 10
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 10
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 9
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 8
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 83
Linux OS 9937 14
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 12
Flant Okmeter 11 11
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 10
Red Hat OpenShift 132 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Microsoft Windows 15657 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 5
Docker - Платформа распределённых приложений 333 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
SUSE Rancher 23 4
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 3
ALMI AlterOS 94 3
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 3
Apple iPhone 6 4862 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 3
BellSoft - LiberCat 46 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
Istio 7 3
libvirt 21 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 10 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Kubernetes Clusters - Cloud Managed Kubernetes - DataFort DF Cloud Kubernetes - Datafort Jelastic 9 3
Linx Cloud 56 3
Linux - Debian GNU 463 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 2
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 43 2
Linstor SDS - Software Defined Storage 3 2
CNCF - Argo CD 6 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Баталов Александр 25 24
Аксенов Константин 24 22
Титов Александр 24 16
Кожокин Артем 8 8
Юдин Дмитрий 23 5
Евдокимов Дмитрий 27 3
Ульянов Николай 112 3
Шадаев Максут 1008 3
Натрусов Артем 284 3
Еремин Максим 6 3
Александров Вячеслав 6 3
Тульчинский Станислав 57 3
Селиванов Павел 5 2
Рустамов Рустам 412 2
Бобылев Владимир 2 2
Арибжанов Наиль 5 2
Радыгин Андрей 2 2
Славин Борис 34 2
Русин Максим 4 2
Кузнецов Александр 123 2
Гребеник Геннадий 38 2
Андрианов Павел 84 2
Федечкин Эдуард 55 2
Сотин Денис 205 2
Маркелов Константин 40 2
Леонов Алексей 79 2
Бурилов Андрей 105 2
Аксенов Олег 44 2
Позднякова Ксения 25 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Абакумов Евгений 205 2
Калаев Дмитрий 21 2
Нестеров Алексей 143 2
Наймарк Александр 7 2
фон Розен Александр 32 2
Сельдемиров Александр 43 2
Чаркин Евгений 296 2
Егоров Владимир 82 2
Панченко Иван 138 2
Ежов Василий 42 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Украина 7608 1
Европа Восточная 3075 1
Казахстан - Республика 5526 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 3
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 3
Экономический эффект 1067 3
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Аудит - аудиторский услуги 2660 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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