Аксенов Константин
Аксенов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Шадаев Максут 1008 2
|Аксенов Олег 44 2
|Позднякова Ксения 25 2
|Подбуцкий Георгий 44 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Калаев Дмитрий 21 2
|Натрусов Артем 284 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Егоров Владимир 82 2
|Нестеров Алексей 143 2
|Панченко Иван 138 2
|Ульянов Николай 112 2
|Ежов Василий 42 2
|Пшиченко Дмитрий 46 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Нартов Максим 18 2
|Роженцов Вадим 8 2
|Пашинский Сергей 16 2
|Наймарк Александр 7 2
|Бурченко Евгений 16 2
|Соловьев Дмитрий 73 1
|Векшин Евгений 12 1
|Панченко Николай 1 1
|Сорокин Павел 7 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Канибор Сергей 1 1
|Меденцев Константин 97 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Шойтов Александр 78 1
|Карпов Иван 78 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Леонов Алексей 79 1
|Демидов Сергей 127 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Халматов Максим 64 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 21
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Европа Восточная 3075 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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