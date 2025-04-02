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«Лаборатория Касперского» и «Флант» подтвердили технологическую совместимость Kaspersky Container Security и Deckhouse Kubernetes Platform

«Лаборатория Касперского» и российский контрибьютор Kubernetes, компания «Флант», объявили о технологической совместимости Kaspersky Container Security и Deckhouse Kubernetes Platform. Интеграция решений позволяет обеспечить комплексную защиту контейнерных приложений на всех этапах их жизненного цикла — от разработки до эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) Решение входит в единый реестр ПО и является Kubernetes-платформой, прошедшей сертификацию ФСТЭК России. На сегодняшний день на DKP запущено свыше 1000 кластеров в крупных компаниях нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла.

Проведенные тестирования подтвердили совместимость решений: пользователи смогут воспользоваться интеграцией для реализации принципов DevSecOps и многоуровневой защиты контейнеров, включая контроль на уровне runtime.

«Контейнеры и Kubernetes прочно вошли в нашу жизнь. Они уже активно используются в production, а значит, вопрос безопасности нельзя обходить стороной. И если раньше наши клиенты использовали только средства безопасности из состава нашей платформы, то сейчас наблюдаем, что появляются наложенные средства для обеспечения безопасности в контейнерах. Kaspersky Container Security в процессе проверки совместимости отлично показал себя, и мы рады, что можем предложить нашим заказчикам возможность выбирать, какие инструменты лучше подходят для решения их задач по информационной безопасности», — отметил Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Kaspersky Container Security представляет собой решение для обеспечения безопасности контейнеризированных приложений, дающее многоуровневую защиту контейнеров на всех этапах их жизненного цикла. Продукт специализируется на раннем выявлении уязвимостей и обеспечении защиты контейнерных инфраструктур, снижая риски, связанные с их эксплуатацией в production-среде.

«Мы оперативно реагируем на запросы и потребности отечественного рынка контейнерной разработки. Новые функции открывают дополнительные возможности не только для ИБ-специалистов, но и для разработчиков и ИТ-команд компаний, которые выбрали путь создания приложений в контейнерных средах, — сказал Тимофей Титков, руководитель направления развития продуктов облачной и сетевой безопасности «Лаборатории Касперского». — Мы активно идем навстречу пожеланиям заказчиков и рынка, чтобы сделать разработку приложений по-настоящему безопасной, и продолжим совершенствовать наше решение, чтобы закрыть все свойственные контейнерным средам риски информационной безопасности».

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