«Флант» получила лицензию ФСБ России на работу с СКЗИ

Компания «Флант» получила лицензию ФСБ России на работу со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 №313. Документ позволяет разрабатывать и производить информационные системы, защищённые с помощью шифровальных (криптографических) средств, осуществлять установку и настройку таких систем, а также оказывать услуги по их технической поддержке.

В свою очередь, разработчик сможет встраивать СКЗИ в уже существующие ИТ-продукты и обеспечивать их безопасность с использованием сертифицированных ФСБ России средств защиты информации.

«Лицензия ФСБ России подтверждает, что мы выполняем требования регулятора и можем обеспечивать защиту конфиденциальной информации с использованием ГОСТовых алгоритмов шифрования в наших продуктах. Получение этого документа — очередной шаг, который подчеркивает наше серьезное отношению к обеспечению высокого уровня безопасности в информационных системах наших клиентов», — сказал Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Ранее компания «Флант» также получила две лицензии ФСТЭК России: на деятельность по технической защите конфиденциальной информации; на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензии выданы 26 июня 2023 г. и являются бессрочными. Эти документы позволяют компании разрабатывать средства защиты и оказывать услуги по внедрению собственных разработок на объектах критической ИТ-инфраструктуры и там, где заказчикам необходимо сертифицированное на соответствие требованиям безопасности информации ПО.

Кроме того, в октябре 2024 г. сертификат ФСТЭК России получила платформа Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition. DKP CSE стала первой на российском рынке сертифицированной платформой на базе Kubernetes. Также сертификацию ФСТЭК России проходят платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform и решение для управления секретами Deckhouse Stronghold.