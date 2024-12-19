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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Аксенов Константин



19.12.2024 Linx Cloud вошел в топ-3 поставщиков Kubernetes по версии CNews Market 1
21.10.2024 «Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse 1
15.10.2024 Deckhouse стала первой Kubernetes-платформой, сертифицированной ФСТЭК России 1
11.09.2024 «ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform 1
03.09.2024 Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами 2
27.08.2024 Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром» 1
20.08.2024 Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform 1
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 2
20.05.2024 Обновление Deckhouse Kubernetes Platform: добавлены новые редакции и расширены возможности платформы 2
15.05.2024 Deckhouse Stronghold вошел в Реестр российского ПО 1
15.04.2024 Deckhouse Kubernetes Platform заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платфор рейтинга российских Kubernetes-платформ CNews 1
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 9
03.04.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Softline 1
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» 1
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud 1
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse 1
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 1
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве 1
24.01.2022 Управление кластерами Kubernetes в ОС Astra Linux доступно на платформе Deckhouse 1
08.12.2021 Stack Group и «Флант» подписали соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 24, упоминаний - 35

Аксенов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 95 22
Softline - Софтлайн 2811 4
Broadcom - VMware 2359 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
8213 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - Норбит - Norbit 369 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Ланит Интеграция 190 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Такском - Taxcom 240 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 1
Schneider Electric 575 1
МегаФон 8805 1
Oracle Corporation 6688 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
SAP SE 5277 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Rimini Street 58 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Газпром нефть 618 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Фора Банк 55 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Абсолют Банк 230 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
OKS Group 51 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ФРИИ Акселератор 50 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 14
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 13
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 6
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 6
DevOps - Development и Operations 865 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 172 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 4
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 22
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 5
Microsoft Windows 15657 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Red Hat OpenShift 132 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 3
Istio 7 3
Linux OS 9937 2
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Linux - Debian GNU 463 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
SUSE Immunix - AppArmor 14 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Oracle Hyperion 235 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Apache NiFi 18 1
Atlassian - Confluence 113 1
Шадаев Максут 1008 2
Аксенов Олег 44 2
Позднякова Ксения 25 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Абакумов Евгений 205 2
Калаев Дмитрий 21 2
Натрусов Артем 284 2
Чаркин Евгений 296 2
Егоров Владимир 82 2
Нестеров Алексей 143 2
Панченко Иван 138 2
Ульянов Николай 112 2
Ежов Василий 42 2
Пшиченко Дмитрий 46 2
Тульчинский Станислав 57 2
Нартов Максим 18 2
Роженцов Вадим 8 2
Пашинский Сергей 16 2
Наймарк Александр 7 2
Бурченко Евгений 16 2
Соловьев Дмитрий 73 1
Векшин Евгений 12 1
Панченко Николай 1 1
Сорокин Павел 7 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Канибор Сергей 1 1
Меденцев Константин 97 1
Саркисов Тигран 35 1
Шойтов Александр 78 1
Карпов Иван 78 1
Врацкий Андрей 135 1
Харитонов Вадим 28 1
Леонов Алексей 79 1
Демидов Сергей 127 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Урьяс Вадим 98 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Европа Восточная 3075 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Экономический эффект 1067 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 4
CNews AWARDS - награда 519 2
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews Баттл 64 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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